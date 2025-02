Correction: Comptes annuels 2024 : forte réduction de la perte nette

COMMUNIQUE DE PRESSE

Comptes annuels 2024 : forte réduction de la perte nette

Evry, le 03 février 2025 – 17h45 : Le Conseil d’administration de Global Bioenergies tenu ce jour a arrêté les comptes annuels 2024 qui ont été audités par le Commissaire aux comptes, et qui affichent une perte sensiblement réduite à 5,9M€.

Samuel Dubruque, Directeur Administratif et Financier de Global Bioenergies, déclare : « En deux ans, nous avons réussi à diviser notre perte nette par deux (-12,0M€ en 2022, -8,7M€ en 2023 et -5,9M€ en 2024). La Société s’est réorganisée pour correspondre à son nouveau modèle de développement partenarial, lequel nous permet de réduire nos dépenses en optimisant les ressources allouées. Nous anticipons que 2025 se traduise par une perte nette encore réduite.

Nous entretenons par ailleurs des discussions avec nos partenaires bancaires pour négocier un aménagement du remboursement de nos dettes, visant notamment à repousser toute échéance après 2025, ce qui porterait notre visibilité financière avec la trésorerie actuelle à septembre 2025. Si nous ne parvenions pas à un accord avec nos partenaires bancaires dans les mois à venir, de nouveaux financements seraient nécessaires afin de faire face aux échéances de dettes. »

Marc Delcourt, Co-fondateur et Directeur Général de Global Bioenergies, ajoute : « Notre nouvelle approche technique, qui combinera notre technologie et celle d’un grand industriel international, permettrait de drastiquement diminuer les CAPEX1 et les OPEX2 de la production d’isobutène et de sa conversion en SAF3, et nous autorise désormais à afficher de fortes ambitions dans le domaine : prendre le relais de l’HEFA, seule technologie exploitée commercialement à ce jour, mais amenée à plafonner prochainement car dépendante de ressources limitées (huiles de cuisson usagées et graisses animales). Nous y puisons notre motivation, plus que jamais convaincus de la nécessité d’amener des solutions de décarbonation, dans un monde qui semble parfois se résigner au réchauffement climatique et à ses multiples conséquences. »

Compte de résultat du Groupe

Données en k€ du 01/01/24

au 31/12/2024

12 mois du 01/01/23

au 31/12/2023

12 mois du 01/01/22

au 31/12/2022

12 mois







Produits d’exploitation 4 692 8 910 1 715 Charges d’exploitation -11 436 18 621 14 907 Résultat d’exploitation -6 744 -9 711 -13 192







EBITDA -4 428 -6 878 -11 383







Résultat financier 59 107 -95 Résultat exceptionnel -428 -239 -147 Impôts (CIR) -1 251 -1 187 -1 447







Résultat net -5 861 -8 656 -11 986

Détail des produits d’exploitation

Détails des produits d’exploitation (k€) 2024 2023 2022 Chiffre d’affaires 361 3 249 698 Subventions 4 188 2 698 895 Variation de stocks produits finis -312 1 530 -118 Autres produits annexes 455 1 432 240 TOTAL 4 692 8 910 1 715

Les produits d’exploitation sont majoritairement composés de produits de subvention reconnus dans le cadre des projets Isoprod et Prénidem auprès de l’ADEME.

Détail des charges d’exploitation





Détails des charges d’exploitation (k€) 2024 2023 2022 Personnel 4 174 4 553 4 287 Laboratoire 390 346 343 Industrialisation/Commercialisation 1 506 8 778 6 713 Locations et maintenance 1 060 1 034 850 Propriété intellectuelle 320 390 323 Amortissements 2 386 1 590 703 Autres 1 600 1 931 1 688 TOTAL 11 436 18 621 14 907

Les charges d’exploitation diminuent principalement sur les postes d’industrialisation et de production, les travaux réalisés sur le premier semestre à l’échelle du démonstrateur à Pomacle Bazancourt ayant été menés à leur terme. De telles dépenses n’ont donc pas été nécessaires au second semestre.

Bilan du Groupe





Actif (k€) 31/12/24 31/12/23 31/12/22

Passif (k€) 31/12/24 31/12/23 31/12/22

















Immobilisations incorporelles 69 327 539

Capital 908 906 749 Immobilisations corporelles 486 2 471 3 612

Prime d’émission - 10 538 16 029 Immobilisations en cours - 77 401

Report à nouveau -918 -2 769 -2 708 Immobilisations financières 349 341 1 546

Résultat net -5 861 -8 656 -11 986









Subventions d’équipement 129 2 758 463

















ACTIF IMMOBILISE 904 3 217 6 097

CAPITAUX PROPRES -5 742 2 778 2 547

















Stocks 402 569 2 592

PROVISIONS 198 53 110 Créances 3 144 2 247 3 647

Avances conditionnées et emprunts 13 088 12 451 11 486 Disponibilités 4 692 11 673 8 768

Dettes fournisseurs 1 475 2 411 5 580 VMP 171 171 173

Dettes fiscales et sociales 625 559 502 Charges constatées d’avance 338 378 300

Autres dettes et PCA 7 3 1 352

















ACTIF CIRCULANT 8 746

15 038 15 480

DETTES 15 195 15 423 18 921

















TOTAL ACTIF

9 651 18 254 21 577

TOTAL PASSIF 9 651 18 254 21 577

Le bilan du Groupe fait apparaître une trésorerie brute de 4,7M€ au 31 décembre 2024. La Société est actuellement en discussion avec ses partenaires bancaires pour négocier un aménagement du remboursement des dettes. Hors remboursement bancaire, la consommation mensuelle de trésorerie est d’environ 0,6M€.

Faits marquants 2024 et évènements récents





L’année 2024 a été marquée par les efforts fournis puis la décision d’arrêter la recherche de financement du projet d’usine dédiée à la cosmétique, d’une capacité de 2 500 tonnes par an, dans un contexte général très défavorable au financement des premières industrielles. La Société a alors décidé de réorienter ses efforts dans le SAF vers l’établissement de partenariats avec de grands industriels, afin de renforcer la compétitivité de son procédé à l’horizon 2030. D’ici là, la Société maintient ses ambitions dans la cosmétique, qui sert de tremplin au marché du SAF (même procédé, mêmes molécules).

Pour rappel, le procédé de la Société fait partie des rares solutions, - une dizaine -, à avoir obtenu la certification ASTM. La Société a développé un procédé de production de SAF à partir de ressources végétales, et a aussi démontré par une preuve de concept que son procédé pouvait être utilisé pour la production de e-SAF, c’est-à-dire à partir d’une ressource issue de la combinaison de CO 2 et d’hydrogène produit à partir d’électricité renouvelable, ici l’e-acide acétique, qui pourrait être amené à être produit par des acteurs industriels à l’avenir. L’Europe privilégie le recours aux e-SAF à l’avenir, ces derniers présentant par rapport aux bio-SAF l’avantage de ne pas recourir aux produits végétaux ni aux surfaces agricoles ou forestières.

Dans le cadre de son repositionnement stratégique, la Société annonce ce jour4 avoir signé une Term Sheet avec un grand industriel international pour co-développer un procédé de production de SAF en combinant sa technologie avec la technologie propriétaire du partenaire. Cette combinaison permet de diminuer significativement les investissements nécessaires et les coûts de production, ce qui la positionnerait comme la technologie la mieux adaptée pour prendre le relais du procédé HEFA5.

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Acteur engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique, Global Bioenergies a développé un procédé unique au monde pour produire des SAF et des e-SAF à partir de ressources renouvelables et répondre ainsi aux enjeux de décarbonation du transport aérien. Sa technologie fait partie du cercle très restreint des solutions déjà certifiées par l’ASTM. Ses produits répondent également aux exigences de la cosmétique et L’Oréal est son premier actionnaire avec 13,5% du capital. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

1 CAPEX : investissements matériels, équipements nécessaires à la production

2 OPEX : coûts de production

3 SAF : Sustainable Aviation Fuels ou carburants d’aviation durables (CAD)

4 Voir communiqué de presse : Signature d'une Term Sheet pour combiner deux technologies et faire passer la production de SAF à la vitesse supérieure du 03 février 2025

5HEFA : procédé de production à partir du recyclage d’huiles de cuisson usagées

