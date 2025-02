VCI Global 通过 Supermicro 采购尖端 NVIDIA H200 人工智能芯片以强化人工智能云业务

斥资超 2500 万美元购买 512 个 NVIDIA H200 GPU,驱动盈利增长 20%

吉隆坡,马来西亚, Feb. 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- VCI Global Limited(纳斯达克股票代码:VCIG)(简称“VCI Global”)通过旗下人工智能子公司 AI Computing Center Malaysia Sdn. Bhd. (简称“AICC”或“公司”)宣布,已通过 Super Micro Computer, Inc.(纳斯达克股票代码:SMCI)(简称“Supermicro”)完成重大人工智能资产采购。 此项战略投资包括购置 64 台配备 512 个 NVIDIA H200 Tensor Core GPU(简称“NVIDIA H200 GPU”)的尖端 Supermicro 服务器,用于启动人工智能云业务。

AICC 此次超过 2500 万美元的投资,标志着该公司朝着成为领先人工智能基础设施供应商的目标迈出了重要一步。 此投资预计可实现约 600 万美元的年营业收入,这意味着到 2026 年,该公司盈利有望提升 20%。 AICC 首个人工智能计算中心坐落于马来西亚赛城,拟于 2025 年第二季度正式投入运营。

NVIDIA H200 GPU 标志着人工智能技术的突破性飞跃。 作为 NVIDIA Hopper 系列的最新创新成果,NVIDIA H200 GPU 具备卓越的性能:包括先进的张量核心和得到强化的内存带宽,可高效处理海量数据集并执行复杂计算。 其架构专为加速大规模人工智能与高性能计算(HPC)负载优化,在生成式人工智能、自然语言处理及高级机器学习模型领域展现卓越的适配性。

“通过这项战略投资,AICC 成为马来西亚首家提供由 NVIDIA H200 GPU 驱动的人工智能云服务的企业,我们对此深感自豪。 此次采购尖端人工智能资产不仅为 AICC 开辟了新的收入来源,更巩固了其在推动人工智能云服务发展领域的地位。 我们对人工智能云业务的增长充满信心,将充分把握云计算领域的机遇,同时进一步强化马来西亚的人工智能生态系统,助力国家经济发展,”VCI Global 集团执行主席兼首席执行官拿督 Victor Hoo 表示。

关于 VCI Global Limited

VCI Global 是一家多元化控股公司,总部设于马来西亚吉隆坡。 公司业务涵盖五大核心领域:资本市场咨询、金融科技、房地产、人工智能与机器人以及网络安全。 在资本市场咨询方面,我们提供 IPO 解决方案、投资者关系(IR)与公共关系(PR)咨询及并购咨询。 我们的金融科技部门提供专有融资平台。 在房地产方面,我们提供专业的房地产咨询服务。 人工智能业务提供 GPU 服务器、GPU 云计算服务、人工智能和大型语言模型(LLM)解决方案,而机器人部门则专注于农产品收获后机器人系统。 我们的网络安全部门提供全面的网络安全咨询服务和解决方案。 VCI Global 始终致力于推动创新并创造卓越价值,业务网络已覆盖亚太地区、美国、欧洲及中东市场,持续驱动全球规模的增长和转型。

如需了解关于公司的更多信息,请登录 https://v-capital.co/。

关于 Super Micro Computer, Inc.

Supermicro 是全球领先的技术企业,专注于为企业、云计算、人工智能、元宇宙及 5G 电信 / 边缘 IT 基础设施领域提供快速商用的创新解决方案。 作为 Rock-Scale Total IT 解决方案供应商,我们致力于设计和构建环保节能的服务器、存储系统、交换机、软件产品组合,并提供全球支持服务。

如需了解更多信息,请访问 http://www.supermicro.com/en/。

关于前瞻性陈述的警示性说明

本新闻稿包含受制于各种风险和不确定性的前瞻性陈述。 此类陈述包括有关公司业务增长能力的陈述,以及其他非历史事实性陈述,包括可能带有“拟”、“可能”、“将”、“计划”、“预计”、“预期”、“规划”、“预测”、“估算”、“旨在”、“相信”、“希望”、“潜在”或类似措辞的陈述。 此类前瞻性陈述仅基于我司当前的信念、预期和其他未来条件。 由于前瞻性陈述涉及未来事项,因此受制于其固有的不确定性、风险及难以预测的环境变化,且其中多数超出我司控制范围。 因此,您不应依赖任何此类前瞻性陈述。 实际结果可能因特定因素与此类前瞻性陈述中描述的结果存在重大差异,这些因素包括但不限于:公司实现盈利运营的能力、客户对新产品的接受度、新型冠状病毒(COVID-19)传播的影响、公司供应链合作伙伴所在国家/地区当局未来采取的措施、市场对公司产品的需求及公司客户经济状况、竞争性产品与定价的影响、对宏观经济环境的有效管理,以及公司向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的文件中详述的其他风险因素。 本新闻稿所含前瞻性陈述均截至本新闻稿发布之日,除非适用法律另有规定,公司概不负责更新本新闻稿中的任何前瞻性陈述。

联系信息:

媒体垂询请联系:

VCI GLOBAL LIMITED

enquiries@v-capital.co

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.