XS.com、VIPトレーダーに次世代AI分析レポートの提供開始

JAPAN, February 3, 2025 / Business News / -- 受賞歴のあるグローバルなマルチアセット・フィンテックおよび金融サービスプロバイダーであるXS.comは、「AI インサイト」のローンチを発表します。行動分析AIを使用して取引履歴に隠れたバイアスやパターンを検出するAI駆動型のパーソナライズド分析ツールです。「AIインサイト」は、Hoc-Trade TradeMedic AIを活用し、最先端の人工知能を組み合わせて取引分析を提供します。XSのVIP顧客に追加費用なしで提供し、取引のポテンシャルを最大限に引き出し、トレード体験を向上させる目的です。オンライン取引業界における技術革新の新たな基準を設定することをXS.comのヴィジョンとしてアピールします。「AI インサイト」は単なるツールではなく、取引における新たな取り組みです。最先端技術で構築されており、意思決定を改善し、リスクを効果的に管理し、投機を拡大するための新たなツールをトレーダーに提供します。このシステムは取引プロセスにシームレスに統合され、トレーダーが市場の先を読めるようにサポートします。過剰取引などの有害な取引行動を特定することにより、規律と合理的アプローチを促進する実行可能なインサイトを提供します。この前例のない解析により、持続可能で効果的な取引戦略の開発が期待できます。 XS .comのグループ商業責任者(CCO)、ワエル・ハマド氏は次のように述べています: 「XS.comでは、イノベーションが私たちの中心にあります。このAI駆動システムは、取引体験を再定義するための大きな一歩です。最先端技術とお客様のニーズに対する深い理解を組み合わせ、トレーダーに市場を自信を持ってナビゲートしてもらいたいと願っています。弊社では、進化する金融環境でトレーダーが目標を達成するためのツールを継続的に提供しています。」AIシステムの知能的アルゴリズムは、市場のトレンドやデータパターンを分析して、見過ごされがちな取引機会を明らかにし、トレーダーに競争の優位性を提供します。また、損失取引を長期間保持したり、利益を得た取引を早期に終了するなどの一般的な保持期間バイアスにも対応します。取引のタイミング、戦略、行動バイアス、リスク管理など、トレーダーに対する包括的なインサイトを生成し、実行可能なフィードバックを提供することにより、ポートフォリオを充実させ取引のクオリティを高めます。Hoc-Tradeの共同創業者兼CEO、ジョナス・シュライペン氏は次のように述べています: 「XS.comのようなグローバル企業と提携できることを嬉しく思います。このパートナーシップにより、XS.comのお客様は世界中でユニークなAI駆動型個別取引インサイトシステムにアクセスできるようになります。また、イノベーションを推進し、金融サービスの基準を引き上げるXS.comのヴィジョンを実現します。」リアルタイムで個別の取引スタイルに合わせたパーソナライズされたインサイトとソリューションを提供するこのAIインサイトは、XS.comが金融サービス分野で先進的なリーダーとしての地位を強化するものです。これは、同社が提供に最新の技術革新を統合するという継続的なヴィジョンを反映しており、トレーダーが変化する市場で成功するために必要なリソースを備えていることを証明するものです。XSグループについてXSグループ( XSまたはXS.com)は、幅広い金融商品の取引アクセスを提供するグローバル・マルチ・アセット・ブローカーです。2010年にオーストラリアで設立されたXS.comは、FinTech、金融サービス、オンライントレーディング業界におけるグローバルマーケットリーダーとして成長し、様々な管轄区域でライセンスを取得し、世界中の様々な場所にオフィスを構えています。XS.comは、世界中のトレーダー、投資機関、ブローカーに、効率的なユーザーエクスペリエンス、質の高いリレーションシップマネジメント、優れたカスタマーサポートとともに、深いリクイディティと高度なトレーディングテクノロジーへのアクセスを提供しています。リスク警告:証拠金取引はリスクを伴います。レバレッジ商品は、全てのお客様に適しているわけではありません。

