EBC Financial Group、Shakti Regeneration Instituteと提携 －教育機会の拡充と先住民の保護活動を支援－

Shakti Regeneration Instituteが支援するイベントでラマクリシュナ・ヴェーダンタ・ヴィディヤピス校に通う生徒は同機構の創設者の一人であるインドラニ・パルチャウドリ女史と交流しました。 弊社英国法人CEOのデイビッド・バレットがインタビューに答え、グローバルなエコシステムの保護と持続可能な開発の重要性について述べました。 ラマクリシュナ・ヴェーダンタ・ヴィディヤピス校の生徒たちは教育及び職業訓練を当社が支援していることに対して感謝の意を示しました。

当社はインドの教育団体とパートナーシップを結び、疎外されたコミュニティーにおける教育支援を通して、地域コミュニティ作りをサポートします。

INDIA, February 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は、Shakti Regeneration Institute(SRI)傘下のShakti Empowerment Education Foundation(シャクティ・エンパワーメント教育財団)との戦略的パートナーシップを締結いたしました。今回の企業の社会的責任(CSR)イニシアチブにより、インド西ベンガル州にあるRamakrishna Vedanta Vidyapith(ラマクリシュナ・ヴェーダンタ・ヴィディヤピス)校に通う低所得層の生徒50人に対し、当社は必要な教材、制服、職業縫製指導、課外活動支援などを提供します。

このパートナーシップは、当社のCSR戦略の一環として締結され地域レベルで長期的な社会変革を推進し、持続可能な開発を推進しながら、地域社会の発展に繁栄と貢献をもたらす手段を個人に身につけさせることを目的としています。同校は社会的経済的に教育へのアクセスが限られている子女に対し教育を施すことを目的としており、人材育成を通じて地域社会の改善に貢献しています。当社による同校への支援は持続可能な開発をより促進すると確信しています。

このスポンサーシップに加え、当社はSRIの創設者であるインドラーニ・パル=チャウドフリが監督を務めるドキュメンタリー映画『The Regeneration Generation』の制作を支援しています。教育の緊急の必要性を訴えるこの作品は、ノーベル賞受賞者、革新者、企業経営者、教育者、先住民のリーダーたちが、気候変動の脅威の深刻化から脆弱な生態系と地域社会を守るために協力している姿を描いています。また、当社英国法人CEOであるデイビッド・バレットと、オックスフォード大学経済学部のTeytelboym教授へのインタビューも収録されています。

当社はこれらのプロジェクト支援を通じて地域社会をサポートするだけでなく、持続可能で公平な未来の実現に向け行動を続けていきます。

バレット英国法人CEOは、このパートナーシップの重要性について、以下の様に述べています。「当社は、教育が社会を変革し、永続的な変革の道筋を生み出す基礎となることを確信しています。Shakti Regeneration Instituteとのパートナーシップは、単なるスポンサーシップではなく、Ramakrishna Vedanta Vidyapith校を支援し、社会から疎外された子供たちが成長するために必要なツールを身につけることで、次世代を向上させるという私たちの考えを反映しています。また、ドキュメンタリー映画『The Regeneration Generation 2025』への参加を通じて、私たちは先住民コミュニティの声を広げ、彼らの文化的・環境的遺産の保護を支援しています。あらゆるレベルの教育に投資することで、私たちは機会を創出し、公平性を促進し、現代の課題に取り組むことを目指しています」。

Shakti Regeneration Instituteの会長・創設者であるAjay Pal-Chaudhuri氏は、「EBC Financial Groupとのパートナーシップを発表できることを嬉しく思います。この提携は、企業責任と国際的な影響力の融合を体現するものです。EBCの支援により、共に教育と生態系保護活動における強みを組み合わせ、世界中の地域社会に力を与えることができます。私たちは教育を通じて社会から疎外された子どもたちに力を与えるだけでなく、先住民族コミュニティが直面している重大な課題や脆弱な生態系の危機に対する世界的な認識を高めていきます。」

EBC理念の中核をなす価値観

当社のCSR活動は献身、責任、誠実さという当社が掲げる基本的価値観に沿ったものです。資金が有益なプロジェクトに向けられるようにすることで、地域社会の福祉と社会的基盤の強化に貢献しています。トップレベルの規制のもとで運営される当社は、為替、株価指数、コモディティといったグローバル市場へのアクセスを投資家に提供するという使命と、地域社会の福祉と持続可能性に貢献する影響力のある社会的投資を両立させています。

2025年1月に創立25周年を迎えるRamakrishna Vedanta Vidyapith校は、西ベンガル州の地域社会の改善に欠かせない教育機関となっています。同校は教育プログラムを通じて、社会から疎外された環境にある子どもたちや女性に教育の機会を提供し、貧困から脱却し、地域社会に積極的に貢献できるよう支援しています。当社は同校の活動を支援することで、子どもたちが基礎教育だけでなく、長期的な成功に向けた職業訓練やコミュニティ建設の機会も得られるよう支援していきます。SRIの詳細につきましては、www.shaktiregeneration.orgからご確認いただけます。

当社の活動や取り組みについての詳細は、https://www.ebc.com/ESGからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

また、FCバルセロナの公式外国為替パートナーを務めるほか、国連財団の「United to Beat Malaria」キャンペーンを支援しています。さらに、2024年2月より、オックスフォード大学経済学部の公開講座「What Economists Really Do」を後援し、経済学の普及に取り組んでいます。

https://www.ebc.com/jp/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.