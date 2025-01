Abcourt recoupe 3,5 g/t d’or sur 27,5 mètres directement sous le décapage Cartwright sur sa propriété Flordin dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon

ROUYN-NORANDA, Québec, 30 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (TSX Venture : ABI) (OTCQB : ABMBF) est heureuse d’annoncer les premiers résultats d’analyse de sa plus récente campagne de forage présentement en cours sur sa propriété Flordin (100% ABI) dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon.

Faits saillants:

La zone minéralisée Adam se connecte avec la zone minéralisée Horse dans les deux premiers sondages de la campagne 2025.



Le sondage FL-25-274 retourne : 3,5 g/t d’or sur 27,5 mètres, incluant 12,1 g/t d’or sur 7,5 mètres .



. La minéralisation décrite en forage est semblable à celle observée dans les rainures effectuées sur le décapage Cartwright à l’automne 2024.



Les zones minéralisées (Adam et Horse), recoupé par les sondages 273 et 274, se trouvent très près de la surface, soit moins de 50 m vertical.



Pascal Hamelin, Président et chef de la direction commente : « La campagne de forage qui est présentement en cours sur notre propriété Flordin démontre le fort potentiel du secteur Cartwright directement à la surface et 35 km au nord de la municipalité de Lebel-sur-Quévillon. Les prochains sondages à venir (environ 2 000 mètres) dans cette phase vont nous permettre d’étendre la minéralisation typique Cartwright bien au-delà de la tranchée réalisée en 2024. Cette campagne de forage de plus de 3 000 mètres s’inscrit dans la stratégie de développement de l’entreprise en valorisant nos projets d’exploration avancé dans la perspective de la hausse constante du prix de l’or. »

En date d’aujourd’hui plus de 1 000 mètres de forage ont été réalisés (8 sondages) dans les environs immédiats du décapage Cartwright effectuée à l’automne 2024. Les résultats obtenus ont été validés pour les deux premiers sondages de la campagne 2025 soit les sondages FL-25-273 et FL-25-274. Les résultats sont présentés dans le tableau plus bas. Les résultats des prochains trous seront divulgués au fur et à mesure que les résultats d’analyse deviendront disponible.

Trou # De (m) À(m) Longueur (m) Teneur (g/t) Zones Facteur Métal-

(grade X

length) FL-25-273 29,5 48 18,5 1,2 22 Incluant 29,5 38 8,5 0,6 Adam Incluant 46 48 2,0 6,6 Horse FL-23-274 28 55,5 27,5 3,5 96 Incluant 28 31 3,0 0,8 Adam Incluant 48 55,5 7,5 12,1 Horse







Figure 1 : Localisation régionale de la propriété Flordin





Figure 2 : Localisation de la propriété





Figure 3 : Localisation des forages 273 et 274

Les deux premiers sondages ont recoupés les zones minéralisées reconnues dans le décapage d’octobre, soit les zones Adam et Horse. Entre les zones, il y a présence d’or à plus faible teneur directement relié à des pyrites disséminées. Nous sommes en mesure d’obtenir des teneurs en or significative près de la surface sur plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur. Le sondage FL-25-273 a recoupé 1,2 g/t d’or sur 18,5 mètres et le sondage FL-23-275, 3,5 g/t d’or sur 27,5 mètres.

Notez que les zones minéralisées, décrites en forage, correspondent à celles observées sur le décapage Cartwright fait à l’automne 2024. La minéralisation à haute teneur en or est associée directement à la quantité de pyrite observé dans la carotte. Une altération caractéristique en silice-hématite est également observée. Les sondages réalisés sous la tranchée (7 au total) vont nous permettre de mieux comprendre la distribution de la minéralisation à haute teneur en or dans les environs de l’ancien puits Cartwright. Selon les documents historiques, le puits Cartwright serait d’environ 100 m de profond.

Personnes qualifiées

M. Robert Gagnon, Géo. Vice- président exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

Mesures de Contrôle de la Qualité (QA/QC)

Suivant un programme d’assurance et de contrôle de qualité analytique, des échantillons en blanc et des matériels de référence certifiés ont été ajoutés parmi les échantillons de demi-carotte de calibre NQ et ont été expédiés et analysés par le laboratoire MSALABS de Val-d’Or, Québec suivant la méthode Photon Assay™ . Les échantillons ont été concassés à 70 % passant deux millimètres avec une division de 500 grammes pour le dosage au rayons gamma pour l'or. Selon la procédure interne de MSALABS, des échantillons de blanc et de standards sont insérés. MSA exploite de nombreux laboratoires à travers le monde et maintient l'accréditation ISO-17025 pour de nombreuses méthodes de détermination des métaux. MSA est un laboratoire accrédité ISO-17025 pour la méthode d'analyse photonique. Les travaux de forage, de description de carotte et de préparation à l’analyse ont été faits sous la supervision de Robert Gagnon, géologue, Vice-président exploration de Mines Abcourt, personne qualifiée selon le Règlement 43-101.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pour plus d’informations sur Mines Abcourt Inc., veuillez visiter notre site Web et consultez nos dépôts sous le profil d’Abcourt sur www.sedarplus.ca .

Pascal Hamelin

Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs

Président et chef de la direction

Reseau ProMarket Inc.,

T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com





DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR à www.sedarplus.ca . Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1e229c5e-1a5b-482a-ba44-947a15325da1/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/28d9410e-2d48-480e-9a6b-5f5ce9af3d6d/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4aa2d004-49c3-49e6-953f-9429ae604496/fr

