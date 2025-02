Laut neuer Studie könnten chinesische Automarken Europas Skeptiker mit einer Preissenkung von nur 10 % umstimmen

Die Chinese Automotive Brand Impact Study von Escalent sieht etablierte Hersteller in Europa in einer schwierigen Lage, da die positive Einstellung gegenüber chinesischen Automarken unter Neuwagenkäufern zunimmt

LONDON, Feb. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Etablierte Automobilhersteller sollten „auf der Hut sein“, da die Einstellung gegenüber chinesischen Automarken bei europäischen Neuwagenkäufern zunehmend positiver wird, insbesondere unter jüngeren Menschen. Diese warnenden Worte kommen aus der Chinese Automotive Brand Impact Study, die heute von dem Datenanalyse- und Beratungsunternehmen Escalent veröffentlicht wurde. Demnach ist selbst unter Verbrauchern, die normalerweise zögern chinesische Marken zu kaufen, der Preis ein entscheidender Faktor, der sie kurzerhand von „Nicht-Käufern“ zu „Käufern“ werden lässt.

Die Studie, die im Oktober und November 2024 unter mehr als 1600 Neuwagenkäufern in Europa (Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Vereinigtes Königreich) durchgeführt wurde, zeigt, dass der Umfang der Preisreduzierung je nach Alter und Land variiert. Im Durchschnitt liegt die Preisreduzierung bei 27 %, während etwa ein Drittel schon bei einem Preisunterschied von 11 % bis 20 % Interesse zeigen würde. Für jede zehnte Person reicht bereits ein Preisvorteil von 10 % aus, um ihr Interesse zu wecken.

Insgesamt erwartet die Mehrheit (72 %) der Neuwagenkäufer, dass chinesische Autos billiger sind als etablierte Marken. Nichtsdestotrotz haben chinesische Marken – insbesondere ihre Elektrofahrzeuge – es bei manchen geschafft, sich so langsam von ihrem Image der „billigen Kopie“ zu lösen und werden als ebenso innovativ wie andere globale Marken angesehen. Zum Beispiel jüngere Käufer neigen weniger dazu, chinesische Marken in die Kategorie der Billiganbieter einzuordnen, und benötigen weniger finanzielle Anreize. In der Altersgruppe der unter 35-Jährigen reicht für 19 % eine Preisreduzierung von bis zu 10 % aus, um den Kauf eines chinesischen Fahrzeugs in Betracht zu ziehen.

In Südeuropa (Italien und Spanien), wo die Einstellung chinesischen Marken gegenüber positiver ist, werden größere Preisnachlässe erwartet. Konsumenten wünschen sich eindeutig ein größeres Angebot an Fahrzeugen im unteren Preissegment, da der hohe Preis von Elektroautos zusammen mit der fehlenden Ladeinfrastruktur zu einer Stagnation der Nachfrage geführt hat.

Mark Carpenter, Managing Director von Escalent UK, bemerkte dazu: „Wir haben festgestellt, dass im Allgemeinen die Glaubwürdigkeit von Waren aus China weit hinter der anderer Länder liegt. Bei Autos ist dieser Unterschied jedoch bereits etwas geringer, da die Verbraucher bereit sind, für ein Auto mit vergleichbarem Preis und vergleichbarer Qualität umzudenken. Offensichtlich gibt es einen kritischen Punkt, ab dem Menschen ihre Vorurteile ablegen und Interesse für einen Kauf zeigen.“

„Für chinesische Automarken, die ihr Wachstum in Europa vorantreiben möchten, ist dies eine Gelegenheit, sich in einem noch nie dagewesenen Tempo in die Köpfe der Verbraucher zu drängen – und wir sehen bereits erste Anzeichen dafür. Obwohl in einigen Märkten von Zöllen in Höhe von 17 % bis 35 % die Rede ist, sind chinesische Marken an hochkarätigen Sponsoring- und Werbekampagnen beteiligt und zeigen eine größere Präsenz auf den Höfen von Autohändlern.“

Er fügte hinzu: „Diese Fokussierung auf die ‚Marke‘ in Verbindung mit einem tendenziell niedrigeren Preisangebot könnte die E-Auto-Landschaft in Europa sehr schnell verändern. Auch wenn diese Dynamik erst in Ansätzen zu beobachten ist, sollten bei den etablierten Automarken die Alarmglocken läuten, denn sie müssen sich mit der wachsenden Konkurrenz auseinandersetzen.“

Der Studie von Escalent zufolge würde mindestens einer von fünf Autobesitzern (einer beliebigen Automarke) eine chinesische Marke „wahrscheinlich“ oder „auf jeden Fall“ in Betracht ziehen, was auf ein deutliches Interesse schließen lässt. Einige Marken sind laut Carpenter stärker gefährdet als andere, und er warnte, dass „die ‚Risikoreihenfolge‘ für viele Menschen überraschend sein könnte. Die Besitzer südkoreanischer, deutscher, französischer, japanischer und italienischer Autos sind dabei, was zeigt, dass chinesische Marken eine viel breitere Anziehungskraft haben und nicht auf bestimmte Teile des Marktes limitiert sind.“

Weitere wichtige Ergebnisse der Studie sind:

MG gewinnt immer mehr an Bekanntheit : Während die Mehrheit der Verbraucher noch nie etwas von den meisten chinesischen Automarken gehört hat, wächst der Bekanntheitsgrad von MG. MG (22. Rang) und BYD (25. Rang) gehören zu den 25 bekanntesten Automarken, eine Liste, die von deutschen und französischen Namen dominiert wird. Während Marken wie MG, Polestar und BYD am besten bekannt sind, liegt der Bekanntheitsgrad von Xiaomi bei 50 Prozent. NIO legt an Bekanntheit zu und plant, seine neue preiswerte E-Auto-Marke Onvo noch in diesem Jahr auf den europäischen Markt zu bringen.

: Während die Mehrheit der Verbraucher noch nie etwas von den meisten chinesischen Automarken gehört hat, wächst der Bekanntheitsgrad von MG. MG (22. Rang) und BYD (25. Rang) gehören zu den 25 bekanntesten Automarken, eine Liste, die von deutschen und französischen Namen dominiert wird. Während Marken wie MG, Polestar und BYD am besten bekannt sind, liegt der Bekanntheitsgrad von Xiaomi bei 50 Prozent. NIO legt an Bekanntheit zu und plant, seine neue preiswerte E-Auto-Marke Onvo noch in diesem Jahr auf den europäischen Markt zu bringen. BYD setzt bekannte Taktiken anderer Newcomer ein : Mit seiner europaweiten TV-Kampagne und dem Sponsoring der Fußball-Europameisterschaft 2024 folgt BYD dem Vorbild von Hyundai, um seine Marke bekannt zu machen und seine Botschaften zu verbreiten. BYD ist inzwischen die beliebteste chinesische Marke unter den Neuwagenkäufern in Europa, und fast jeder Dritte gibt an, dass er BYD wahrscheinlich oder auf jeden Fall in Betracht ziehen würde.

: Mit seiner europaweiten TV-Kampagne und dem Sponsoring der Fußball-Europameisterschaft 2024 folgt BYD dem Vorbild von Hyundai, um seine Marke bekannt zu machen und seine Botschaften zu verbreiten. BYD ist inzwischen die beliebteste chinesische Marke unter den Neuwagenkäufern in Europa, und fast jeder Dritte gibt an, dass er BYD wahrscheinlich oder auf jeden Fall in Betracht ziehen würde. Chinesische Marken steigern ihren Reichweite in verschiedenen Altersgruppen: BYD ist unter den Top 10 der sichtbarsten Marken in den letzten sechs Monaten, noch vor etablierteren Namen. Im Vergleich zur Gesamtmarktnorm ist es wahrscheinlicher, dass ältere Autokäufer von BYD und MG gehört haben, während Personen, die jünger als 35 Jahre sind, sich häufiger an Xiaomi, NIO und Chery erinnern.



Methodik

Die Chinese Automotive Brand Impact Study von Escalent wurde mit einer marktrepräsentativen Stichprobe von 1630 Befragten im Alter von 18 bis 80 Jahren durchgeführt, deren Hauptfahrzeug ein Modell des Baujahrs 2016 oder neuer ist und die den Kauf eines neuen Fahrzeugs innerhalb der nächsten fünf Jahre planen. Die Befragten kamen aus fünf europäischen Ländern: Frankreich (n=326), Deutschland (n=326), Italien (n=326), Spanien (n=326) und Vereinigtes Königreich (n=326). Die Umfrage wurde vom 3. Oktober bis zum 12. November 2024 durchgeführt. Die Daten wurden nach Alter und Geschlecht gewichtet, um der Demografie der Käufer von Neufahrzeugen zu entsprechen, und nach Fahrzeugsegmenten, um den aktuellen Fahrzeugverkäufen zu entsprechen. Die Stichprobe für diese Untersuchung stammt aus einem Opt-in-Online-Panel. Daher sind alle angegebenen Fehlermargen oder Signifikanztests geschätzt und beruhen auf denselben statistischen Annahmen wie Daten, die aus einer Zufallsstichprobe stammen. Escalent wird den genauen Wortlaut der Fragen auf Anfrage zur Verfügung stellen.

Über Escalent

Escalent ist ein mehrfach ausgezeichnetes Datenanalyse- und Beratungsunternehmen mit Spezialisierung auf Branchen, die vor Umwälzungen und geschäftlichen Veränderungen stehen. Als Katalysator für den Fortschritt seit mehr als 40 Jahren beschleunigen wir Wachstum, durch die nahtlose Verknüpfung von primären, sekundären, syndizierten und internen Geschäftsdaten und bieten Beratungs- und Betreuungsleistungen von der Erkenntnisgewinnung bis hin zur Umsetzung. Nach der Übernahme von C Space und Hall & Partners im April 2023 haben wir nun ein Team von 1800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Escalent hat seinen Hauptsitz in Livonia, Michigan, und verfügt über Standorten in den USA sowie in Australien, Kanada, China, Indien, Irland, den Philippinen, Singapur, Südafrika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Vereinigten Königreich. Besuchen Sie escalent.co, um zu sehen, wie wir die Gestaltung von Marken unterstützen, die die Welt verändern.

