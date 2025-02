フォーブス (Forbes) 誌、ビットゲット (Bitget) を世界で最も信頼できる暗号通貨取引所の1つとして選出

セーシェル・ビクトリア発, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 暗号通貨取引所およびWeb3のリーディングカンパニーであるビットゲット (Bitget)が、フォーブス (Forbes) 誌による最も信頼できる暗号通貨取引所トップ25のリストに選出された。 同リストの8位にランクインしたビットゲットは、昨年ユーザーが急増したこと、および多数のアップグレードやコラボレーションについても報告しており、同社がこの殿堂入りを果たした地位を支えている。 このリストには、コインベース (Coinbase)、バイナンス (Binance)、ロビンフッド (Robinhood) などのトップ企業をはじめとした世界中の暗号通貨取引所がランクインしている。

最近、ビットゲットはその透明性報告書で、12月にユーザーベースが400%増加し、1億人を超えたことを記録し、スポット取引量は第1四半期の1600億ドル (約24兆6400億円) から第4四半期には6000億ドル (約92兆4000円) に増加したことを報告している。 トルコの全国代表アスリートや世界トップレベルのサッカーリーグであるスペインのラ・リーガ (LaLiga) とのコラボレーションから、新たな経営陣の参加や複数のライセンスの取得に至るまで、ビットゲットはグローバルリーダーとしての地位を強化することで、暗号通貨取引所エコシステムで世界第2位の規模となった。

ビットゲットは、ローカライズされたマーケティング、パートナーシップ、教育イニシアティブを通じて、拡大市場に重点的に取り組んでいる。 本取引所では、簡素化されたオンボーディング、フィアット通貨ゲートウェイ、ローカライズされたカスタマーサポートなど、容易なアクセスを提供している。 また、ビットゲットはブロックチェーン教育、戦略的スポンサーシップ、インセンティブプログラムに投資し、高成長地域におけるユーザーの維持に努めている。 ホン・ング (Hon NG) がビットゲットに最高法務責任者として入社し、同社のチームはコンプライアンスにも重点的に取り組んでいる。 ビットゲットは最近英国の承認、エルサルバドルのBSPライセンスを取得し、さらにベトナムで新たな取引所を開設し、現地の要件に従って運営している。

CCデータ (CCData) の最近の報告書では、ビットゲットの市場シェアが4.25%に上昇し、2024年4月に記録した過去最高値を上回ったことが明らかになっている。 スポット市場とデリバティブ市場を合わせた市場シェアの変化を比較すると、ビットゲット、コインベース、クリプト・ドット・コム (Crypto(dot)com) が2024年の最大の受益者となり、マーケットシェアをそれぞれ4.05%、3.89%、3.39%増加させ、10.5%、5.43%、4.71%となった。

ビットゲット・トークン (BGB) は以前にも、2024年上半期のフォーブスによる暗号通貨のパフォーマンスランキングでトップ10入りを果たしている。 それ以来、BGBは昨年1000%を超える急騰を記録し、あらゆる予想を上回る結果となった。 ビットゲットでは、BGBの供給量を減らし、ユーティリティを強化し、現実世界のアプリケーションを拡大することで、同社のエコシステム内の機能と製品を強化し、保有者のために持続可能な成長と長期的価値を推進していく計画である。

ビットゲットがフォーブスの2025年の世界で最も信頼できる暗号通貨取引所のリストに初登場したことは、同社の目覚ましい成長と業界内での信頼性評価の高まりを浮き彫りにしている。 BTC-ETHの保有スコアが高く、透明性に重点を置いているビットゲットは、世界で最も安全な暗号通貨取引所の1つである。 同取引所は、透明性の高い保有資産証明により資産の100%を保証し、6億ドル (約925億円) の保護基金によりユーザーを保護することで、世界的な成長を加速させている。 フォーブスのランキングリストに選出されたことは、同取引所が暗号通貨業界で影響力を高めていることを示している。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億人以上のユーザーにサービスを提供しているビットゲット取引所は、ビットコイン価格、イーサリアム価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーがより賢く取引できるよう支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレットは、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号通貨ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップのプロサッカーリーグであるLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスク警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、個人の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生した潜在的な損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細は、以下の利用規約を参照されたい。

