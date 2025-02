PFK frappe fort avec les Canadiens de Montréal comme partenaire officiel

Les concessions PFK au Centre Bell raviront les fans du Tricolore avec des classiques savoureux en rehaussant l’expérience à chaque bouchée

MONTRÉAL, 31 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- KFC Canada est fier d’annoncer son partenariat officiel avec les Canadiens de Montréal, l’équipe de hockey la plus aimée au Canada. Introduisant son fameux poulet frit au Centre Bell, KFC Canada s’allie à une institution emblématique qui incarne la passion et la fierté des Québécois pour leur sport national. Cette collaboration promet de transformer les soirées de hockey en moments encore plus mémorables.

Au Québec, KFC est connu sous le nom de "PFK", pour "Poulet Frit Kentucky", une traduction qui reflète l’engagement de l’entreprise à servir ses recettes emblématiques tout en respectant la culture francophone. KFC Canada mise énormément sur le marché québécois avec des plans ambitieux pour étendre son réseau de restaurants dans la province. Ce partenariat représente une étape importante pour renforcer sa présence locale et accélérer sa croissance régionale.

Le CH n’est pas seulement une équipe de hockey; c’est une véritable religion pour des millions de partisans. Avec l’une des audiences les plus élevées de toute la LNH, les Canadiens rassemblent une communauté passionnée et fidèle. Ce partenariat s’appuie sur cette ferveur inégalée pour offrir aux fans une expérience culinaire PFK à la hauteur de leur passion. Dès cette saison, les fans pourront retrouver des concessions PFK au Centre Bell, proposant des classiques comme les bâtonnets tendres de poulet, le fameux poulet pop-corn et les frites dorées parfaitement assaisonnées.

À partir du 2 février, les partisans pourront célébrer chaque victoire des Canadiens avec l’offre exclusive de PFK : 3 morceaux de poulet pour seulement 3 $. Ils auront le choix entre 3 morceaux de poulet recette originale ou 3 les bâtonnets tendres de poulet. Disponible le lendemain de chaque victoire, cette offre spéciale peut être échangée dans les restaurants participants de Montréal et des environs. Valide pour les repas en salle et à emporter, l’offre s’applique à toutes les victoires à domicile et à l’étranger, avec un achat minimum additionnel de 1 $ requis pour en profiter.

« Les Québécois et les partisans des Canadiens partagent une histoire d’amour qui se transmet de génération en génération, tout comme notre poulet », affirme Katherine Bond-Debicki, chef de la direction marketing et numérique chez KFC Canada. « Il était naturel pour notre marque de s’associer à une équipe aussi iconique. Cette collaboration est une occasion unique de créer des souvenirs mémorables pour les partisans, que ce soit dans les gradins ou à la maison, tout en savourant notre délicieux poulet. »

En plus de ce menu alléchant, KFC Canada réserve une saison remplie de surprises pour les amateurs des Canadiens. Des promotions exclusives les jours de match aux expériences inoubliables et initiatives engageantes, ce partenariat promet d’élever l’enthousiasme de la communauté des Canadiens à un niveau supérieur.

Fondé par le Colonel Harland Sanders en 1952, KFC est la chaîne de restaurants spécialisés dans le poulet la plus populaire au monde. À ce jour, le mélange unique de 11 herbes et épices du Colonel, utilisé pour assaisonner notre poulet Recette Originale®, demeure un secret jalousement gardé. Bien que la spécialité de KFC soit notre célèbre poulet Recette Originale®, nous offrons également une variété de sandwichs et wraps fraîchement préparés, des collations pratiques, des accompagnements maison, des desserts et des boissons. Aujourd’hui, Kentucky Fried Chicken Canada Company (KFC Canada) est une filiale de YUM! Brands, Inc., qui exploite plus de 23 000 restaurants dans plus de 140 pays et territoires à travers le monde. KFC Canada compte plus de 600 établissements au Canada, dont environ 75 au Québec, opérant sous la marque « PFK ». Pour en savoir plus sur PFK Canada, visitez notre site web à l’adresse www.kfc.ca.

