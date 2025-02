Budget Saudi arbeitet mit Azooz Bakr zusammen, um Menschen im Rahmen der Initiative „Quit Screens to Scenes“ zusammenzubringen

RIYADH, Saudi-Arabien, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Budget Saudi Arabia, das führende Autovermietungsunternehmen des Königreichs, hat eine hervorragende Initiative ins Leben gerufen, um Freunde, Familien und andere nahestehende Personen zusammenzubringen. Um sein Engagement zu unterstreichen, den Menschen lohnende Reise- und Transporterlebnisse zu bieten, hat sich das Unternehmen mit dem saudischen Influencer Azooz Bakr zusammengetan, um besondere Anlässe zu feiern, wertvolle Momente zu zelebrieren und Erinnerungen zu schaffen.

In einer Zeit, in der mehr Menschen als je zuvor mehr Zeit online verbringen, hat Budget Saudi die neue Initiative „Quit Screens to Scenes“ ins Leben gerufen, um Verbraucherinnen und Verbraucher im ganzen Königreich dazu zu inspirieren, in reale Beziehungen zu investieren und virtuelle Verbindungen in bedeutungsvolle, persönliche Erlebnisse zu verwandeln.

Im Einklang mit den Werten von Budget Saudi Arabia und der Mission des Unternehmens, seinen Kundinnen und Kunden unvergessliche Reiseerlebnisse zu bieten, wird die Initiative einen neuen Service für Verbraucherinnen und Verbraucher anbieten. Anstatt eine digitale Nachricht – sei es per Direktnachricht, SMS oder E-Mail – an Freundinnen und Freunde oder Familienmitglieder zu senden, um besondere Anlässe oder Meilensteine wie Geburtstage, Beförderungen oder neue berufliche Erfolge zu feiern, bietet Budget Saudi den Menschen die Möglichkeit, mit ihren Liebsten in Kontakt zu bleiben und an besonderen Feiern vor Ort teilzunehmen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden von Azooz Bakr persönlich gefahren, um ihre Liebsten zu überraschen und mit ihnen zu feiern, und verwandeln so virtuelle Interaktionen in ganz besondere Anlässe. Budget Saudi Arabia wird die gesamte Logistik übernehmen, um das Erlebnis so reibungslos, nahtlos und unkompliziert wie möglich zu gestalten. Damit soll unterstrichen werden, dass das Feiern einer realen Verbindung genauso einfach ist wie das Versenden einer virtuellen Nachricht – und viel lohnenswerter.

Fawaz Abdullah Danish, Präsident und CEO der Budget Saudi Arabia Group, dazu: „Wir bei Budget Saudi sind sehr stolz darauf, Menschen dorthin zu bringen, wo sie sein wollen. Denn wir wissen, dass dies unverzichtbar ist, wenn es darum geht, Menschen, die einander nahestehen, zusammenzubringen, um wichtige Momente und Anlässe zu feiern. Wir wissen, dass es bei unserer Arbeit um mehr geht, als unsere Kundinnen und Kunden von A nach B zu bringen, namlich den Schritt, der die Grenzen des Bestehenden sprengt und Platz schafft für Kreativität und Selbstbestimmtheit. Wir ermöglichen den Menschen, ihr Leben zu bereichern, indem wir ihre Bindungen zu den Menschen stärken, die ihnen am nächsten sind. Ganz egal, wie weit diese entfernt sind. „Quit Screens to Scenes“ wurde genau zu diesem Zweck ins Leben gerufen. Wir verändern private Feiern und das Leben der Menschen, indem wir die Kluft zwischen virtueller und realer Welt überbrücken“.

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77be71a6-1e02-44d1-a0e1-82ee22325b84

Wael Abdel Samad wabdelsamad@webershandwick.com

