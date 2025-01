La nouvelle campagne « Mon ami, Max Hate » du Ruban blanc aborde la radicalisation en ligne des jeunes hommes et garçons, et dénonce sa contribution à la violence sexiste.

Plus de 80 % des Canadien.ne.s considèrent que l'exposition à des figures médiatiques misogynes a une influence néfaste sur les jeunes hommes.

TORONTO, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ruban blanc lance aujourd’hui sa nouvelle campagne, intitulée Mon ami, Max Hate . Dans un message d'intérêt public présenté sous forme de vidéo, on nous propose de suivre le parcours d'un jeune garçon qui, confronté à l’isolement, se laisse influencer en ligne par une marionnette misogyne nommée « Max Hate ». Le message dévoile la manière dont les figures de la manosphère – un réseau de communautés en ligne promouvant une rhétorique haineuse et misogyne – manipulent et entraînent les jeunes hommes et garçons, alimentant des attitudes qui contribuent à la violence sexiste.

« C’est alarmant de constater l'impact grandissant de la manosphère et la façon dont elle conditionne les populations vulnérables, comme les adolescents, et tout particulièrement les jeunes hommes », affirme Humberto Carolo, président-directeur général du Ruban blanc. « Ces groupes misogynes en ligne existent depuis des années, mais leur influence s'est accrue sous l'impulsion de personnalités controversées, entraînant une augmentation de la violence fondée sur le genre. Avec la campagne Mon ami, Max Hate, notre objectif est d'exposer l'influence néfaste des figures misogynes et de sensibiliser le public – en particulier les jeunes hommes, qui sont souvent attirés par ces communautés toxiques en ligne. »

Une récente étude du Ruban blanc révèle que 7 Canadien.ne.s sur 10 s'inquiètent des effets des contenus haineux en ligne sur les enfants, avec des préoccupations majeures concernant leur impact sur les relations hommes-femmes (74 %), sur les agressions (60 %) et sur l'empathie (60 %). Malgré cela, 83 % des Canadiens – dont 82 % des parents de garçons – ne connaissent pas la manosphère. Cela révèle un manque considérable de sensibilisation à ces espaces en ligne qui véhiculent des idéologies sexistes nocives.

« Tout le monde au Canada a le droit de vivre à l’abri de la violence, et pourtant, les cycles de violence sexiste persistent et minent l’égalité », soutient l’honorable Marci Ien, ministre des Femmes, de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. « Combattre les idéologies qui alimentent la haine et la violence exige un effort collectif : nous devons tous contribuer à protéger les jeunes hommes et garçons des communautés toxiques qui exploitent leurs vulnérabilités. Cette campagne contribuera à responsabiliser les jeunes en leur apprenant à reconnaître les messages nocifs, à promouvoir le respect et à créer des espaces plus sûrs et équitables pour tous. »

« Bien que la majorité des contenus en ligne présentent peu de risques, nous sommes de plus en plus préoccupés par les contenus néfastes qui affectent nos jeunes. Qu’il s’agisse de cyberintimidation, d’exploitation ou de formes extrémistes de misogynie, il est essentiel d’éduquer les jeunes sur la sécurité en ligne et sur les limites à respecter pour assurer leur protection », affirme l’honorable David J. McGuinty, ministre de la Sécurité publique. « C’est formidable de voir l’impact des projets du Ruban blanc, qui sensibilisent aux menaces croissantes de la haine en ligne et des discours sexistes nocifs, tout en contribuant à protéger nos communautés et à promouvoir l’inclusion et le respect pour tous. »

Diffusée depuis le 30 janvier, la vidéo met l’accent sur l’urgence d’agir rapidement face aux idéologies nocives. Dans un contexte où les discours haineux et la polarisation en ligne sont en croissance, cette campagne vise à éduquer, à promouvoir le respect et à examiner les idéologies dangereuses qui nourrissent aujourd'hui la violence sexiste. Lancée deux semaines avant la Journée pour un Internet plus sûr (11 février), elle souligne également l'importance d’adopter des comportements sécuritaires en ligne et de bien protéger les jeunes grâce à des limites claires en matière de contenu.

Ruban blanc travaille également à la création d’un centre de ressources en ligne pour aider les individus à reconnaître les groupes malveillants sur le Web, et pour fournir un soutien aux jeunes hommes et garçons qui cherchent à s'en échapper. Un compte TikTok (@max_hate_) sera également créé, dans lequel figurera la marionnette de la campagne. Son contenu illustrera la manière dont les personnalités masculinistes gagnent en influence et propagent la haine, le tout dans un espace qui rejoint particulièrement les plus influençables, les jeunes hommes.

« Les jeunes hommes forment une population vulnérable; ils sont facilement influencés par les messages haineux auxquels ils sont exposés en ligne. Je l’ai constaté de mes propres yeux », déclare Aiden, défenseur jeunesse du Ruban blanc. « C’est pourquoi des campagnes comme celle-ci sont essentielles. Les idéologies nocives contribuent à la violence sexiste, et il est crucial de traiter ces dangers avant qu’ils ne se propagent et n’affectent d’autres personnes. »

La campagne Mon ami, Max Hate marque une nouvelle étape dans la mission du Ruban blanc : traiter les problèmes systémiques et sociétaux qui contribuent à la violence sexiste partout dans le monde. En sensibilisant les hommes et les garçons à l’ampleur réelle de ce problème, la campagne les incite à remettre en question les comportements néfastes, à devenir des alliés et à agir pour un changement durable afin de mettre fin à la violence basée sur le genre.

Pour en savoir plus, visitez MonamiMaxHate.ca ou contactez mediainquiries@white-ribbon.ca afin de planifier un entretien.

Pour accéder à la vidéo du message d'intérêt public (FR et ANG), aux photos haute résolution et aux autres résultats de l'enquête, veuillez consulter : ici .

À propos du Ruban blanc

Ruban blanc, qui en est à sa 34e année d'existence, est le plus grand mouvement mondial regroupant des hommes et des garçons qui s'efforcent de mettre fin à la discrimination et à la violence basées sur le genre en promouvant l'égalité des genres, les relations saines, l'altruisme et une nouvelle vision de la masculinité. Cette association a été créée en 1991, en réaction à l'assassinat, en 1989, de 14 étudiantes en ingénierie à l'École polytechnique de Montréal. Depuis, et parmi ses nombreux appels à l'action, Ruban blanc demande aux hommes et aux garçons de porter un ruban blanc pour s'engager à ne jamais commettre d'actes de violence ou de discrimination fondés sur le genre, ni de les tolérer ou de rester silencieux face à toutes formes de violence et de discrimination basées sur le genre.



À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d'opinion publique en ligne la plus connue et la plus fiable du Canada. Elle est composée de résident.e.s engagé.e.s de partout au pays qui répondent à des sondages dont les questions d'actualité touchent l’ensemble de la population.

Méthodologie

Ces conclusions sont issues d'une enquête en ligne menée par White Ribbon/Ruban blanc

auprès d'un échantillon représentatif de n = 1500 Canadien.ne.s membres du Forum Angus Reid. L'enquête a été menée en anglais et en français, assurant ainsi une répartition équilibrée et représentative des principales caractéristiques démographiques.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7d3926e-9e7f-49ba-b654-f5a4313333ee/fr

Mon Ami, Max Hate Mon Ami, Max Hate

