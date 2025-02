Lima Expresa adopta las soluciones de Wiztrust para asegurar y optimizar su comunicación internacional

Lima Expresa, uno de los principales gestores de infraestructuras viales en Perú, anuncia la adopción de las soluciones de Wiztrust desde el 16 de enero de 2025 para fortalecer su estrategia de comunicación internacional.

Paris, France, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un actor clave de las infraestructuras peruanas elige tecnología francesa

Lima Expresa, uno de los principales gestores de infraestructuras viales en Perú, anuncia la adopción de las soluciones de Wiztrust desde el 16 de enero de 2025 para fortalecer su estrategia de comunicación internacional. Lima Expresa ha decidido implementar todo el ecosistema de Wiztrust, que incluye Wiztrust Protect para la certificación blockchain y Wiztrust PR para la gestión de sus salas de prensa digitales.

Una expansión internacional

Esta colaboración con Lima Expresa se inscribe en una dinámica de crecimiento sostenido en América Latina, donde la tecnología blockchain ya ha sido adoptada por actores clave como el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (OMA) y Vía Sumapaz, el parque natural urbano más grande de Colombia.

Acerca de Wiztrust



Con Wiztrust Protect, su solución para la certificación informativa, Wiztrust permite a las empresas asegurar su comunicación, proteger a sus accionistas contra la desinformación y reducir riesgos legales frente a noticias falsas. Inversores y medios pueden verificar su autenticidad en Wiztrust.com.



Con Wiztrust PR, su suite para gestión comunicacional, Wiztrust optimiza la gestión comunicativa mediante salas de prensa digitales, SEO natural, bases CRM y distribución mediática, además del monitoreo y análisis mediático.

Acerca de Lima Expresa

Somos una concesión vial que forma parte de VINCI Highways, líder mundial en concesiones de carreteras. Tenemos a cargo la gestión y mantenimiento de dos vías alternas en la ciudad de Lima: la Vía de Evitamiento (16 km.) y la vía expresa Línea Amarilla (9 km.).

Buscamos una movilidad positiva para todos. Vemos la movilidad como un componente esencial del desarrollo social y económico de los territorios, como un factor de apertura, libertad y empoderamiento. Tanto para personas como para comunidades, creemos que la movilidad, bien gestionada, crea y fomenta vínculos positivos entre los ciudadanos de regiones, países y localidades.

Para lograr una movilidad positiva para todos, gestionamos nuestra concesión vial con el objetivo de brindar una infraestructura segura, sostenible, inclusiva y accesible para el mayor número de personas posible. El trabajo para lograr este objetivo contribuye a expandir este concepto de movilidad no solo para nuestra concesión y nuestros clientes, sino también para los ciudadanos de toda Lima.

Contamos con un activo clave para cumplir nuestra misión, somos más de 600 trabajadores y muchos más compañeros de todo el grupo VINCI. Gracias a todos ellos, tratamos de marcar la diferencia con estándares de clase mundial. Conoce nuestro propósito aquí.

Archivo adjunto

Asmirian Albisson

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.