KI-gestützte Sicherheit: AxxonSoft und Eurotech bereit für NIS 2 und globale Regulierungsstandards

Wegbereiter für die Zukunft intelligenter Videomanagement- und Edge-AI-Lösungen für kritische Infrastrukturen

Eurotech (BIT:ETH)

GERMANY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Eurotech, ein führender Anbieter von Edge-Computing-Lösungen, und AxxonSoft, ein globaler Vorreiter im Bereich Videomanagement-Software, sind stolz darauf, ihre Partnerschaft zu verkünden, um integrierte, innovative Lösungen für Branchen bereitzustellen, die eine leistungsstarke Videoüberwachung und KI-gestützte Analyse benötigen. Diese Zusammenarbeit verbindet das intelligente Videomanagementsystem von AxxonSoft mit der industrietauglichen, Cybersecurity-zertifizierten Edge-AI-Hardware von Eurotech, um herausragende Leistung und Skalierbarkeit für die Echtzeit-Videoüberwachung zu gewährleisten."Diese Partnerschaft bringt das Beste aus beiden Welten zusammen - das intelligente Videomanagement von AxonSoft und die ISA/IEC 62443 Edge AI-Hardware von Eurotech", sagt Enrico Calleri, Strategic Marketing Manager, Eurotech. "Gemeinsam liefern wir eine robuste Lösung, die entwickelt wurde, um globale Vorschriften wie EU NIS 2 und den US Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act zu erfüllen und gleichzeitig eine unvergleichliche Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung für kritische Infrastrukturen zu gewährleisten."Die Lösung basiert auf Eurotechs ReliaCOR-Hardwareplattformen , die mit NVIDIA Jetson Orin-Technologie für KI am Rande ausgestattet sind. AxxonSoft, als Mitglied des NVIDIA Metropolis-Ökosystems, lässt sich nahtlos integrieren, um Echtzeit-Einsichten durch fortschrittliche Videoanalyse zu liefern. Diese Kombination ermöglicht es Unternehmen, die Bereitstellung, das Gerätemanagement, die Replikation und die schnelle Skalierung von KI-gestützten Systemen zu vereinfachen. Mit vollständig anpassbaren und skalierbaren Funktionen eignet sich die Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen, von kleinen Installationen bis hin zu großen, komplexen Unternehmen."AxxonSoft freut sich über die Zusammenarbeit mit Eurotech, um die Möglichkeiten des KI-basierten Videomanagements neu zu definieren", sagte Pierfrancesco Giovene, Business Development Manager bei AxxonSoft Italien. "Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, eine vollständig integrierte Plattform anzubieten, mit der Unternehmen das volle Potenzial der intelligenten Videoanalyse ausschöpfen können, um einen intelligenteren, sichereren und effizienteren Betrieb zu gewährleisten.“Diese Zusammenarbeit wird die Videoüberwachung in verschiedenen Branchen verändern, von Smart Cities bis hin zu kritischen Infrastrukturen wie Energie-, Transport-, Wasser- und Abwassermanagement, wo die Einhaltung globaler Vorschriften und eine robuste Cybersicherheit von größter Bedeutung sind.

