Forbes 將 Bitget 列為全球最值得信賴的加密貨幣交易所之一





維多利亞，塞舌爾, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司 Bitget 入選 Forbes 評選最值得信賴加密貨幣交易所前 25 名的榜單。 Bitget 位居第八，根據公司報告顯示，去年其用戶數量大幅增加，同時平台展開了大量的升級工作和合作，所以名列前茅。 入圍榜單的還有 Coinbase、Binance 和 Robinhood 等業界翹楚，彰顯世界各地加密貨幣交易所的矚目成就。

最近，Bitget 在其透明度報告中公佈用戶群規模增長了 400%，12 月用戶超過 1 億，現貨成交量從第一季的 1,600 億美元增加至第四季的 6,000 億美元。 Bitget 與土耳其國家級運動員以及傳奇足球聯賽西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 合作，並有新任高層領導人員加入公司，且獲得多項許可證，從而鞏固其作為全球領導者的地位，成為第二大加密貨幣交易生態系統。

Bitget 注重透過本地化營銷、合作夥伴關係和教育計劃來擴張市場。 該交易所提供簡便的加入流程、法定貨幣兌換和本地化客戶支援服務，從而方便存取。 Bitget 還投資於區塊鏈教育、策略性贊助和激勵計劃，留住高增長地區的用戶。 隨著 Bitget 法律總監 Hon NG 加入公司，團隊在合規方面投入大量資金。 最近，Bitget 獲得了英國批文和薩爾瓦多的比特幣服務供應商 (BSP) 許可證，甚至在越南開設了一家新交易所，按照當地要求營運。

最近的 CCData 報告特別指出 Bitget 大獲成功，其市佔率上升至 4.25%，超過先前在 2024 年 4 月曾經創下的紀錄。 比較現貨和衍生品市場綜合市佔率的變化，Bitget、Coinbase 和 Crypto(dot)com 是 2024 年最大的得益者，其市佔率分別增長了 4.05%、3.89% 和 3.39%，達到 10.5%、5.43% 和 4.71%。

在此之前，Bitget Token (BGB) 獲 Forbes 評為 2024 年上半年表現最佳的 10 大加密貨幣之一。 其後，BGB 的表現超出了所有人的預期，去年的漲幅超過 1000%。 透過減少 BGB 的供應、強化實用性和擴大在現實世界的應用範圍，Bitget 計劃為其生態系統提供更多功能和產品，為持有者帶來可持續發展前景和長期價值。

Bitget 首次登上 Forbes 2025 年全球最值得信賴加密貨幣交易所的榜單，彰顯其在業界的驚人發展成就和不斷提高的信譽。 Bitget 有強大的 BTC-ETH 持有分數並注重透明度，是世界上最安全的加密貨幣交易所之一。 憑藉高透明度的準備金證明而為其 100% 資產提供保障，以及 6 億美元的保障基金為用戶提供保障，該交易所在全球得以加速發展。 入選 Forbes 排行榜顯示該交易所在加密貨幣領域的影響力日益增強。

關於 Bitget

Bitget 成立於 2018 年，是全球頂尖的加密貨幣交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所於 150 多個國家和地區服務超過 1 億名用戶，致力透過其開創性的跟單功能和其他交易解決方案，協助用戶更明智地進行交易，同時提供即時獲知比特幣價格、以太坊價格及其他加密貨幣價格的功能。 Bitget Wallet 前稱為 BitKeep，是一款世界級的多鏈加密錢包，提供一系列全面的 Web3 解決方案和功能，包括錢包功能、代幣互換交易、NFT 市場、 DApp 瀏覽器等。

透過策略夥伴合作關係，Bitget 一直不遺餘力推動加密貨幣普及化，例如擔任世界頂級足球賽事西班牙甲組足球聯賽 (LALIGA) 在東亞 (EASTERN) 、東南亞 (SEA) 和拉丁美洲 (LATAM) 的加密貨幣官方合作夥伴，以及土耳其國家級運動員 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔角世界冠軍) 、Samet Gümüş (拳擊金牌得主) 及 İlkin Aydın (國家排球隊成員) 的全球合作夥伴，致力鼓勵世界各地社群迎接加密貨幣這個未來趨勢。

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