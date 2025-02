Forbes Menyenaraikan Bitget Sebagai Salah Satu Bursa Kripto Paling Dipercayai Di Dunia

VICTORIA, Seychelles, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, sebuah bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka telah diumumkan dalam senarai 25 Bursa Kripto Terunggul Paling Dipercayai oleh Forbes. Menduduki tempat kelapan dalam senarai itu, Bitget telah melaporkan peningkatan pengguna pada tahun lepas bersama-sama dengan pelbagai naik taraf dan kerjasama yang telah menyokong kedudukannya untuk memasuki kelab tersebut. Dengan pemain terkemuka seperti Coinbase, Binance dan Robinhood, senarai itu menyerlahkan bursa kripto dari seluruh dunia.

Baru-baru ini dalam laporan ketelusannya, Bitget merekodkan peningkatan 400% dalam pangkalan penggunanya yang telah melepasi 100 juta pengguna pada bulan Disember dan volum dagangan Spot yang turut meningkat daripada $160 bilion pada S1 kepada $600 bilion pada S4. Daripada bekerjasama dengan atlet kebangsaan Turki kepada liga bola sepak legenda LALIGA, sehingga sambutan ketua baharu menyertai syarikat dan penubuhan pelbagai lesen, Bitget telah memperkukuhkan kedudukannya sebagai peneraju global, menjadi ekosistem pertukaran kripto kedua terbesar.

Bitget memberi tumpuan kepada pasaran pengembangannya melalui pemasaran setempat, perkongsian dan inisiatif pendidikan. Bursa tersebut menawarkan onboarding yang dipermudahkan, gerbang fiat dan sokongan pelanggan setempat untuk memudahkan akses. Bitget juga melabur dalam pendidikan blok rantai, penajaan strategik dan program insentif untuk mengekalkan pengguna di rantau pertumbuhan tinggi. Dengan penyertaan Hon NG, CLO di Bitget, pasukan ini banyak melabur dalam pematuhan. Baru-baru ini, Bitget mencapai kelulusan UK, lesen BSP di El Salvador dan juga membuka bursa baharu di Vietnam untuk menjalankannya mengikut keperluan tempatan.

Laporan terkini dari CCData menyerlahkan kejayaan Bitget apabila bahagian pasaran meningkat kepada 4.25%, melepasi paras tertinggi sepanjang masa sebelumnya yang dicatatkan pada bulan April 2024. Membandingkan perubahan dalam bahagian pasaran bagi pasaran spot dan derivatif gabungan, Bitget, Coinbase dan Crypto(dot)com adalah penerima manfaat terbesar pada tahun 2024, meningkatkan bahagian pasaran mereka sebanyak 4.05%, 3.89% dan 3.39% hingga 10.5%, 5.43%, dan 4.71% masing-masing.

Sebelum ini, Bitget Token (BGB) disenaraikan sebagai salah satu daripada 10 mata wang kripto berprestasi terbaik oleh Forbes untuk Separuh Tahun Pertama 2024. Sejak itu, BGB telah melepasi semua jangkaan dengan lonjakan lebih daripada 1000% pada tahun lalu. Dengan mengurangkan bekalan BGB, meningkatkan utiliti dan mengembangkan aplikasi dunia sebenar, Bitget merancang untuk mengukuhkan lebih banyak fungsi dan produk dalam ekosistem Bitget, sekaligus memacu pertumbuhan mampan dan nilai jangka panjang untuk pemegang.

Kemunculan pertama Bitget dalam senarai bursa kripto yang paling boleh dipercayai di dunia Forbes pada 2025 menyerlahkan pertumbuhannya yang luar biasa dan peningkatan kredibiliti syarikat dalam industri. Dengan skor pegangan BTC-ETH yang kukuh dan tumpuan terhadap ketelusan, Bitget kekal sebagai salah satu bursa kripto paling selamat di dunia. Dengan bukti telus rizab yang menginsuranskan 100% asetnya dan Dana Perlindungan $600 juta yang melindungi pengguna, bursa itu telah mempercepatkan pertumbuhannya di seluruh dunia. Kemasukan ke dalam senarai kedudukan Forbes menunjukkan pengaruh Bitget yang semakin meningkat dalam ruang kripto.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Memberi perkhidmatan kepada lebih 100 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan) untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

Untuk maklumat lanjut, layari: Laman Web | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Untuk pertanyaan media, sila hubungi: media@bitget.com

Amaran Risiko: Harga aset digital tertakluk kepada turun naik dan mungkin mengalami ketidakstabilan yang ketara. Pelabur disarankan agar hanya memperuntukkan dana yang mereka sanggup tanggung jika mengalami kerugian. Nilai mana-mana pelaburan boleh terjejas dan terdapat kemungkinan bahawa objektif kewangan mungkin tidak tercapai serta pelaburan pokok tidak dikembalikan. Nasihat kewangan bebas harus sentiasa diperoleh dan pengalaman kewangan peribadi serta kedudukan kewangan perlu dipertimbangkan dengan teliti. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk yang boleh dipercayai untuk keputusan masa depan. Bitget tidak bertanggungjawab atas apa-apa kerugian yang mungkin dialami. Tiada apa-apa yang terkandung di sini harus dianggap sebagai nasihat kewangan. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan kami.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbcc6417-899e-4a61-92b8-900a237e68f3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.