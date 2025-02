EBC Financial Group ร่วมมือกับ Shakti Regeneration Institute เพื่อช่วยเหลือชุมชนด้อยโอกาสและการอนุรักษ์ชนพื้นเมือง

นักเรียนจากโรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ร่วมแบ่งปันช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความสุขกับ Indrani Pal-Chaudhuri หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Shakti Regeneration Institute (SRI) ในงานที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบัน [เครดิตภาพ: Shakti Regeneration Institute] David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd นั่งพูดคุยกับ Indrani Pal-Chaudhuri ในการสัมภาษณ์ที่นำเสนอในสารคดี #TheRegenerationGeneration ซึ่งจะเน้นถึงความพยายามระดับโลกในการปกป้องระบบนิเวศและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน นักเรียนจากโรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ขอบคุณ EBC Financial Group ที่สนับสนุนการศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ซึ่งช่วยเปิดโอกาสสู่อนาคตที่สดใสกว่าเดิม

EBC Financial Group ร่วมมือกับ Shakti เพื่อเสริมพัฒนาชุมชนด้อยโอกาส สนับสนุนการศึกษา และส่งเสริมการอนุรักษ์ของชนพื้นเมือง

INDIA, February 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) บริษัทที่ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก ได้ดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ครั้งล่าสุด โดยการร่วมมือกับมูลนิธิ Shakti Empowerment Education Foundation ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน Shakti Regeneration Institute (SRI) ความร่วมมือนี้มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ในรัฐเบงกอลตะวันตก ประเทศอินเดีย โดยมอบโอกาสให้กับนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายได้น้อยจำนวน 50 คน ในการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น เครื่องแบบนักเรียน รวมถึงการฝึกอบรมตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการประกอบอาชีพ และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ

ความร่วมมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ครอบคลุมของ EBC ซึ่งสะท้อนถึงบทบาทในฐานะบริษัทที่ให้บริการทางการเงินชั้นนำระดับโลก โดยเปิดโอกาสการเข้าถึงตลาดโลกพร้อมกับส่งเสริมการศึกษาอย่างเท่าเทียมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในชุมชนที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจจำกัด

EBC Financial Group ให้การสนับสนุนงานสัมมนาการศึกษา “นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร” ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด โดยมีการนำเสนอในหัวข้อสำคัญ ได้แก่ "The Economics of Tax Evasion" ในปี 2023 และ "Macroeconomics and Climate" ในเดือนพฤศจิกายน 2024 ทั้ง 2 หัวข้อมุ่งเน้นการใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาสังคม สะท้อนถึงพันธกิจของ EBC ในการสนับสนุนข้อมูลเชิงลึก ซึ่งเป็นหลักการขับเคลื่อนการให้บริการทางการเงินของบริษัท ช่วยให้บุคคลและสถาบันต่าง ๆ สามารถลงทุนในตลาดการเงินได้อย่างมั่นใจ งานสัมมนาการศึกษาที่จัดขึ้นโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเชื่อมโยงงานวิจัยเชิงวิชาการเข้ากับความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริง

โครงการเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ EBC ในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษา กระตุ้นการแลกเปลี่ยนความคิดอย่างสร้างสรรค์ และรับมือกับความท้าทายที่เชื่อมโยงกันระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับความยั่งยืน การร่วมมือกับ SRI ในประเทศอินเดียถือเป็นการยกระดับพันธกิจของ EBC ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น โดยมอบเครื่องมือและโอกาสให้กับบุคคลในการพัฒนาตนเองและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นฐาน

นอกจากการสนับสนุนที่สำคัญแล้ว EBC ยังแสดงบทบาทความเป็นผู้นำในระดับโลกผ่านการมีส่วนร่วมในสารคดี #TheRegenerationGeneration ซึ่งเป็นโครงการของ SRI ที่กำกับโดยผู้ก่อตั้งองค์กร Indrani Pal-Chaudhuri สารคดีนี้มุ่งเน้นถึงความจำเป็นเร่งด่วนของการเงินและการศึกษาที่ส่งเสริมความยั่งยืน โดยนำเสนอความพยายามของผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักนวัตกรรม ผู้นำธุรกิจ นักการศึกษา และผู้นำชนพื้นเมืองที่ร่วมมือกันเพื่อปกป้องระบบนิเวศและชุมชนที่เปราะบางจากภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกจากนี้ สารคดียังมีบทสัมภาษณ์ของ David Barrett CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. และศาสตราจารย์ Teytelboym จากภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด การมีส่วนร่วมของ EBC ในทั้งโครงการทางสังคมและสารคดีนี้ ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ไม่เพียงสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น แต่ยังผลักดันการสร้างความตระหนักและการลงมือปฏิบัติในระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนและเท่าเทียมสำหรับทุกคน

Barrett กล่าวถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของความร่วมมือนี้ว่า “ที่ EBC เราเชื่อว่าการศึกษา คือพลังที่สามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและสร้างเส้นทางสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ความร่วมมือกับ Shakti Regeneration Institute ของเราไม่ใช่แค่การสนับสนุนทางการเงินเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับอนาคตของคนรุ่นต่อไป เราภูมิใจที่ได้สนับสนุนโรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ในการมอบโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสด้วยเครื่องมือที่จำเป็นในการเติบโตและประสบความสำเร็จ ผ่านการมีส่วนร่วมในสารคดี #TheRegenerationGeneration 2025 เรากำลังเสริมสร้างเสียงของชุมชนชนพื้นเมืองและสนับสนุนการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ในขณะเดียวกัน ความร่วมมือของเรากับภาควิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ดในในงานสัมมนา ‘นักเศรษฐศาสตร์จริงๆ แล้วทำอะไร’ ยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของเราในการเพิ่มความเข้าใจในระดับโลกเกี่ยวกับปัญหาสังคมและเศรษฐกิจที่สำคัญ การลงทุนในด้านการศึกษาทุกระดับ ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างโอกาสให้กับทุกคน แต่ยังส่งเสริมความเท่าเทียมและแก้ไขปัญหาที่เรากำลังเผชิญในปัจจุบัน ความพยายามเหล่านี้สอดคล้องกับค่านิยมหลักของเราในเรื่องความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ และความยั่งยืน”

Ajay Pal-Chaudhuri ประธานและผู้ก่อตั้ง Shakti Regeneration Institute กล่าวว่า "เรารู้สึกยินดีมากที่ได้ประกาศความร่วมมือกับ EBC Financial Group ซึ่งเป็นความร่วมมือที่สะท้อนถึงการบรรจบกันระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและผลกระทบในระดับโลก เราจะเริ่มต้นการเดินทางที่เปลี่ยนแปลงร่วมกัน โดยการผสมผสานจุดแข็งของเราในด้านการศึกษาและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมพลังให้กับชุมชนทั่วโลก ด้วยการสนับสนุนจาก EBC เราจะไม่เพียงแต่เสริมสร้างโอกาสให้กับเด็กที่ด้อยโอกาสผ่านการศึกษา แต่ยังช่วยยกระดับความตระหนักรู้ระดับโลกเกี่ยวกับความท้าทายที่สำคัญที่ชุมชนชนพื้นเมืองกำลังเผชิญ รวมถึงสถานการณ์ของระบบนิเวศที่เปราะบาง"

ค่านิยมพื้นฐานที่เป็นหัวใจหลัก EBC

ความมุ่งมั่นของ EBC ในการสร้างความแตกต่างอย่างมีความหมายสอดคล้องกับค่านิยมหลักของบริษัท ได้แก่ ความทุ่มเท ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ โดยบริษัทให้ความสำคัญในการนำทรัพยากรทางการเงินไปใช้ในโครงการที่มีผลกระทบและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริง EBC จึงเป็นตัวอย่างของความรับผิดชอบขององค์กรที่สามารถส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งช่วยสนับสนุนสวัสดิการของชุมชนและการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่มีบทบาทสำคัญในการคุ้มครองประชากรที่เปราะบาง ด้วยการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลระดับสูง EBC จึงผสมผสานพันธกิจในการมอบโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนในตลาดโลก เช่น ตลาดการเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ และดัชนีต่าง ๆ พร้อมกับการลงทุนทางสังคมที่ส่งเสริมความยั่งยืนและสวัสดิการของชุมชน

โรงเรียน Ramakrishna Vedanta Vidyapith ซึ่งจะเฉลิมฉลองครบรอบการก่อตั้ง 25 ปี ในเดือนมกราคม 2025 ได้กลายเป็นสถาบันสำคัญในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในรัฐเบงกอลตะวันตก โรงเรียนนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กและผู้หญิงจากครอบครัวที่ด้อยโอกาสได้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งช่วยให้พวกเขาหลุดพ้นจากความยากจนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การสนับสนุนจาก EBC ช่วยเสริมความสำคัญของพันธกิจของโรงเรียน เพื่อให้เด็กเหล่านี้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การฝึกอาชีพ และโอกาสในการพัฒนาทักษะที่จะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ประสบความสำเร็จ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SRI และพันธกิจขององค์กรสามารถเยี่ยมชมได้ที่

www.shaktiregeneration.org

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการและความริเริ่มของ EBC สามารถเยี่ยมชมได้ที่ https://www.ebc.com/ESG.

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

