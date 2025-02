LINGOKIDS GANA DOS PRESTIGIOSOS PREMIOS, REFORZANDO SU POSICIÓN COMO LA PRINCIPAL APP EDTECH PARA NIÑOS

LOS ANGELES, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids , la aplicación educativa número 1 para niños de 2 a 8 años, se complace en anunciar sus más recientes logros: ganar los Parents’ Picks Awards 2025 y los Mom’s Choice Awards 2025. Estos prestigiosos reconocimientos reafirman el compromiso de Lingokids de ofrecer experiencias de aprendizaje interactivas, seguras y de alta calidad que potencian el desarrollo infantil y brindan tranquilidad a los padres.

Un doble reconocimiento a la excelencia en educación infantil

Lingokids ha sido galardonado con el premio a la Mejor Aplicación Educativa en las categorías Preescolar y Primaria por los Parents’ Picks Awards. Esta distinción es particularmente significativa, ya que solo dos empresas han sido reconocidas en ambas categorías, lo que destaca la amplia aceptación y efectividad de la app en diferentes grupos de edad. Seleccionados por padres y expertos en educación, los Parents’ Picks Awards celebran las mejores herramientas de aprendizaje que fomentan el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños.

Además, Lingokids ha recibido por segundo año consecutivo la distinción Oro de los Mom’s Choice Awards®, el más alto reconocimiento otorgado por MCA. Este galardón subraya el compromiso constante de Lingokids con la excelencia en tecnología educativa. Los Mom’s Choice Awards son altamente respetados y confiables a nivel mundial entre padres, educadores y profesionales, evaluando productos en función de su calidad, innovación y valor educativo.

¿Por qué destaca Lingokids?

Lingokids ha sido reconocido por su exclusivo enfoque Playlearning™, que combina educación con contenido interactivo y entretenido. La app ofrece una amplia gama de actividades, incluyendo las nuevas Lessons, amplias experiencias de aprendizaje gamificadas y emocionantes colaboraciones, como su reciente alianza con NASA para introducir a los niños en el mundo del espacio y la ciencia.

Los premios destacan la alineación de Lingokids con principios educativos clave, como:

Desarrollo de habilidades académicas: Por fortalecer la alfabetización, las matemáticas y el pensamiento crítico.

Por fortalecer la alfabetización, las matemáticas y el pensamiento crítico. Aprendizaje socioemocional: Al fomentar la empatía, la autoconciencia y la comunicación.

Al fomentar la empatía, la autoconciencia y la comunicación. Desarrollo cognitivo: Ya que la app impulsa la resolución de problemas y el razonamiento lógico.

Ya que la app impulsa la resolución de problemas y el razonamiento lógico. Tiempo de pantalla seguro y sin sentimiento de culpa: Pues ofrece un entorno digital seguro y atractivo en el que los padres pueden confiar.

Con la vista puesta en el 2025

Ganar estos prestigiosos premios refuerza la misión de Lingokids de ser la opción #1 en educación infantil y tiempo de pantalla seguro para las familias de todo el mundo. A medida que la app continúa ampliando su contenido y colaboraciones, los padres pueden esperar experiencias de aprendizaje aún más innovadoras, diseñadas para hacer que la educación sea atractiva, interactiva y libre de estrés.

Sobre Lingokids

Lingokids es una empresa de tecnología educativa dedicada a transformar la manera en que los niños aprenden habilidades tradicionales y modernas. A través de su innovador enfoque Playlearning™, Lingokids ofrece experiencias de aprendizaje interactivas y atractivas que empoderan a los niños para liderar su propio desarrollo cognitivo y educativo. Desde su lanzamiento en 2015, Lingokids se ha convertido en una plataforma confiable para más de 160 millones de familias en todo el mundo, ofreciendo un amplio universo vía app, podcasts, videos y mucho más.

Para más información sobre Lingokids, visite www.lingokids.com/es .





