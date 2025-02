Assemblée Générale Mixte du 31 janvier 2025

Paris, France – 31 janvier 2025 – L’Assemblée Générale Annuelle Mixte des actionnaires d’Atos SE portant sur l’approbation des comptes de l’exercice 2023 s’est réunie ce jour au siège social de la Société sous la présidence de Philippe Salle, Président du Conseil d’administration jusqu’à ce jour et Président-Directeur Général à compter du 1er février 2025.

Retransmise en direct sur le site Internet d’Atos, l’Assemblée Générale a été un temps fort d’information et d’échange avec les actionnaires, qui ont approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote.

L’Assemblée Générale a notamment approuvé les comptes sociaux et consolidés de l’exercice 2023.

Le résultat détaillé des votes ainsi que la rediffusion de l’Assemblée Générale seront disponibles sur le site Internet d’Atos (rubrique Investisseurs – Assemblée des Actionnaires).

Recomposition du Conseil d’administration

L’Assemblée Générale a approuvé l’ensemble des ratifications des nominations des administrateurs qui lui étaient soumises. En particulier, la ratification de la nomination de Philippe Salle a été approuvée à 94,18% des voix exprimées.

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement du mandat d’administratrice de Sujatha Chandrasekaran et les nominations de Joanna Dziubak et Hildegard Müller en qualité de nouvelles administratrices.

À l’issue de cette Assemblée Générale, le Conseil d’administration a constaté la fin du mandat de Mandy Metten en qualité de seconde administratrice représentant les salariés, le Conseil étant réduit à huit membres (hors administrateur représentant les salariés), et l’expiration des mandats d’Alain Crozier, Katrina Hopkins, Monika Maurer et Astrid Stange.

Sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance, le Conseil d’administration a décidé de nommer Mandy Metten en qualité de censeure au sein du Conseil d’administration, à compter de ce jour, sous réserve de la ratification par la prochaine Assemblée Générale.

Le Conseil a à nouveau pris acte de la démission de Jean Pierre Mustier de ses fonctions de Directeur Général et d’administrateur de la Société à compter de ce jour. Le Conseil a également réitéré sa décision unanime du 14 octobre 2024 de réunir les fonctions de Président et de Directeur Général et de nommer Philippe Salle en qualité de Président-Directeur Général à compter du 1er février 2025. Le Conseil tient à remercier Jean Pierre Mustier, qui a remarquablement piloté la restructuration du Groupe, pour son engagement sans faille et sa contribution au succès du Groupe, ainsi que pour la transition exemplaire qu’il a mise en œuvre avec Philippe Salle.

À l’issue de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration, le Conseil d’administration d’Atos se compose ainsi de neuf administrateurs, dont 75% d’administrateurs indépendants1 et 62,5% de femmes2, et d’une censeure :

Philippe Salle, Président-Directeur Général

Laurent Collet-Billon*, Vice-Président du Conseil d’administration

Elizabeth Tinkham*, Administratrice référente indépendante

Sujatha Chandrasekaran*

Joanna Dziubak*

Farès Louis, administrateur représentant les salariés

Françoise Mercadal-Delasalles*

Jean-Jacques Morin*

Hildegard Müller

Mandy Metten, censeure

* Administrateurs indépendants

Le Conseil d’administration a également modifié son Règlement Intérieur3, en particulier pour renforcer les prérogatives et les moyens de l’administrateur référent indépendant, dont la désignation est désormais obligatoire en cas de réunion des rôles de Président et de Directeur Général. Les matières réservées du Conseil d’administration ont également été étendues.

Recomposition des Comités du Conseil d’administration

Prenant en compte sa composition renouvelée, le Conseil a recomposé ses comités, à compter de ce jour, sur recommandation du Comité des Nominations et de Gouvernance :

Comité des Comptes : Jean-Jacques Morin* (Président) ; Laurent Collet-Billon* ; Joanna Dziubak* ; Sujatha Chandrasekaran*





: Jean-Jacques Morin* (Président) ; Laurent Collet-Billon* ; Joanna Dziubak* ; Sujatha Chandrasekaran* Comité des Nominations et de Gouvernance : Elizabeth Tinkham* (Présidente) ; Sujatha Chandrasekaran* ; Farès Louis ; Joanna Dziubak*





: Elizabeth Tinkham* (Présidente) ; Sujatha Chandrasekaran* ; Farès Louis ; Joanna Dziubak* Comité des Rémunérations : Laurent Collet-Billon* (Président) ; Farès Louis ; Françoise Mercadal-Delasalles* ; Hildegard Müller





: Laurent Collet-Billon* (Président) ; Farès Louis ; Françoise Mercadal-Delasalles* ; Hildegard Müller Comité RSE : Françoise Mercadal-Delasalles* (Présidente) ; Hildegard Müller ; Farès Louis





* Administrateurs indépendants

Philippe Salle, Président du Conseil d’administration d’Atos SE, a déclaré : « Je me réjouis de la confiance qu’ont exprimé nos actionnaires. Avec un Conseil d’administration resserré et renforcé, nous sommes pleinement mobilisés et concentrés pour déployer la nouvelle stratégie du Groupe. Au nom de l’ensemble du Conseil d’administration, je remercie les administrateurs ayant terminé leur mandat pour leur engagement et contribution au service d’Atos durant cette période essentielle. »

***

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 82 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen de la cybersécurité, du cloud et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contacts

Relations Investisseurs : David Pierre-Kahn | investors@atos.net | +33 6 28 51 45 96

Actionnaires individuels : 0805 65 00 75

Contact presse : globalprteam@atos.net

1 Conformément à l’article 10.3 du Code AFEP-MEDEF, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte pour la détermination du pourcentage de membres indépendants.

2 Conformément à la loi, l’administrateur représentant les salariés n’est pas pris en compte pour la détermination du ratio de parité au sein du Conseil d’administration.

3 Disponible sur le site Internet d’Atos, rubrique Investisseurs – Gouvernance d’entreprise.

