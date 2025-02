Sicurezza basata sull’AI: AxxonSoft ed Eurotech pronte per NIS 2 e gli standard normativi globali

Il futuro della gestione intelligente dei video e delle soluzioni di IA all'edge per le infrastrutture critiche

ITALY, February 5, 2025 / EINPresswire.com / -- Eurotech, leader nelle soluzioni di edge computing, e AxxonSoft, innovatore globale nel software di gestione video, sono orgogliose di annunciare una partnership per offrire soluzioni integrate e all’avanguardia in settori che necessitano di sorveglianza video ad alte prestazioni e analisi basate sull’intelligenza artificiale. Questa collaborazione combina il sistema intelligente di gestione video di AxxonSoft con l’hardware Edge AI certificato e industrial-grade di Eurotech, garantendo prestazioni superiori e scalabilità per la sorveglianza video in tempo reale."Questa partnership unisce il meglio dei due mondi: la gestione video intelligente di AxxonSoft e l’hardware Edge AI di Eurotech, conforme agli standard ISA/IEC 62443," dichiara Enrico Calleri, Strategic Marketing Manager di Eurotech. "Insieme offriamo una soluzione robusta progettata per soddisfare regolamenti globali come l’EU NIS 2 e il Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act degli Stati Uniti, garantendo al contempo sicurezza, affidabilità e prestazioni senza pari per le infrastrutture critiche.”La soluzione si basa sull’integrazione dell’hardware ReliaCOR di Eurotech, dotato della tecnologia NVIDIA Jetson Orin per l’intelligenza artificiale all’edge. AxxonSoft in quanto membroall’edge. AxxonSoft in quantomembro dell’ecosistema NVIDIA Metropolis, si integra perfettamente con Eurotech per abilitare analisi video avanzate in tempo reale. La combinazione delle aziende consente di semplificare il deployment, la gestione dei dispositivi, e la scalabilità dei sistemi basati sull’AI. Grazie alla sua flessibilità la soluzione si adatta a una vasta gamma di applicazioni: da piccole installazioni ad interventi complessi su larga scala."AxxonSoft è entusiasta di collaborare con Eurotech per ridefinire ciò che è possibile nella gestione video potenziata dall’IA," afferma Pierfrancesco Giovene, Business Development Manager di AxxonSoft Italia. "Questa partnership ci consente di offrire una piattaforma completamente integrata che permette alle aziende di sfruttare al massimo il potenziale dell’analisi video in tempo reale, garantendo sistemi più intelligenti, sicuri ed efficienti."Questa collaborazione è destinata a trasformare la sorveglianza video in diversi settori, dalle smart city alle infrastrutture critiche come energia, trasporti, gestione idrica e delle acque reflue, dove la conformità ai regolamenti globali e l’affidabilità della cybersecurity sono fondamentali.

