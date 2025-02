Pressure Sensors Market to Reach USD 31.93 Billion by 2034, Expanding at a 4.5% CAGR from 2025

Pressure Sensors Market

The growing demand for pressure sensors from the automotive and healthcare sectors is a prominent factor driving the pressure sensors market.

The sensors discover capacitance to decide the verified pressure.” — Polaris Market Research

The pressure sensors market forecast for 2034 is a specialized study of the industry with a specific concentration on the global market trend analysis. The pressure sensors market is augmenting. The market is approximated to reach USD 31.93 billion by 2034. It was valued at USD 20.48 billion in 2024. It exhibited a CAGR of 3.5% from 2025 to 2034. What Is a Pressure Sensor? A pressure sensor is a gadget or tool that is capable of measuring the pressure in gases and liquids. It comprises of pressure susceptible element that can decide the pressure being administered and the constituents to transform the details into an output signal. A pressure switch will not point out verified pressure. They are outlined to render or splinter a contact when the wanted pressure range is accomplished. They are well-acknowledged for their swift response times. The growing acquisition of micro-electro-mechanical systems (MEMS) technology is impacting the pressure sensors market growth favorably. Who Makes Pressure Sensors? The research study encloses rigorous vendor share research for all prominent market contenders. The market is excessively aggressive and has an existence of extensive aggregate of compact and moderate size businesses. Here are some of the leading players in the pressure sensors market: โ€ข ABB Ltd. โ€ข Emerson Electric Company โ€ข General Electric โ€ข Infineon Technologies โ€ข NXP Semiconductors N.V. โ€ข Omron Corporation โ€ข Robert Bosch GmbH โ€ข Siemens AG Some of latest Developments in the market are: โ€ข In January 2024, ABB declared the accession of Real Tech, a Canada dependent firm acknowledged for its optical sensor technologies. โ€ข In October 2023, Emerson Electric Company finished the accession of National Instruments Corp. Whatโ€™s Driving Market Forward? Progressive Technologies: The growing focus on the advancement of contemporary substances and technologies to improve susceptibility and longevity is expected to influence the market favorably. The extensive acquisition of IoT and distant linkage are all surging factors propelling the market.๐’๐ฎ๐ซ๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐ญ๐ก๐ž ๐€๐ฎ๐ญ๐จ๐ฆ๐จ๐ญ๐ข๐ฏ๐ž ๐’๐ž๐œ๐ญ๐จ๐ซ: Many elements, such as escalated vehicle demand, technological inventions, and initiation of contemporary security and discharge levels, assist in the growth of the automotive sector. This, in turn, is having a favorable impact on pressure sensors market sales.๐„๐ฑ๐ญ๐ž๐ง๐ฌ๐ข๐ฏ๐ž ๐”๐ฌ๐š๐ ๐ž ๐ข๐ง ๐Œ๐ž๐๐ข๐œ๐š๐ฅ ๐€๐ฉ๐ฉ๐ฅ๐ข๐œ๐š๐ญ๐ข๐จ๐ง๐ฌ: Pressure sensors are extensively used in medical applications involving infusion pumps, blood pressure monitors, and ventilators where accurate pressure computation is important for patient well-being.๐–๐ก๐ข๐œ๐ก ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง ๐‹๐ž๐š๐๐ฌ ๐Œ๐š๐ซ๐ค๐ž๐ญ ๐†๐ซ๐จ๐ฐ๐ญ๐ก?๐€๐ฌ๐ข๐š ๐๐š๐œ๐ข๐Ÿ๐ข๐œ: Asia Pacific accounted for the largest pressure sensors market share. The regionโ€™s robust growth is primarily due to the growing requirement for automation and growing demand from surfacing nations such as China, Japan, India, and South Korea.๐๐จ๐ซ๐ญ๐ก ๐€๐ฆ๐ž๐ซ๐ข๐œ๐š: North America is anticipated to witness significant growth from 2025 to 2034. This can be attributed to its demand in tire pressure observation systems and weary gas recirculation systems. How Is Market Segmentation Done? By Connectivity Outlook โ€ข Wired Sensors โ€ข Wireless Sensors By Type Outlook โ€ข Absolute Pressure Sensors โ€ข Differential Pressure Sensors โ€ข Gauge Pressure Sensors โ€ข Others By Technology Outlook โ€ข Optical โ€ข Piezoresistive โ€ข Electromagnetic โ€ข Capacitive โ€ข Resonant Solid-State โ€ข Others By End-Use Industry Outlook โ€ข Automotive โ€ข Healthcare โ€ข Aviation โ€ข Consumer Electronics โ€ข Oil & Gas โ€ข Industrial โ€ข Others By Regional Outlook โ€ข North America o US o Canada โ€ข Europe o Germany o France o UK o Italy o Spain o Netherlands o Russia o Rest of Europe โ€ข Asia Pacific o China o Japan o India o Malaysia o South Korea o Indonesia o Australia o Rest of Asia Pacific โ€ข Middle East & Africa o Saudi Arabia o UAE o Israel o South Africa o Rest of the Middle East & Africa โ€ข Latin America o Mexico o Brazil o Argentina o Rest of Latin America FAQs: How much is the pressure sensor market? The market size was valued at USD 20.48 billion in 2024 and is projected to grow to USD 31.93 billion by 2034. Which region witnessed the largest pressure sensors market share in 2024? Asia Pacific accounted for the largest region-wise market size in 2024. What is the regional scope of the market? The regions covered in the market are North America, Europe, Asia Pacific, Latin America, and Middle East & Africa. Which segment, by type, held the largest share of the market in 2024? The absolute pressure sensors segment dominated the market share in 2024. 