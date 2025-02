XS.com Empodera Traders VIP com Tecnologia de IA de Última Geração

BRAZIL, February 3, 2025 / Business News / -- A XS .com, premiada provedora global de serviços financeiros e fintech de múltiplos ativos, anuncia com orgulho o lançamento do “AI Insights”, uma ferramenta de inteligência artificial projetada para oferecer insights personalizados sobre negociações. A ferramenta é capaz de detectar padrões ocultos e vieses comportamentais no histórico de trading, utilizando inteligência artificial comportamental.O “XS AI Insights”, alimentado pela tecnologia Hoc-Trade TradeMedic AI, combina inteligência artificial de ponta para fornecer insights transformadores de trading. Este sistema inovador será oferecido aos clientes VIP da XS.com sem custos adicionais, reforçando o compromisso da empresa em empoderar traders, aprimorar sua experiência e estabelecer um novo padrão de inovação tecnológica na indústria de trading online.Mais do que uma ferramenta, o “XS AI Insights” representa uma revolução no trading. Desenvolvido com tecnologia de ponta, ele oferece recursos avançados para ajudar os traders a tomarem decisões mais informadas, gerenciar riscos de forma eficiente e identificar oportunidades inexploradas.O sistema se integra perfeitamente ao processo de negociação, ajudando os traders a se manterem à frente do mercado. Ele identifica comportamentos prejudiciais, como “revenge trading” (negociação por vingança) ou “overtrading” (excesso de negociações), e oferece insights práticos que promovem uma abordagem disciplinada e racional. Essa transparência sem precedentes assegura o desenvolvimento de estratégias de negociação sustentáveis e eficazes ao longo do tempo.Wael Hammad, Diretor Comercial (CCO) do Grupo XS.com, comentou:“Na XS.com, a inovação está no centro de tudo o que fazemos. Este sistema movido a IA representa um passo ousado para redefinir a experiência de trading. Ao combinar tecnologia de ponta com uma compreensão profunda das necessidades de nossos clientes, estamos equipando os traders com ferramentas para navegar nos mercados com confiança e alcançar seus objetivos em um cenário financeiro em constante evolução.”Os algoritmos inteligentes do sistema analisam tendências de mercado e padrões de dados para descobrir oportunidades que poderiam passar despercebidas, dando aos traders uma vantagem competitiva. Ele também aborda vieses comuns no tempo de retenção de operações, como manter posições perdedoras por muito tempo ou encerrar operações vencedoras prematuramente. O sistema gera insights holísticos para o trader, incluindo o momento ideal para negociação, estratégias, vieses comportamentais, gestão de risco e muito mais. Ao fornecer feedback prático, o sistema refina as técnicas de gerenciamento de portfólio e melhora a lucratividade.Jonas Schleypen, Co-fundador e CEO da Hoc-Trade, acrescentou:“Estamos muito felizes em colaborar com um líder de mercado global como a XS.com. Essa parceria permite que clientes da XS.com em todo o mundo acessem um sistema único de insights personalizados para trading movido por IA. Isso também reflete a dedicação da XS.com em impulsionar a inovação e elevar o padrão dos serviços financeiros.”Ao oferecer insights personalizados em tempo real e soluções adaptadas ao estilo de trading de cada indivíduo, o sistema reforça a posição da XS.com como uma líder visionária no setor de serviços financeiros. Ele reflete o compromisso contínuo da empresa em integrar os mais recentes avanços tecnológicos às suas ofertas, garantindo que os clientes tenham os recursos necessários para prosperar em um mercado em constante transformação.Resumo da Empresa XS.comO Grupo XS (operando sob a marca "XS" ou "XS.com") é uma Corretora Global de Multi-Ativos que proporciona acesso para negociar uma ampla gama de produtos financeiros.Estabelecida na Austrália em 2010, a XS.com se expandiu e tornou-se líder de mercado global no setor de FinTech, serviços financeiros e trading online, com licenças em várias jurisdições e escritórios em diferentes localidades ao redor do globo.A XS.com oferece a traders, investidores institucionais e corretores em todo o mundo acesso a liquidez institucional profunda e tecnologia de trading avançada, combinados com uma experiência de usuário eficiente, gestão de relacionamento de alta qualidade e excelente suporte ao cliente.Aviso de Risco: Nossos produtos são negociados com margem e apresentam um alto nível de risco, podendo levar à perda de todo o seu capital. Estes produtos podem não ser adequados para todos e você deve se assegurar de que entende os riscos envolvidos.

