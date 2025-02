EBC Financial Group analisa mudanças de política e tendências de commodities sob Trump

O EBC Financial Group explora o impacto das mudanças de política, inflação e dinâmica de mercado sob o governo Trump, com insights sobre ouro e mercados globais.

Com 49% da população mundial e 40% do PIB global, o bloco BRICS expandido sinaliza uma mudança na dinâmica do comércio global, afirma EBC.

WA, UNITED STATES, January 31, 2025 /EINPresswire.com/ -- O EBC Financial Group (EBC), uma corretora global, compartilha insights sobre como as políticas econômicas em evolução e a dinâmica do mercado moldam as estratégias de investimento. À luz de desenvolvimentos significativos do mercado, incluindo um aumento de 27% nos preços do ouro em 2024 e a dívida federal dos EUA excedendo US$ 36 trilhões, o EBC examina as tendências que moldam o sentimento do investidor e as decisões de portfólio durante os tempos de transição.

Perspectivas Históricas sobre Transições Econômicas

Períodos de transição econômica e mudanças geopolíticas historicamente influenciaram o desempenho de vários ativos. Em 2024, uma atividade de mercado significativa foi observada em diferentes setores, incluindo um aumento de 27% nos preços do ouro, refletindo a demanda impulsionada por ajustes monetários globais.

"Embora as tendências de mercado de curto prazo possam flutuar, dados históricos mostram que certos ativos, incluindo ouro, exibiram padrões que correspondem a mudanças estruturais nas economias globais", disse David Barrett, CEO do EBC Financial Group (UK) Ltd.

A análise do EBC observa a atividade do banco central como um fator que influencia a diversificação de reservas. Em 2023, os bancos centrais aumentaram suas reservas significativamente, incluindo a adição de 1.037 toneladas de ouro, o segundo maior total anual já registrado. Essa atividade reflete estratégias de diversificação mais amplas e conexões com estruturas monetárias globais.

Políticas comerciais e fiscais: implicações para investidores

As políticas econômicas previstas sob a atual administração de Donald Trump, incluindo potenciais cortes de impostos e aumento de tarifas, podem refletir seu primeiro mandato, mas com novas complexidades devido a pressões inflacionárias. Analistas da EBC observam que, embora certas medidas possam estimular os lucros corporativos, o aumento de tarifas e desafios fiscais podem exigir abordagens estratégicas de investimento.

“Medidas comerciais protecionistas podem influenciar as exportações de energia, metais industriais e dinâmicas de mercado mais amplas”, observou Barrett durante uma entrevista recente. “Essas mudanças podem levar os investidores a reconsiderar as estratégias de alocação de ativos.”

A análise da EBC observa o impacto potencial de medidas retaliatórias por parceiros comerciais. Historicamente, medidas como essa podem mudar as tendências de diversificação de reservas e ajustes na dependência do dólar americano.

O desafio da dívida e a dinâmica do mercado global

Com a dívida federal dos EUA excedendo US$ 36 trilhões, suas implicações para os mercados globais estão sob escrutínio. Déficits crescentes e altas taxas de juros sustentadas podem influenciar o sentimento em relação a ativos tradicionais, como títulos do Tesouro dos EUA, encorajando a consideração de estratégias alternativas.

“Historicamente, períodos de incerteza de mercado têm visto uma mudança nas preferências dos investidores em relação a estratégias de diversificação. A recalibração contínua das políticas monetárias em todo o mundo destaca a importância de equilibrar o risco entre os portfólios", disse Barrett.

Desenvolvimentos geopolíticos, como nações BRICS explorando alternativas ao sistema SWIFT, destacam ainda mais as estratégias de diversificação de reservas em evolução. Embora ainda em andamento, essas discussões sinalizam uma reavaliação das estruturas financeiras globais para abordar realidades econômicas e geopolíticas emergentes.

Oportunidades estratégicas em um mercado em mudança

A EBC enfatiza que o ambiente econômico atual exige uma reavaliação cuidadosa dos portfólios de investimento. Estratégias de diversificação que incorporam uma combinação de estratégias voltadas para o equilíbrio entre estabilidade e crescimento potencial podem ajudar os investidores a navegar pela volatilidade de forma eficaz. As tendências históricas indicam que certos ativos têm contribuído consistentemente para estratégias de diversificação eficazes durante períodos de transição econômica.

A EBC oferece análises para dar suporte aos investidores na compreensão de condições complexas de mercado. Ao combinar análises históricas com perspectivas prospectivas, a empresa visa dar suporte à tomada de decisões informadas no cenário financeiro dinâmico de hoje.

Para mais informações, visite www.ebc.com.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no estimado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é conhecido por seus serviços em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios estrategicamente localizados em importantes centros financeiros como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Cingapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e muito mais, o EBC permite que investidores de varejo, profissionais e institucionais acessem uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de negociação, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido por vários prêmios, o EBC mantém níveis líderes de padrões éticos e adere à regulamentação internacional. As subsidiárias do EBC Financial Group são regulamentadas e licenciadas em suas jurisdições locais. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No centro do EBC Group estão profissionais experientes com mais de 30 anos de profunda experiência em grandes instituições financeiras, tendo navegado habilmente por ciclos econômicos significativos do Plaza Accord até a crise do franco suíço de 2015. O EBC defende uma cultura onde integridade, respeito e segurança dos ativos do cliente são primordiais, garantindo que cada envolvimento do investidor seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC é o Parceiro Oficial de Câmbio do FC Barcelona, oferecendo serviços especializados em regiões como Ásia, América Latina, Oriente Médio, África e Oceania. O EBC também é parceiro do United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, com o objetivo de melhorar os resultados globais de saúde. A partir de fevereiro de 2024, o EBC apoia a série de engajamento público "What Economists Really Do" do Departamento de Economia da

Universidade de Oxford, desmistificando a economia e sua aplicação aos principais desafios sociais para melhorar a compreensão e o diálogo do público.

https://www.ebc.com/

