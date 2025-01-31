《福布斯》将 Bitget 列为全球最值得信赖的加密货币交易所之一





维多利亚，塞舌尔, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 《福布斯》公布了 25 家最值得信赖的加密货币交易所名单，领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 入选。 Bitget 在该榜单中位居第八。去年，该平台用户数量激增，并进行了多项升级与合作，这些举措为其本次上榜奠定了坚实基础。 该榜单涵盖了全球各地的加密货币交易所，包括 Coinbase、Binance 和 Robinhood 等顶级平台。

最近，Bitget 在其透明度报告中提到，其用户数量在 12 月突破 1 亿，较之前增长 400%，现货交易量从第一季度的 1600 亿美元增至第四季度的 6000 亿美元。 Bitget 先后与土耳其国家级运动员、传奇足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 达成合作，又迎来多位高管人员的加入，还获得了多项许可证，巩固了自身全球领导者的地位，成为用户规模第二大的加密货币交易所生态系统。

Bitget 正通过本地化营销、合作伙伴关系和教育计划，专注于拓展其市场。 该交易所提供简化的注册流程、法币网关和本地化客户支持，以方便用户访问。 Bitget 还投资于区块链教育、战略赞助和激励计划，以留住高增长地区的用户。 随着 Bitget 首席法务官 Hon NG 的加入，该团队在合规方面投入了大量资源。 最近，Bitget 在英国获得批准，在萨尔瓦多获得 BSP 许可，还在越南推出一家新交易所，按照当地要求运营。

CCData 近期发布的一份报告强调了 Bitget 的成功，其市场份额升至 4.25%，刷新其在 2024 年 4 月创下的历史新高。 对比现货及衍生品市场总份额变化，Bitget、Coinbase 和 Crypto(dot)com 在 2024 年表现突出，市场份额分别增长了 4.05%、3.89%、3.39%，达到 10.5%、5.43%、4.71%。

此前，Bitget Token (BGB) 被《福布斯》评为 2024 年上半年表现最佳的 10 种加密货币之一。 自那以后，BGB 的价格在过去一年飙升超过 1000%，表现远超预期。 Bitget 计划通过减少 BGB 的供应、增强实用性和扩展现实世界的使用场景，进一步强化其生态系统内的功能和产品，推动可持续增长，为持有者带来长期价值。

Bitget 首次登上《福布斯》2025 年全球最值得信赖的加密货币交易所榜单，彰显了其取得的瞩目增长以及不断提高的业内信誉。 凭借强大的 BTC-ETH 持有得分和对透明度的重视，Bitget 成为世界上最安全的加密货币交易所之一。 凭借透明的储备金证明，该交易所为其 100% 的资产提供保障，并且通过 6 亿美元保护基金守护用户权益，从而在全球范围内加速了其增长。 此次入选《福布斯》排行榜，表明该交易所在加密货币领域的影响力不断上升。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 150 多个国家和地区的 1 亿多用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易，同时提供实时比特币价格、以太坊价格和其他加密货币价格信息。 Bitget Wallet 原名 BitKeep，为世界一流的多链加密货币钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、代币交换、非同质化代币 (NFT) 市场、去中心化应用 (DApp) 浏览器等。

Bitget 通过战略合作伙伴关系引领加密货币推广，例如，它是世界顶级足球联赛西班牙足球甲级联赛 (LALIGA) 在东亚、东南亚和拉美市场的官方加密货币合作伙伴，也是土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队队员）的全球合作伙伴，旨在激励全球社区拥抱加密货币的未来。

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