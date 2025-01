PHILIPPINES, January 30 - Press Release

January 30, 2025 BONG REVILLA: LEGISLATED WAGE HIKE, NOW WITHIN ARM'S REACH AFTER 17 years of championing a legislated across-the-board wage hike for workers in the private sector, Senator Ramon Bong Revilla, Jr. today expressed his elation that the measure is within arm's reach. After the Senate's approval of a legislated wage hike last year, Congress recently approved at the Committee Level a counterpart bill providing for a P200 legislated wage hike. "Mukhang malaki ang tsansa! Abot-kamay na itong legislated wage hike! We have been advocating for a decent living wage since 2008," Bong Revilla expressed. "Labis tayong natutuwa dahil yung matagal nang inaasam-asam ng ating mga kababayan, at matagal na rin nating isinusulong ay malapit na nating makamit. Ngayon nagkakaroon na ng linaw ang legislated wage hike na simula pa noong 2008 ay paulit-ulit kong nang ipinapanukala dito sa Senado," Revilla said. The veteran lawmaker has been filing a legislated across-the-board wage hike bill since his first term in the Senate. Revilla detailed that the legislated wage hike bill he championed in the Senate was already approved by the chamber. "Noong isang taon nga ay pumasa na ng ikatlong pagbasa sa plenaryo ng Senado ang panukalang nagbibigay ng dagdag na umento sa sahod sa manggagawa sa pribadong sector. Ito ay matapos ng pakikipag-ugnayan din sa iba't-ibang sektor, kasama din dito ang mga employers," he said. "Sa papalapit na pagtatapos ng sesyon ng Kongreso sa darating na linggo, umaasa tayong makakaabot pang buzzer beater itong panukalang ito bilang handog natin sa ating mga manggagawa. Ang laking hakbang nito sa pagsasakatuparan nang matagal nang ipinaglalaban ng labor sector para sa makataong sahod. Alam natin na ang lawak na ng gap sa pagitan ng sinasahod at presyo ng mga bilihin kaya tiyak tayong makakatulong yan sa manggagawang Pilipino. At sa mas malaking aspeto, alam naman natin kung gaano sila kahalaga sa pag-unlad ng bayan bilang ang mga manggagawa naman talaga ang tagapagtuguyod ng ating pambansang ekonomiya," Revilla said as he hopes the bill gets enacted before the 19th Congress closes. "We still have nine session days left in the 19th Congress. Kaya pa ito."

