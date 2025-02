"انعش حياتك!" الحملة تصل إلى 50 مليون شخص في الإمارات العربية المتحدة ترويجًا للمنتجات الأوروبية الطازجة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- اختتام حملة ناجحة استمرت لمدة ثلاث سنوات في الإمارات العربية المتحدة، حيث نجحت مبادرة "انعش حياتك! فواكه وخضروات أوروبية عالية الجودة" في تعزيز قيمة الفواكه والخضروات الطازجة واستهلاكها، مع تسليط الضوء بشكل خاص على تلك المحاصيل التي تُزرَع في إيطاليا.

حققت الحملة وصولاً مميزًا لجمهور بلغ 50 مليون شخص في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وشركة CSO Italy – وهي اتحاد شركات رائد في إيطاليا يضم أكبر مُنتجِي الفواكه والخضروات الطازجة. ساهمت هذه الحملة في تعزيز مكانة إيطاليا كمصدر موثوق للمنتجات الفاخرة.

وتتزامن هذه الحملة مع زيادة بنسبة 8.4 في المائة في صادرات الأغذية الزراعية الإيطالية إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي تخطّت الآن 412 مليون يورو. يُرسخ هذا النمو مكانة إيطاليا كواحدة من أبرز مُورِّدي الأغذية إلى الإمارات العربية المتحدة، وفقًا للبيانات المتاحة حتى نوفمبر 2023.

صرّحت Elisa Macchi، العضو المنتدب لشركة CSO Italy: "لقد أدّت الفعاليات الكبرى مثل معرض الخليج للأغذية "Gulfood" دورًا رئيسيًا في نجاح الحملة، وقد وفرت هذه التجمعات منصات حيوية للتواصل التجاري، مما ساعد في بناء علاقات تجارية قيِّمة، وعرض تراث فن الطهي الغني الذي يميز كلٍ من أوروبا وإيطاليا، كما أثارت الحملة اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات الإيطالية وعمّقت الروابط التجارية بين الشركات الإيطالية والإماراتية."

تتطلع حملة "انعش حياتك!" إلى المستقبل، وتطمح إلى ترك إرث مستدام. وقد أبرزت استراتيجيتها المبتكرة كيفية مساهمة التعاون والتبادل الثقافي والشغف المشترك بالتميز في خلق فرص جديدة للمنتجات الأوروبية في الأسواق الدولية النشطة مثل الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن CSO ITALY

تأسست شركة CSO ITALY في عام 1998، وهي اتحاد شركات رائد في إيطاليا يضم العديد من الشركات الإيطالية البارزة في قطاع الفواكه والخضروات. تتولى CSO جميع مراحل سلسلة توريد الفواكه والخضروات، بدءًا من خدمات التعبئة والتغليف ومرورًا بالخدمات اللوجستية وانتهاءً بالتجهيز والتصنيع والتوزيع. انعش حياتك! – فواكه وخضروات أوروبية عالية الجودة هو المشروع الجديد المُموَّل من الاتحاد الأوروبي وشركة CSO Italy بهدف تعزيز ثقافة استهلاك الفواكه والخضروات الطازجة في الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، مع التركيز على المنتجات الإيطالية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى عدم التردد في الاتصال بـ:

Daniela Gorini من SEC NEWGATE Middle East

البريد الإلكتروني: daniela.gorini@secnewgate.ae

الجوال: 3083 129 58(0)971+

