Forbes ממקמת את Bitget בין הבורסות הקריפטוגרפיות האמינות ביותר בעולם

ויקטוריה, סיישל, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, נכללת ברשימת 25 הבורסות הקריפטוגרפיות האמינות ביותר של Forbes . Bitget, המדורגת שמינית ברשימה, דיווחה על זרימה של משתמשים בשנה האחרונה יחד עם שפע של שדרוגים ושיתופי פעולה שתמכו במעמדה ועזרו לה להיכנס למועדון. עם שחקניות מובילות כמו Coinbase, Binance ו-Robinhood, הרשימה מציגה בורסות קריפטורגפיות מכל רחבי העולם.

לאחרונה, בדו"ח השקיפות שלה, הציגה Bitget עלייה של 400% בבסיס המשתמשים והגיעה ליותר מ-100 מיליון משתמשים בדצמבר, ולנפח מסחר בספוט שצמח מ-160 מיליארד דולר ברבעון הראשון ל-600 מיליארד דולר ברבעון הרביעי. החל בשיתוף פעולה עם ספורטאים טורקיים לאומיים, דרך ליגת הכדורגל האגדית LALIGA ועד להצטרפות של מנהלים חדשים לחברה והשגת רישיונות מרובים, Bitget חיזקה את מעמדה כמובילה עולמית, והפכה לאקו-סיסטם השני בגודלו ביקום הבורסות הקריפטוגרפיות.

Bitget מתמקדת בשווקי ההתרחבות שלה באמצעות שיווק מקומי, שותפויות ויוזמות חינוכיות. הבורסה מציעה הצטרפות פשוטה, שערי פיאט ותמיכת לקוחות מקומית כדי להקל על הגישה. Bitget משקיעה בנוסף בחינוך לבלוקצ'יין, בחסויות אסטרטגיות ובתוכניות תמריצים כדי לשמר משתמשים באזורים בעלי צמיחה גבוהה. עם הצטרפותו של הון אנ-ג'י (Hon NG), מנהל משפטי ראשי ב-Bitget, הצוות משקיע רבות בעמידה ברגולציות. לאחרונה, Bitget קיבלה אישור בבריטניה, רישיון BSP באל סלבדור ואף פתחה בורסה חדשה בווייטנאם כדי להפעיל אותה בהתאם לדרישות המקומיות.

דו"ח מעודכן של CCdata מדגיש את הצלחתה של Bitget כאשר נתח השוק עלה ל-4.25%, מעבר לשיא הקודם שלה בכל הזמנים שנרשם באפריל 2024. בהשוואה לשינוי בנתח השוק של שוק הספוט והנגזרות המשולב, Bitget, Coinbase ו-Crypto(dot)com היו הנהנות הגדולות ביותר ב-2024, והגדילו את נתח השוק שלהן ב-4.05%, 3.89% ו-3.39% אל 10.5%, 5.43% ו-4.71% בהתאמה.

קודם לכן האסימון של Bitget (BGB) דורג כאחד מ-10 המטבעות הקריפטוגרפים בעלי הביצועים הטובים ביותר בידי Forbes במחצית הראשונה של 2024. מאז, BGB עלה על כל הציפיות עם עלייה של למעלה מ-1,000% בשנה שעברה. על ידי צמצום ההיצע של BGB, שיפור השירות והרחבת יישומי העולם האמיתי, Bitget מתכננת לחזק עוד יותר את הפונקציונליות ואת המוצרים באקו סיסטם של Bitget המניע צמיחה ברת קיימא וערך ארוך טווח עבור המחזיקים.

הופעת הבכורה של Bitget ברשימת 2025 של פורבס של בורסות הקריפטו האמינות ביותר בעולם מדגישה את הצמיחה המרשימה שלה ואת האמינות הגוברת שלה בתעשייה. עם ציון החזקה חזק של BTC-ETH והתמקדות בשקיפות, Bitget עומדת כאחת מבורסות הקריפטו המאובטחות ביותר בעולם. עם הוכחה שקופה של עתודות המבטחות 100% מנכסיה וקרן הגנה של 600 מיליון דולר המגנה על משתמשים, הבורסה האיצה את צמיחתה ברחבי העולם. הכללתה ברשימת הדירוג של פורבס מראה את ההשפעה העולה של הבורסה במרחב הקריפטוגרפי.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכונים: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. אין לפרש דבר הכלול במסמך זה כייעוץ פיננסי. למידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונה הנלוות להודעה זו זמינה בכתובת:



http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbcc6417-899e-4a61-92b8-900a237e68f3

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.