Bitget Wallet חושפת את חזון ה-PayFi שלה: גישור בין תשלומים בעולם האמיתי וכלכלה ברשת הבלו'צקיין

Bitget Wallet , אפליקציית ארנק ה-Web3 ללא משמורת המובילה, חשפה את אסטרטגיית 2025 שלה בה תחום ה-PayFi מהווה נקודת מוקד מרכזי. עם יותר מ-60 מיליון משתמשים, Bitget Wallet מביאה את PayFi לחזית ניהול הכספים האישי, והופכת את הקריפטוגרפיה מנכס פסיבי לכלי פיננסי רב עוצמה לשימוש יומיומי. על ידי שילוב היעילות של תשלומים קריפטוגרפים והיכולת להרוויח באמצעות כלכלה מבוזרת (DeFi), PayFi משלבת רווחים, שליחה והוצאה לתוך אקו סיסטם שמסייע להוציא את מרב התועלת מכל דולר, ומבטיח שכל עסקה תורמת לצמיחה כלכלית. Bitget Wallet ממקמת את עצמה כסופר אפליקציה פיננסית, ומגשרת על חדשנות בבלוקצ'יין ושימושיות בעולם האמיתי כדי לחולל מהפכה באופן שבו אנשים מנהלים את כספם.

PayFi Flywheel הופך את ארנקים קריפטוגרפים מכלי אחסון פסיביים למנועי העצמה כלכלית. עם אקו סיסטם של רווחים, שליחה והוצאה, משתמשים יכולים להפקיד נכסים קריפטוגרפים, כגון מטבעות יציבים, לחשבונות חיסכון המציעים תשואות גמישות בזמן אמת. התשואות הללו אינן ננעלות, אלא מעודדות ישירות הוצאות יומיות, מקניות ועד מנויים, ותומכות בתפיסה של "קנה עכשיו, אף פעם אל תשלם", לפיה תשואות ה-DeFi מכסות חלק מההוצאות. על ידי התכנסות של רווחים, שליחה והוצאה, ועם עוצמת היעילות של השימוש בבלוקצ'יין, PayFi יוצרת אקו סיסטם מקושר ששומר שהכסף יהיה פרודוקטיבי, והיא מעצימה את המשתמשים להגדיל את הנכסים שלהם בצורה חלקה.

"PayFi הוא לא רק מוצר, זו תנועה שמטרתה להפוך את הקריפטוגרפיה לכלי פיננסי בר-קיימא עבור מיליארדים ברחבי העולם", אמר אלווין קאן (Alvin Kan), מנהל תפעול ראשי של Bitget Wallet. "על ידי המינוף של PayFi Flywheel אנו מגדירים מחדש את הניהול הכלכלי האישי, משלבים מערכות מונעות בלוקצ'יין בחיי היומיום. זה מסמן שינוי פרדיגמה באופן בו אנשים מנהלים כסף - ומעצים אנשים עם כלים להוצאת מירב הפרודוקטיביות והחופש הפיננסי תוך הפיכת הקריפטוגרפיה למשפיע יותר באופן מעשי ברחבי העולם".

אבן יסוד ביוזמת ה-PayFi של Bitget Wallet היא Bitget Wallet Card שיושק בקרוב, כרטיס קריפטוגרפי הנתמך על ידי Mastercard שמקושר לחשבון בנק בינלאומי ידידותי למטבעות קריפטוגרפים עם תמיכה במספר מטבעות. הכרטיס יאפשר לבצע הוצאות גלובליות באופן חלק, ויציע שערי חליפין תחרותיים. בנוסף לכרטיס, Bitget Wallet בונה חוויית שתשולב באפליקציה באמצעות שותפויות עם חברות כמו Triple A, Bitrefill, IvendPay, PundiX ו-Coinpal. שותפויות אלו מאפשרות למשתמשים להשתמש במטבעות קריפטוגרפים עבור שירותים יומיומיים, החל מרכישת כרטיסי מתנה למותגים מובילים כמו Amazon ו-Apple ועד מילוי אשראי נייד וביצוע תשלומים בחנות באמצעות קודי QR או מערכות קופה שתומכות בבלוקצ'יין. אקו סיסטם מקושר זה מרחיב את היישום בעולם האמיתי של הקריפטוגרפיה, ומבטיח שהרווחים, השליחה וההוצאות מחזקים אחד את השני במעגל של יצירת ערך.

Bitget Wallet גם מתכננת להציג תכונות רווחים משופרות, המציעות אפשרויות תשואה גמישות, החל מתשואות בסיכון נמוך להזדמנויות עם תשואה גבוהה יותר. משתמשים יכולים לשמור על הכספים שלהם פרודוקטיביים גם בזמן שהם משתמשים בהם להוצאות יומיות, מה שמבטיח שהכסף מייצר תשואה תוך שמירה על הנגישות. ההעברות ממשתמש למשתמש יעברו ייעול כדי לאפשר עסקאות קריפטוגרפיות מהירות יותר, זולות יותר ונגישות יותר לשימוש יומיומי ולסילוקים. "ראינו צמיחה יוצאת דופן באזורים מסוימים המונעת בידי אינפלציה גבוהה וגישה בנקאית מוגבלת", אמר אלווין קאן. " באפריקה לבדה, מספר המשתמשים גדל בשנה שעברה ביותר מ-1,000%, ורואים מגמות דומות במזרח התיכון ובאמריקה הדרומית. נתונים אלה מדגישים את הביקוש הגובר לפתרונות מבוזרים, ועם PayFi אנו שואפים להעצים אזורים מוחלשים עם כלים פיננסיים נגישים". לפרטים נוספים, בקרו בבלוג של Bitget Wallet.

