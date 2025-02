Forbes řadí platformu Bitget na seznam nejdůvěryhodnějších krypto burz na světě

VICTORIA, Seychely, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, přední kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3, byla zařazena na seznam 25 nejdůvěryhodnějších kryptoburz v magazínu Forbes. Společnost Bitget se na tomto seznamu umístila na osmém místě, přičemž za poslední rok zaznamenala příliv nových uživatelů spolu s celou řadou upgradů a navázané spolupráce, která dále utvrdila její pozici při vstupu do tohoto prestižního klubu. Seznam, v němž jsou zastoupeni špičkoví hráči jako Coinbase, Binance a Robinhood, vyzdvihuje kryptoměnové burzy z celého světa.

Společnost Bitget ve své nedávné zprávě o transparentnosti zaznamenala 400% nárůst své uživatelské základny, která během prosince překonala 100 milionů uživatelů. Objem spotových transakcí se zvýšil ze 160 miliard USD za první čtvrtletí na 600 miliard USD během čtvrtého čtvrtletí. Od spolupráce s tureckými národními sportovci, přes legendární fotbalovou ligu LALIGA až po nástup nového vedení do společnosti a získání několika licencí, posílila společnost Bitget svoji pozici globálního lídra a stala se druhým největším kryptoměnovým ekosystémem.

Společnost Bitget se zaměřuje na své rozšiřující se trhy prostřednictvím lokalizovaného marketingu, utvořených partnerství a vzdělávacích iniciativ. Burza nabízí zjednodušený vstup na trh, směnné brány a lokalizovanou zákaznickou podporu pro usnadnění přístupu. Platforma Bitget zároveň investuje do vzdělávání v oblasti blockchainu, strategického sponzorství a pobídkových programů zaměřených na udržení uživatelů v oblastech s významným růstem. Po jmenování Hon Ng ředitelem právního oddělení ve společnosti Bitget, se tým výrazně zaměřuje na dodržování předpisů. Společnost Bitget v nedávné době dosáhla schválení činnosti ve Spojeném království, licenci BSP v Salvadoru a dokonce otevřela novou burzu ve Vietnamu provozovanou v souladu s místními požadavky.

Nedávná zpráva společnosti CCData podtrhuje úspěch platformy Bitget, jejíž podíl na trhu vzrostl na 4,25 %, čímž překonal své předchozí historické maximum z dubna 2024. Při srovnání změny tržního podílu na kombinovaném spotovém a derivátovém trhu v roce 2024 nejvíce vytěžily společnosti Bitget, Coinbase a Crypto(dot)com s vykázaným navýšením tržního podílu o 4,05 % na 10,5 %, 3,89 % na 5,43 % a 3,39 % na 4,71 %.

Bitget Token (BGB) byl předtím zařazen mezi 10 nejúspěšnějších kryptoměn podle magazínu Forbes za první polovinu roku 2024. Od té doby BGB překonal veškerá očekávání, když za loňský rok prudce vzrostl o více než 1000 %. Omezením nabídky BGB, zvýšením užitečnosti tokenu a rozšířením možností jeho využití v reálném světě plánuje platforma Bitget dále posílit své funkce a produkty v ekosystému Bitget, což přinese udržitelný růst a zajištění dlouhodobé hodnoty pro držitele.

Debut platformy Bitget na seznamu nejdůvěryhodnějších světových kryptoburz časopisu Forbes pro rok 2025 zdůrazňuje její pozoruhodný růst a zvyšující se důvěryhodnost v tomto odvětví. Díky skvělému skóre držení BTC-ETH a zaměřením na transparentnost je platforma Bitget jednou z nejbezpečnějších kryptoburz na světě. Díky transparentnímu důkazu o rezervách, který pojišťuje 100 % jejích aktiv, a ochrannému fondu ve výši 600 milionů dolarů, který chrání uživatele, burza urychlila svůj růst po celém světě. Zařazení do žebříčku časopisu Forbes svědčí o rostoucím vlivu burzy ve světě kryptoměn.

Platforma Bitget je přední světová kryptoměnová burza a společnost zaměřená na Web3 založená v roce 2018. Burza Bitget, která obsluhuje více než 100 milionů uživatelů ve více než 150 zemích a regionech, se snaží pomáhat uživatelům obchodovat chytřeji díky své průkopnické funkci kopírování obchodů a dalším obchodovacím řešením a zároveň nabízí v reálném čase přístup k ceně Bitcoinu, Etherea a dalších kryptoměn. Bitget Wallet, dříve známá pod názvem BitKeep, je prvotřídní multichainová kryptopeněženka, která nabízí celou řadu komplexních řešení a funkcí Web3, včetně funkcí peněženky, směny tokenů, NFT Marketplace, prohlížeče DApp a dalších.

Platforma Bitget hraje přední roli v rozvoji adopce kryptoměn prostřednictvím strategických partnerství, například jako oficiální krypto partner nejlepší fotbalové ligy světa, LALIGA, na trzích Blízkého východu, Jihovýchodní Asie a Latinské Ameriky, a také jako globální partner tureckých národních sportovců Buse Tosun Çavuşoğlu (mistryně světa ve wrestlingu), Samet Gümüş (zlatý medailista v boxu) a İlkin Aydın (volejbalová reprezentantka), aby inspirovali světovou komunitu k přijetí budoucnosti kryptoměn.

Upozornění na riziko: Ceny digitálních aktiv podléhají výkyvům a mohou vykazovat značnou volatilitu. Investorům se doporučuje alokovat pouze prostředky, o které si mohou dovolit přijít. Hodnota každé investice může být ovlivněna a existuje možnost, že nebudou splněny finanční cíle ani získána zpět hlavní investice. Vždy je třeba si vyžádat nezávislé finanční poradenství a pečlivě zvážit osobní finanční zkušenosti a situaci. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Platforma Bitget nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé ztráty. Nic z toho, co je zde uvedeno, nelze považovat za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich Podmínkách používání.

