"لوسيديا" تستعد للمشاركة في مؤتمر "ليب" التقني الأكثر حضورًا في العالم

تعتزم "لوسيديا"، صاحبة المنصة الموحدة، المعززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تجربة العملاء (CXM)، تصدّر المشهد هذا العام في مؤتمر "ليب" (LEAP)، الفعالية التقنية الأضخم عالميًا من حيث عدد الحضور، المزمع إقامتها في العاصمة السعودية الرياض خلال شهر فبراير الجاري.

وستعرض الشركة السعودية جملة تطبيقاتها المتنامية، وفيها "الاستماع الاجتماعي"، و"الملفات التعريفية"، و"الدعم متعدد القنوات"، و"الوكيل الذكي"، و"الاستبيان"، و"المرصد الإعلامي"، التي تندرج جميعها ضمن منصتها المتكاملة لإدارة تجربة العملاء.

وتتطلع الشركة إلى البدء في جمع الآراء المباشرة وتحليلها من مصادر شتى لمعرفة انطباعات الحاضرين وقياس مشاعرهم أثناء الفعالية. وسيُنشر لاحقًا تقرير بالنتائج لإعانة المؤسسات على تنمية فرصها في التسويق عبر الإنصات العميق لاحتياجات العملاء.

ويستطيع الزوار اكتشاف مزايا حلول "لوسيديا" التي تُعيد صياغة مفهوم إدارة تجربة العملاء لتُثمر نتائج أعمال ملموسة وقابلة للقياس. وقد تبوأت "لوسيديا" مكانة رائدة كأول شركة للذكاء الاصطناعي في المنطقة تستقطب دعم شركات رأس المال الجريء، مما أهّلها للاضطلاع بدور جوهري في رفد مبادرة المملكة للذكاء الاصطناعي البالغة قيمتها 100 مليار دولار أمريكي، والمندرجة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 . وإذ مضى على حضور "لوسيديا" في السوق ما يناهز العقد، فقد أثمرت مساعيها عن تقديم حلول شاملة ومتكاملة لإدارة تجربة العملاء لما يزيد على 120 مؤسسة، تتوزع بين قطاعات شتى وجهات حكومية مختلفة، مُيسّرةً لهم سُبل تحقيق عوائد استثمارية أعلى من خلال إحكام إدارة تفاعلات العملاء وتنظيم مواطن التواصل في تجربة العميل.

في السياق نفسه، تجني المؤسسات، على اختلاف أحجامها وقطاعاتها، منافع جمّة من هذه المنصة. إذ تُظهر تقارير التحليلات الصادرة عن "لوسيديا" حتى يناير 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في عدة مؤشرات: نموًا بنسبة 238% في المشاعر الإيجابية تجاه العلامة التجارية، وزيادة بنسبة 207% في الوصول الاجتماعي، فضلًا عن تحسن بنسبة 900% في سرعة الاستجابة للاستفسارات. وقد أفضت مساعدة المؤسسات في تحقيق هذه الغايات إلى انضمام "لوسيديا" إلى نادي "اليونيكورن" السعودي، برنامج الشركات المليارية ذات القيمة السوقية التي تتجاوز المليار دولار، مما يُعد علامة فارقة في مسيرة نمو الشركة.

وتنطلق فعاليات مؤتمر "ليب" في مركز الرياض للمؤتمرات والمعارض في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير 2025. ويُمكن لمن أراد معرفة كيفية إعانة "لوسيديا" للمؤسسات على التفكير بوضوح زيارة جناحها H3-F90.

نبذة عن لوسيديا

لوسيديا هي منصة موحدة، معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تجارب العملاء ودعم أنشطة التسويق وخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الوطن العربي. تقدم لوسيديا أدوات متطورة ومعززة بالذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات على اختلاف أحجامها وتخصصاتها من جمع البيانات وتحليلها واستخلاص تفاعلات هادفة ورؤى عملية وقابلة للتنفيذ.

