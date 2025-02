XS.com ยกระดับนักเทรดเดอร์ VIP ด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะสุดล้ำ

THAILAND, February 3, 2025 / Business News / -- XS .com ผู้ให้บริการฟินเทคและการเงินแบบหลายสินทรัพย์ระดับโลกที่ได้รับรางวัลมากมาย ภูมิใจนำเสนอ “AI Insights” เครื่องมือวิเคราะห์การเทรดส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งออกแบบมาเพื่อวิเคราะห์และตรวจจับแนวโน้มที่ซ่อนอยู่ รวมถึงรูปแบบแพทเทิร์นในประวัติการเทรดด้วยเทคโนโลยี AI เชิงพฤติกรรม“XS AI Insights” ขับเคลื่อนด้วย Hoc-Trade TradeMedic AI ผสานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่ล้ำสมัยเพื่อมอบข้อมูลเชิงลึกด้านการเทรดที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของนักเทรดอย่างสิ้นเชิงด้วยระบบนวัตกรรมนี้จะมอบให้กับลูกค้า VIP ของ XS.com โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ XS.com ในการสนับสนุนนักเทรดเดอร์พร้อมยกระดับประสบการณ์การใช้งานและการสร้างมาตรฐานใหม่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการเทรดออนไลน์“XS AI Insights” ไม่ใช่แค่เครื่องมือทั่วไปแต่มันคือการปฏิวัติวงการเทรดด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้นักเทรดมีฟีเจอร์ขั้นสูงซึ่งจะช่วยเสริมการตัดสินใจให้แม่นยำมากขึ้น จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และค้นพบโอกาสใหม่ ๆ ที่ยังไม่ถูกนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดระบบนี้ผสานเข้ากับกระบวนการเทรดได้อย่างราบรื่นช่วยให้นักเทรดก้าวนำหน้าตลาดอยู่เสมอด้วยความสามารถในการระบุพฤติกรรมการเทรดที่เป็นอันตราย เช่น การเทรดแบบเอาคืนหรือการเทรดที่มากเกินไป โดยระบบจะนำเสนอข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งช่วยส่งเสริมการเทรดอย่างมีระเบียบวินัยและเหตุผล ความโปร่งใสที่ไม่เคยมีมาก่อนนี้ช่วยให้นักเทรดพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพในระยะยาวได้อย่างมั่นคงคุณวาเอล ฮัมหมัด ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ (CCO) ของ XS.com ได้กล่าวว่า:“นวัตกรรมคือหัวใจหลักของ XS.com และระบบ AI นี้คือก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์การเทรดเราได้ผสานเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเข้ากับความเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าต้องการเพื่อมอบเครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดเผชิญหน้ากับตลาดได้อย่างมั่นใจพร้อมทั้งบรรลุเป้าหมายในโลกการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา’’ระบบ AI นี้ใช้อัลกอริธึมอัจฉริยะในการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดและรูปแบบข้อมูลเพื่อค้นหาโอกาสที่อาจถูกมองข้ามช่วยให้นักเทรดได้เปรียบในการแข่งขัน นอกจากนี้ระบบยังแก้ไขแนวโน้มทั่วไปเกี่ยวกับระยะเวลาถือครอง เช่น การถือครองสถานะขาดทุนไว้นานเกินไปหรือการปิดสถานะที่มีกำไรเร็วเกินไประบบจะมอบข้อมูลเชิงลึกแบบองค์รวมให้กับนักเทรดครอบคลุมทั้งเวลาในการเทรด กลยุทธ์ แนวโน้มทางพฤติกรรม การจัดการความเสี่ยง และอื่น ๆ อีกมากมายด้วยการให้ข้อมูลย้อนกลับที่นำไปปฏิบัติได้จริงระบบนี้ช่วยปรับปรุงเทคนิคการบริหารพอร์ตการลงทุนและเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณโยนาส ชไลเพน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ Hoc-Trade กล่าวว่า:“เรารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับผู้นำตลาดระดับโลกอย่าง XS.com ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยให้ลูกค้าของ XS.com ทั่วโลกสามารถเข้าถึงระบบวิเคราะห์การเทรดส่วนบุคคลที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่ไม่เหมือนใครอีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ XS.com ในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและยกระดับมาตรฐานในบริการทางการเงิน”ด้วยการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกและโซลูชันแบบเรียลไทม์ที่ปรับให้เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของแต่ละบุคคลระบบนี้ช่วยตอกย้ำตำแหน่งของ XS.com ในฐานะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินอีกทั้งยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับบริการเพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อความสำเร็จในตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเกี่ยวกับบริษัท XSXS Group (ภายใต้ชื่อแบรนด์ “XS” หรือ “XS.com”) คือโบรกเกอร์การลงทุนแบบหลายกลุ่มสินทรัพย์ระดับโลกที่มอบโอกาสในการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายก่อตั้งขึ้นในประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2010 XS.com ได้เติบโตขึ้นเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในอุตสาหกรรมฟินเทค บริการทางการเงิน และการเทรดออนไลน์ โดยได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลหลากหลายแห่ง และมีสำนักงานตั้งอยู่ในหลากหลายภูมิภาคทั่วโลกXS.com มอบบริการให้นักเทรด นักลงทุนสถาบัน และโบรกเกอร์ทั่วโลก โดยให้การเข้าถึงสภาพคล่องในระดับสถาบันและเทคโนโลยีการเทรดที่ล้ำสมัย พร้อมทั้งประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น การบริหารความสัมพันธ์ที่มีคุณภาพสูง และการสนับสนุนลูกค้าที่เป็นเลิศคำเตือนความเสี่ยง:ผลิตภัณฑ์ของเราใช้การเทรดด้วยมาร์จิ้น ซึ่งมีความเสี่ยงสูงและอาจทำให้สูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน ดังนั้นคุณควรมั่นใจว่าคุณเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนเริ่มลงทุน

