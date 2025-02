Spanglish Movies lanza Spanglish Zero: un modelo sin comisiones para democratizar la distribución audiovisual

Spanglish Zero: 0% comision de agente de ventas logo logo2

Spanglish Zero elimina por completo las comisiones de ventas en las ventanas de AVOD y TVOD

MIAMI, FL, UNITED STATES, January 31, 2025 / EINPresswire.com / -- Spanglish Movies da un paso innovador con el lanzamiento de Spanglish Zero, un modelo de distribución diseñado para transformar las dinámicas del mercado audiovisual. Este enfoque innovador elimina por completo las comisiones de ventas en las ventanas de AVOD (Advertising Video on Demand) y TVOD (Transactional Video on Demand), marcando un hito significativo en la industria.Desde su fundación en 2014, Spanglish Movies ha trabajado con más de 200 productores, distribuyendo más de 350 películas en cines y agregando más de 600 títulos y cientos de episodios de series a su catálogo. Después de 10 años, sigue siendo la elección de más del 93% de estos creadores de contenido para la distribución de nuevas producciones. Ahora, con Spanglish Zero, la compañía busca maximizar las ganancias para plataformas y creadores al reducir costos y fomentar la llegada de contenido de alta calidad a espacios desatendidos, donde puede tener un impacto real.El modelo de Spanglish Zero incluye un contrato flexible de seis meses, permitiendo a los productores evaluar resultados sin compromisos a largo plazo. Esta flexibilidad es clave para impulsar la confianza y generar una relación más equilibrada entre creadores y distribuidores. Además, la propuesta abarca múltiples ventanas de distribución, desde TVOD y SVOD (Subscription Video on Demand) hasta plataformas emergentes como FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) y servicios de publicidad programática.Respaldado por una unidad de publicidad en Connected TVs, Spanglish Zero representa una solución integral y transparente que permite a los productores monetizar su contenido de manera efectiva, sin trucos ni comisiones ocultas. Este modelo está diseñado para garantizar que los creadores obtengan su merecida parte de los ingresos, estimulando así la producción de contenido de alta calidad que refleje la diversidad y riqueza de la cultura hispana.Con esta nueva propuesta, Spanglish Movies reafirma su posición como un líder innovador en la industria, estableciendo un nuevo estándar en la distribución de contenido audiovisual. Spanglish Zero no solo beneficia a los creadores, sino que también impulsa el crecimiento de la industria en su conjunto, abriendo nuevas oportunidades para el contenido en español en mercados globales.Invitamos a todos los profesionales del sector a explorar las posibilidades que ofrece Spanglish Zero y a unirse a esta nueva era de distribución que está destinada a cambiar las reglas del juego.

