ビットゲットウォレット (Bitget Wallet) がPayFiビジョンを発表： 現実世界の決済とオンチェーン金融の橋渡し

セイシェル・ビクトリア発, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3の非管理型ウォレットの大手であるビットゲット ウォレットは、PayFiを主要な焦点とする2025年戦略を発表した。 6,000万人以上のユーザーを抱えるビットゲットウォレットは、PayFiを個人金融の最前線に導き、暗号資産を受動的資産から日常使用の強力な金融ツールへと変える。 暗号資産決済の効率性と分散型金融 (DeFi) による収益能力を組み合わせることで、PayFiは、収益、送金、支出をエコシステムに統合し、すべてのドルの有用性を最大化し、すべての取引が金融成長に貢献することを保証する。 ビットゲットウォレットは、個人の資金管理に革命をもたらす金融スーパーアプリと位置づけられ、ブロックチェーンの革新と現実世界の使いやすさを橋渡ししている。

ビットゲットウォレットのPayFiフライホイールは、暗号ウォレットを受動的な保管ツールから金融エンパワーメントのエンジンに変える。 収益、送金、支出のエコシステムにより、ユーザーは、ステーブルコインなどの暗号資産を、柔軟でリアルタイムの利回りを提供する貯蓄口座に預けることができる。 これらの利回りは固定されるのではなく、「今すぐ購入し、支払いは発生しない」というコンセプトのもと、ショッピングからサブスクリプションまで、日々の支出を直接相殺し、DeFiの利回りは費用の部分をカバーする。 ブロックチェーンの効率性を活用して、収益、送金、支出を統合することにより、PayFiは、資金の生産性を維持し、ユーザーがシームレスに資産を増やすことができる相互接続されたエコシステムを作り出す。

「PayFi は単なる商品ではなく、世界中の何十億もの人々にとって暗号資産を実用的な金融ツールにするための動きです」とビットゲットウォレットのCOOであるアルビン・カン (Alvin Kan) は語った。 「PayFiフライホイールを活用することで、個人金融を再定義し、ブロックチェーンを活用したシステムを日常生活に統合します。 これは、人々の資金の管理方法におけるパラダイムシフトを意味しています。生産性と経済的自由を最大化するためのツールを個人に提供すると同時に、暗号資産を世界中でより実用的かつ影響力のあるものにします。」

ビットゲットウォレットのPayFiイニシアチブの要となるのは、マスターカード (Mastercard) がサポートし、他通貨に対応した暗号資産対応の国際銀行口座に連動した暗号資産カードであり、近々登場するビットゲットウォレットカードである。 このカードはシームレスなグローバル支出を可能にし、競争力のある為替レートを提供する。 カードに加え、ビットゲットウォレットは、トリプルエー (Triple A)、ビットリフィル (Bitrefill)、イベントペイ (IvendPay)、プンディエックス(PundiX)、コインパル (Coinpal) などの企業との提携を通じて、アプリ内ショッピング体験を構築している。 これらの提携により、ユーザーはアマゾン (Amazon) やアップル (Apple) などのトップブランドのギフトカードの購入から、モバイルクレジットのチャージ、QRコードやブロックチェーンを利用したPOSシステムによる店内決済まで、日常的なサービスに暗号資産が利用可能となる。 この相互接続されたエコシステムは、暗号資産の現実世界での応用範囲を広げ、価値創造のサイクルの中で、収益、送金、支出が互いに強化されることを保証する。

また、ビットゲットウォレットは、低リスクのリターンから高利回りの機会に至るまで、柔軟な利回りオプションを提供する強化された収益機能を導入する予定である。 ユーザーは、日々の支出に使用しながらも、資金の生産性を維持し、資金が利回りを生み出すことを保証しながら、アクセスを維持することができる。 ピアツーピアの送金が合理化され、日常の使用や送金のための暗号資産取引がより速く、より安価で、よりアクセスしやすくなる。 「一部の地域では、高インフレと銀行アクセスの制限により、例外的な成長が見られました」とビットゲットウォレットのCOO、アルビン・カンは語った。 「アフリカだけでも、ユーザー数は昨年1000%以上増加し、中東やラテンアメリカでも同様の傾向が見られました。 この数字は、分散型ソリューションに対する需要の高まりを裏付けるものであり、PayFiにより、十分なサービスを受けていない地域に利用しやすい金融ツールを提供することを目指しています。」

