إكس أس دوت كوم تزود المتداولين المميزين بخدمة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي

UNITED ARAB EMIRATES, February 3, 2025 / Business News / -- أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" ( XS .com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن إطلاق خدمة تحليل التداول الفردي بالذكاء الاصطناعي (AI Insights)، وهي تقارير تفاعلية لتحليل التداول الفردي مدعومة بالذكاء الاصطناعي والذي يكتشف التحيزات المخفية في تاريخ التداول باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي السلوكي.نظام تقارير تحليل التداول الفردي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (XS AI Insights) هو من تطوير شركة هوك تريد (Hoc-Trade) لخدمات الذكاء الاصطناعي، وهو يجمع بين أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم رؤى تداول تطويرية.وسيتم تقديم هذا النظام المبتكر لأعضاء برنامج العملاء المميزين (XS VIP) دون أي تكلفة إضافية، مما يؤكد التزام "إكس أس دوت كوم" ( XS.com )، بتمكين المتداولين، وتحسين تجربتهم، ووضع معيار جديد للابتكار التكنولوجي في قطاع التداول عبر الإنترنت.ويعتبر نظام تقارير تحليل التداول الفردي المدعوم بالذكاء الاصطناعي (XS AI Insights) أكثر من مجرد أداة عادية، بل إنه يشكل ثورة في عالم التداول، فهو مصمم باستخدام أحدث التقنيات، وهو يمنح المتداولين ميزات متقدمة لتحسين عملية اتخاذ القرار وإدارة المخاطر بفعالية واقتناص الفرص غير المستغلة.ويتكامل النظام بسلاسة مع عملية التداول، مما يساعد المتداولين على البقاء في الصدارة، من خلال تحديد سلوكيات التداول الضارة مثل التداول الانتقامي أو التداول المفرط. كما انه يقدم رؤى قابلة للتنفيذ تعزز النهج المنضبط والعقلاني. تضمن هذه الشفافية غير المسبوقة تطوير استراتيجيات تداول مستدامة وفعالة بمرور الوقت.وقال المدير التجاري الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، السيد وائل حماد: ان الابتكار هو جوهر كل ما نقوم به. ويمثل هذا النظام الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي خطوة جريئة إلى الأمام في إعادة تعريف تجربة التداول.وأضاف: من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة والفهم العميق لاحتياجات عملائنا، فإننا نزود المتداولين بالأدوات اللازمة للتنقل في الأسواق بثقة وتحقيق أهدافهم في ظل بيئة مالية متطورة باستمرار.هذا وتقوم الخوارزميات الذكية لنظام الذكاء الاصطناعي بتحليل اتجاهات السوق وأنماط البيانات للكشف عن الفرص التي قد تمر دون أن يلاحظها أحد، مما يمنح المتداولين ميزة تنافسية. كما يعالج التحيزات الشائعة لفترة الاحتفاظ، مثل التشبث بصفقات الخسارة لفترة طويلة جدًا أو الخروج قبل الأوان من الصفقات الرابحة.ويولد النظام رؤى شاملة للمتداول، بما في ذلك توقيت التداول والاستراتيجية والتحيزات السلوكية وإدارة المخاطر والمزيد. كما يعمل النظام على تحسين تقنيات إدارة المحفظة وتعزيز الربحية من خلال تقديم ملاحظات قابلة للتنفيذ.من جانبه، قال جوناس شليبين، الرئيس التنفيذي لشركة هوك تريد (Hoc-Trade): يسعدنا التعاون مع وسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال كمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com).وأضاف: ان هذه الشراكة تتيح لعملاء "إكس أس دوت كوم" في جميع أنحاء العالم الوصول إلى نظام فريد من نوعه لتحليلات التداول الفردي المدعومة بالذكاء الاصطناعي.وتابع: ان هذا التعاون يعكس تفاني "إكس أس دوت كوم" في دفع عجلة الابتكار ورفع مستوى الخدمات المالية وتطوير قطاع التداول عبر الإنترنت.ويعزز هذا النظام المبتكر مكانة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، كوسيط عالمي رائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، من خلال تقديم رؤى وحلول شخصية في الوقت الفعلي ومصممة خصيصًا لأنماط التداول الفردية. كما يعكس التزام الشركة المستمر بدمج أحدث التطورات التكنولوجية في عروضها، مما يضمن تزويد العملاء بالموارد التي يحتاجون إليها للنجاح في سوق متغيرة باستمرار.تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالميةمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

