شركة Budget Saudi تتعاون مع المؤثر Azooz Bakr لجمع الناس معاً من خلال مبادرة ’Quit Screens to Scenes‘

الرياض، المملكة العربية السعودية, Jan. 31, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- أطلقت شركة Budget Saudi Arabia، وهي الشركة الرائدة في مجال تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية، مبادرة مُلهمة لجمع الأصدقاء والعائلات والأحباء معاً. وتأكيداً على التزامها بتمكين الأشخاص من الانطلاق في تجارب سفر وتنقّل ممتعة، عقدت الشركة شراكة مع المؤثر السعودي Azooz Bakr لإضفاء أجواء ممتعة على المناسبات خاصة والاحتفال باللحظات القيّمة وتكوين ذكريات جميلة.

ومع تنامي عدد الأفراد الذين يمضون المزيد من الوقت في استخدام الإنترنت أكثر من أي وقت مضى، طرحت شركة Budget Saudi مبادرتها الجديدة " Quit Screens to Scenes" لإلهام المستهلكين في جميع أنحاء المملكة وتشجيعهم على الانغماس في العلاقات الحقيقية، وتحويل المشاركات الافتراضية إلى تجارب شخصية هادفة.

تماشياً مع القيم التي تنتهجها شركة Budget Saudi ومهمتها المتمثلة في تنظيم مغامرات مخصّصة ورحلات تنقّل لعملائها، ستوفر المبادرة خدمة جديدة للمستهلكين. فبدلاً من توجيه رسالة رقمية، سواء كان ذلك عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني، إلى صديق أو أحد أفراد العائلة عند الاحتفال بالمناسبات الخاصة مثل أعياد الميلاد والترقيات الوظيفية والإنجازات المهنية الجديدة، ستوفر شركة Budget Saudi للأشخاص فرصة إعادة التواصل مع الأشخاص الأقرب إليهم ومشاركتهم احتفالاتهم الخاصة على أرض الواقع.

هذا وسيتولى Azooz Bakr إيصال المشاركين شخصياً لمفاجأة أحبائهم والاحتفال معهم، ما من شأنه أن يحوّل التفاعلات الافتراضية إلى مناسبات مميزة بالفعل. وستتولى شركة Budget Saudi Arabia مسؤولية الاهتمام بجميع الخدمات اللوجستية للحرص على أن تكون التجربة سلسة وبسيطة قدر الإمكان، مع التأكيد على أن الاحتفاء بالروابط والعلاقات الشخصية في العالم الحقيقي يمكن أن يكون بسيطاً وسهلاً، تماماً مثل إرسال رسالة افتراضية، إنما أكثر قيمة وفعالية.

وفي هذا السياق، قال Fawaz Abdullah Danish، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Budget Saudi Arabia: "تفخر شركة Budget Saudi بالتزامها الراسخ نحو إيصال الأفراد إلى حيث يريدون، تماشياً مع شعارها KEEP MOVING. نحن ندرك أهمية جمع الأحباء ولمّ شملهم للاحتفال باللحظات والمناسبات الأكثر أهمية بالنسبة لهم. ومن خلال القيام بذلك، ندرك أن عملنا يتخطى مجرد تمكين العملاء من الانتقال من مكان إلى آخر؛ إنها الخطوة التي تحررهم من القيود التي يفرضها الوضع الحالي نحو حرية الإبداع والتمكين. وهي تمكّن الأفراد من إثراء حياتهم من خلال السماح لهم بتعزيز علاقاتهم مع الأشخاص الأقرب إليهم، بغض النظر عن المسافات التي تفصل بينهم. وهذا هو الهدف من إطلاق مبادرة ’ Quit Screens to Scenes‘، التي نسعى من خلالها إلى تغيير حياة الأفراد والطريقة التي يحتفلون بها بمناسباتهم الشخصية من خلال سد الفجوة بين العالمين الافتراضي والحقيقي".

لمشاهدة الصورة المرفقة بهذا البيان الصحفي، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/77be71a6-1e02-44d1-a0e1-82ee22325b84

جهات الاتصال:

Wael Abdel Samad

البريد الإلكتروني: wabdelsamad@webershandwick.com

