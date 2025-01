Setahun Pencapaian Penuh Terobosan untuk Transplantasi Organ di KFSHRC

Lebih dari 880 transplantasi, termasuk Bedah robotik pertama di dunia, memperkuat posisi KFSHRC sebagai pemimpin global

RIYADH, Arab Saudi, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) dengan bangga merayakan setahun pencapaian transformatif melalui Pusat Keunggulan Transplantasi Organ (OTCoE) miliknya. Hal ini mencerminkan kepemimpinannya dalam inovasi dan dedikasi perawatan kesehatan dalam meningkatkan kualitas hidup pasien saat rumah sakit ini bersiap untuk menyoroti kontribusi penuh terobosannya terhadap perawatan kesehatan global di Arab Health 2025 di Dubai.

Pada tahun 2024, Pusat Keunggulan Transplantasi Organ (OTCoE) milik KFSHRC telah melakukan 882 transplantasi organ, naik 6% dari tahun 2023 sehingga masuk dalam daftar sepuluh besar pusat transplantasi di tingkat dunia. Program transplantasi ginjal di rumah sakit ini telah melampaui 5.000 transplantasi sejak program ini diluncurkan. Hal ini menunjukkan keahlian tak tertandingi dalam memenuhi permintaan medis kompleks dengan presisi dan aman.

Dengan berlandasan keunggulan ini, inovasi dalam bedah robotik berdampak besar pada pencapaian tahun ini. Transplantasi jantung robotik pertama di dunia, transplantasi hati lobus kiri donor hidup pertama di dunia, dan transplantasi pankreas robotik pertama di Timur Tengah menawarkan solusi transformatif untuk pasien diabetes Tipe 1. KFSHRC juga melakukan transplantasi hati pertama di kawasan ini untuk penyakit MNGIE, yang berkontribusi pada pengobatan penyakit medis langka.

Kepemimpinan dalam transplantasi pada anak juga menjadi sorotan lainnya pada OTCoE pada tahun 2024. Lebih dari 100 transplantasi hati, 80 transplantasi ginjal, dan dua transplantasi paru-paru, yang menumbuhkan harapan bagi pasien muda dan keluarganya, telah menempatkan KFSHRC ke dalam daftar lima besar pusat prosedur transplantasi pada anak tingkat dunia. Selain itu, program pertukaran donor ginjalnya mencatat Rekor Dunia Guinness baru dengan 135 pertukaran, yang mengoptimalkan proses pencocokan donor-penerima.

Melengkapi kemajuan klinis ini, KFSHRC mempertahankan tingkat kelangsungan hidup dan cangkok yang tinggi sekaligus memperluas penawaran perawatan spesialisasinya dengan pusat transplantasi hati baru di Jeddah dan Klinik Perlemakan Hati pertama di kawasan ini.

Dalam rangka memperkuat kehadiran dan komitmennya di tingkat global terhadap kolaborasi dan inovasi dalam pengobatan spesialisasi, OTCoE milik KFSHRC mengadakan Konferensi Konsensus Transplantasi Organ Minimal Invasif (MIOT.CC) perdana, yang mengumpulkan 80 pakar internasional untuk memberikan wawasan tentang teknik transplantasi yang inovatif dan menetapkan standar global di lapangan.

Patut dicatat bahwa KFSHRC telah menempati peringkat pertama di Timur Tengah dan Afrika serta peringkat ke-20 di seluruh dunia dalam daftar 250 Pusat Medis Akademik teratas dunia selama dua tahun berturut-turut serta telah diakui sebagai merek perawatan kesehatan paling bernilai di Kerajaan Arab Saudi dan Timur Tengah, menurut peringkat Brand Finance 2024. Selain itu, rumah sakit ini juga dinobatkan sebagai salah satu Rumah Sakit Pintar Terbaik Dunia untuk tahun 2025 oleh majalah Newsweek. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi www.kfshrc.edu.sa atau hubungi tim media kami di mediacoverage@kfshrc.edu.sa

