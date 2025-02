Dorel annonce une restructuration majeure de la division Maison

La division Dorel Maison s'adapte aux réalités du marché

La division Dorel Produits de puériculture continue de gagner des parts de marché et d'améliorer ses bénéfices

D'autres options de financement sont explorées

MONTRÉAL, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) a annoncé aujourd'hui une restructuration importante de la division Maison. Cette décision stratégique s'inscrit dans le cadre des efforts de la Société pour réaligner son modèle d'affaires sur la dynamique actuelle et future de l'industrie et sur le fait que les attentes en matière de revenus pour la division Maison nécessitent une empreinte beaucoup plus petite que par le passé. Compte tenu de l'importance de cette restructuration, la mise à jour revêt une pertinence considérable tant pour les résultats du quatrième trimestre, qui seront publiés le 11 mars 2025, que pour les attentes pour l'exercice 2025.

Contexte et historique

L'industrie du meuble, comme beaucoup d'autres, a connu des changements importants depuis la fin de la pandémie de la COVID-19. Pendant la pandémie, le regain d'intérêt des consommateurs pour leur maison, aidé par les fonds de relance du gouvernement, a permis de maintenir la croissance des ventes de meubles au-delà du revenu disponible et des augmentations des salaires. Cela a également attiré un flot de fournisseurs sur le marché qui ont connu un succès à court terme en vendant directement aux consommateurs via les canaux de commerce électronique.

Depuis, l'industrie est aux prises avec l'incertitude de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et la hausse des frais d'intérêt, ce qui signifie que les consommateurs ont dépriorisé les dépenses d'ameublement de maison. Cela a particulièrement eu un impact sur les fournisseurs et les détaillants de meubles traditionnels en Amérique du Nord, ce qui a entraîné un certain nombre de faillites importantes dans l'industrie. Bien que le marché soit plus petit aujourd'hui qu'il ne l'était pendant la pandémie, la dynamique actuelle de l'industrie offre à Dorel l'occasion de réussir en se concentrant sur ses compétences de base et ses relations à long terme avec les détaillants qui vendent des meubles à prix modéré. Pour ce faire, il faut ajuster le modèle d'affaires de la division Dorel Maison et réduire l'empreinte globale afin d'atteindre la rentabilité.

Initiatives de restructuration

Au troisième trimestre de 2024, dans le cadre de son plan de restructuration annoncé précédemment, la Société a amorcé la fermeture d'une usine de fabrication de RTA, à Tiffin, en Ohio, et toute la production a été assumée par des installations de Cornwall, en Ontario. Ce plan est déjà en place et les avantages sont attendus dès maintenant en 2025. De plus, la Société annonce aujourd'hui, dans le cadre d'un plan de restructuration élargi, les initiatives suivantes :

Réduction de la main-d'œuvre non manufacturière

Fermeture des opérations de fabrication à Montréal, au Québec

Accélération d'une initiative de réduction d’éléments de stocks

Réduction de l'empreinte de distribution

À la suite de l’annonce de la fermeture de l’usine de Tiffin, des progrès considérables ont été réalisés afin de consolider les opérations en une seule installation. À ce jour, le transfert des équipements et les mises à niveau de l’usine de Cornwall sont en grande partie terminés. De plus, nous avons mis en œuvre des améliorations de gestion, notamment le fait de pourvoir des postes de direction clés. Nous bénéficions déjà de cette décision et, compte tenu de l’augmentation prévue des commandes, ces bénéfices augmenteront à mesure que nous augmenterons la production.

La réduction des effectifs a été achevée au quatrième trimestre de 2024 et réduira la taille de ces fonctions de 30 %, ce qui entraînera des indemnités de départ ponctuelles d'environ 4 millions de dollars US, dont la majorité sera versée au cours de 2025.

La production à l’installation manufacturière de Montréal devrait cesser avant la fin du premier trimestre de l’exercice en cours. Au fil du temps, cette installation était devenue dédiée exclusivement à la production de matelas. Des sources d’approvisionnement alternatives ont déjà été identifiées afin d’honorer facilement les commandes existantes des clients et de fournir une source fiable pour les besoins futurs des opérations. Ce changement constitue une étape importante vers la réalisation de l’objectif de réduction de l’empreinte globale pour la division.

La prolifération du nombre d'éléments de stocks qui s’est créée dans le passé pour servir le commerce électronique a engendré une empreinte d'entreposage plus importante que nécessaire, principalement aux États-Unis. Les magasins ayant pignon sur rue jouant désormais un rôle plus important dans les canaux de distribution de la division Maison, l'objectif en 2024 était de réduire le nombre d'éléments de stocks ciblés pour le commerce électronique, ce qui devrait réduire l'entreposage aux États-Unis d'environ 1,2 million de pieds carrés d'ici le quatrième trimestre de 2025. La division Dorel Maison continuera de servir ses clients et les clients de vente directe aux consommateurs à partir des entrepôts de la côte Ouest et de la côte Est, en offrant une couverture pour toutes les ventes aux États-Unis. Au Canada, un entrepôt sera également maintenu pour répondre à toutes les ventes canadiennes.

Le coût en espèces de ces initiatives est estimé à 9 millions de dollars US, dont la majorité sera versée en 2025. En plus de ce coût, les radiations et l'amortissement accéléré des actifs comptabilisés en 2024 sont estimés à un montant additionnel de 9 millions de dollars US, charge sans effet sur la trésorerie. Les économies réalisées grâce à ces initiatives ont commencé en 2024 et devraient se poursuivre en 2025. La Société croit que les avantages de ces mesures se feront pleinement sentir en 2026, avec une amélioration prévue des bénéfices jusqu’à 40 millions de dollars US.

Au-delà de la réduction des coûts, la division Maison se concentre sur la réalisation de ses succès antérieurs avec les détaillants traditionnels ayant pignon sur rue et omnicanaux. La capacité de Dorel à offrir un service à la clientèle en temps réel et à maintenir les niveaux de stock requis pour ces détaillants distingue la division de ses concurrents. Grâce à une organisation plus légère et plus agile, associée à la réduction du nombre d’éléments de stocks, la division Maison est sur le point de bénéficier d'une efficacité de fabrication accrue à l'usine RTA de Cornwall, en Ontario. De plus, la division Maison se concentrera sur la vente de nouveaux articles importés innovants avec des marges bénéficiaires plus élevées. Enfin, le fait de donner la priorité à moins de marques sous licence mais d’en assurer le succès, telles que Novogratz, permettra une meilleure allocation des dépenses de marketing ciblées pour stimuler les ventes et améliorer à la fois les revenus et la rentabilité.

Changements de direction

En janvier, Troy Franks a assumé le rôle de chef de la direction de la division Dorel Maison. Troy revient chez Dorel après une absence d'une année, après avoir passé 16 ans chez la division Dorel Maison, plus récemment à titre de président de Cosco/DHP. Troy remplacera Norman Braunstein, comme chef de la direction, qui prendra sa retraite après avoir travaillé chez Dorel pendant près de 22 ans. Dorel remercie Norman pour ses années de précieux services et se réjouit à l'idée que Troy soit à la tête de la division Maison à l'avenir.

Dorel Produits de puériculture

Dorel Produits de puériculture devrait réaliser de meilleurs bénéfices en 2024 par rapport à l'année précédente. Cette amélioration est due à un solide portefeuille de produits et à des gains de parts de marché sur tous les principaux marchés. Cette tendance devrait se poursuivre en 2025, avec d'autres lancements de nouveaux produits de pointe pour succéder au succès de ceux lancés en 2024.

La vigueur du dollar américain par rapport à la plupart des principales devises au quatrième trimestre de 2024 a eu une incidence sur les prévisions de bénéfices pour le trimestre. Si les taux de change restent aux niveaux actuels, ce sera un défi à court terme pour la division Produits de puériculture jusqu'à ce que le marché s'ajuste. Cependant, on s'attend à ce que les nouveaux produits lancés en 2024 et ceux attendus en 2025 continuent de générer des gains de parts de marché sans ralentir la dynamique actuelle.

Mise à jour sur le financement

La direction travaille activement à l'obtention de nouvelles solutions de financement afin d'améliorer les liquidités pour financer la croissance de la division Produits de puériculture et le redressement de la division Maison. Dorel informera le marché des progrès réalisés lorsqu'il y aura un développement significatif.

Changements au conseil d'administration

En décembre 2024, Alain Benedetti a démissionné du conseil d'administration de Dorel après 20 ans de service. Dorel remercie M. Benedetti pour sa précieuse contribution au conseil d’administration. Afin de préserver une majorité de membres indépendants au sein du conseil d’administration, Alan Schwartz a également démissionné de son poste d'administrateur, mais il continuera d'occuper le poste de vice-président exécutif des opérations.

Profil de Dorel

Les Industries Dorel inc. (TSX : DII.B, DII.A) est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans deux secteurs distincts, soit les produits de puériculture et les produits pour la maison. La force de Dorel tient à la diversité, l’innovation et la qualité de ses produits, ainsi qu’à la supériorité de ses marques. La division Dorel Produits de puériculture possède un portefeuille de marques de grande notoriété, notamment les marques mondiales Maxi-Cosi, Safety 1st et Tiny Love, auxquelles s’ajoutent des marques régionales comme BebeConfort, Cosco, Mother’s Choice et Infanti. La division Dorel Maison, qui a développé une plateforme complète de commerce électronique, commercialise un vaste assortiment de meubles dont certains fabriqués aux États-Unis et au Canada et d’autres importés. Dorel, dont les ventes annuelles atteignent 1,4 milliard de dollars US, compte environ 3 900 employés qui œuvrent dans des installations réparties dans vingt-deux pays à travers le monde.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains des énoncés contenus dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des « énoncés prospectifs » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières applicable. Sous réserve de ce qui pourrait être exigé par les lois canadiennes sur les valeurs mobilières, la Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement. De par leur nature, les énoncés prospectifs sont assujettis à de nombreux risques et incertitudes, notamment les énoncés qui portent sur l’incidence de la conjoncture macroéconomique, dont les pressions inflationnistes, l’évolution des dépenses de consommation, les variations des taux de change, l’imposition éventuelle de tarifs et la hausse des taux d’intérêt, sur les activités commerciales, la situation financière et les activités opérationnelles de la Société, et ils sont fondés sur plusieurs hypothèses qui laissent entrevoir la possibilité que les résultats réels puissent différer de façon importante des attentes de la Société telles qu’elles sont exprimées de manière explicite ou implicite dans ces énoncés, et que les objectifs, plans, priorités stratégiques et perspectives commerciales pourraient ne pas se matérialiser. Par conséquent, la Société ne peut garantir qu’un énoncé prospectif se matérialisera ou, s’il se matérialise, ce que la Société en bénéficiera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le présent communiqué de presse aux fins de communiquer des renseignements sur les attentes et les plans actuels de la direction et de permettre aux investisseurs et à d’autres personnes de mieux comprendre le contexte d’exploitation de la Société. Cependant, le lecteur est mis en garde que ces énoncés prospectifs pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur plusieurs hypothèses que la Société estimait raisonnables le jour où elle les a exprimés. Les facteurs susceptibles de faire varier de façon importante les résultats réels par rapport aux attentes de la Société exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont notamment les suivants :

les conditions économiques et financières en général, y compris par suite du contexte actuel d’inflation élevée;

les changements dans les lois ou règlements applicables;

les changements survenus dans les coûts des produits et les réseaux d’approvisionnement, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement de la Société en raison du contexte macroéconomique;

les fluctuations des devises étrangères, notamment les niveaux élevés de volatilité des devises étrangères par rapport au dollar US qui traduisent les incertitudes liées au contexte macroéconomique;

l’éventuelle imposition de tarifs sur les produits importés dans les États-Unis;

le risque lié à la clientèle et au crédit y compris la concentration de revenus auprès d’un petit nombre de clients;

les coûts associés à la responsabilité produits;

les changements intervenus à la législation fiscale, ou l’interprétation ou l’application de ces règles;

la capacité continue de mettre au point des produits et de soutenir les noms de marques;

les changements apportés au cadre réglementaire;

des crises de santé publique, comme la pandémie de COVID-19, susceptibles d’avoir une incidence négative sur les économies mondiales et les marchés financiers et pouvant donner lieu à un ralentissement économique durant une période de temps prolongée et avoir des répercussions négatives importantes sur la demande pour les produits de la Société et sur ses activités, sa situation financière et ses résultats opérationnels;

l’impact des conflits internationaux sur les ventes de la Société, y compris l’actuelle guerre entre la Russie et l’Ukraine et une possible reprise de la guerre entre l’Israël et le Hamas;

un accès continu aux sources de financement, y compris le respect par la Société de l’ensemble des clauses restrictives de sa facilité de crédit garantie par des actifs et son prêt à terme, ainsi que les coûts des emprunts y afférents, tous ces éléments étant susceptibles de subir les effets préjudiciables du contexte macroéconomique;

les défaillances liées aux systèmes de technologie de l’information;

les modifications des hypothèses servant à l’évaluation du goodwill et d’autres immobilisations incorporelles, ainsi qu’une diminution de la capitalisation boursière de la Société dans l’avenir;

l’absence de certitude que la Société déclarera des dividendes dans l’avenir;

l’exposition accrue aux risques liés à la cybersécurité en raison du travail à distance des employés de la Société;

la capacité de la Société à protéger ses technologies et ses produits, actuels et futurs, et à défendre ses droits de propriété intellectuelle;

les éventuels dommages à la réputation de la Société; et

l’incidence des changements climatiques sur la Société.

Ces facteurs de risque et d’autres facteurs de risque susceptibles de faire varier considérablement les résultats réels par rapport aux attentes exprimées directement ou de manière implicite dans les énoncés prospectifs sont analysés dans le rapport de gestion annuel et dans la notice annuelle de la Société déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières compétentes. Les facteurs de risque exposés dans les documents précédemment mentionnés sont expressément incorporés par renvoi au présent communiqué de presse dans leur intégralité.

La Société met en garde le lecteur que les risques décrits plus haut ne sont pas les seuls susceptibles d’avoir des répercussions. D’autres risques et incertitudes dont la Société n’a pas connaissance à l’heure actuelle ou que la Société estime non importants peuvent aussi avoir une incidence défavorable importante sur ses activités, sa situation financière ou ses résultats opérationnels. Compte tenu de ces risques et incertitudes, les investisseurs ne devraient pas se fier de manière indue aux énoncés prospectifs pour en prédire les résultats réels.

CONTACTS :

Les Industries Dorel inc.

John Paikopoulos

514 934-3034

Les Industries Dorel inc.

Jeffrey Schwartz

514 934-3034

