KFSHRC Organ Nakli Ameliyatlarında Çığır Açıcı Başarılara İmza Attığı Bir Yılı Geride Bıraktı

Dünyanın ilk robotik cerrahi ameliyatları dâhil olmak üzere 880'in üzerindeki organ nakli, KFSHRC'nin bu alandaki küresel liderlik konumunu pekiştirdi

RİYAD, Suudi Arabistan, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC), Organ Nakli Mükemmeliyet Merkezi (Organ Transplant Centre of Excellence - OTCoE) biriminin imza attığı devrim niteliğindeki başarılarla dolu bir yılı kutlamanın gururunu yaşıyor. KFSHRC küresel sağlık hizmetleri alanında çığır açan katkılarını Dubai'deki Arab Health 2025 fuarında katılımcılarla paylaşmaya hazırlanırken bu başarıları, hastanenin sağlık hizmetlerinde inovasyon alanındaki liderliğine ve hastaların hayatlarını iyileştirme taahhüdüne ayna tutuyor.

KFSHRC’nin Organ Nakli Mükemmeliyet Merkezi (OTCoE) 2024 yılında 882 organ nakli gerçekleştirerek 2023'e kıyasla %6 oranında artış yakaladı ve dünya genelinde ilk on organ nakli merkezi arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Böbrek nakli programının başladığı tarihten bu yana 5.000'den fazla organ naklinin gerçekleştirilmesi, hastanenin karmaşık ve zorlu tıbbi ihtiyaçları hassasiyetle ve özenle karşılamadaki emsalsiz uzmanlığını gözler önüne seriyor.

Bu mükemmel başarı rüzgârını arkasına alan merkezin robotik cerrahi alanındaki inovasyonları yıla damgasını vurdu. Dünyanın ilk tamamen robotik kalp nakli, dünyada karaciğerin sol lobunu kullanarak yaşayan bir donörden gerçekleştirilen ilk karaciğer nakli ve Ortadoğu'nun ilk robotik pankreas nakli, Tip 1 şeker (diyabet) hastalarına çığır açan çözümler sundu. KFSHRC, MNGIE hastalığı için bölgedeki ilk karaciğer naklini gerçekleştirerek nadir görülen hastalıkların tedavisine de katkıda bulundu.

Pediyatrik organ nakli alanındaki liderliği, 2024 yılında OTCoE'nin öne çıkan yönlerinden biri oldu. Genç hastalar ve aileleri için umutları yeşerten 100'den fazla karaciğer nakli, 80'den fazla böbrek nakli ve iki akciğer nakliyle KFSHRC pediyatrik organ nakli prosedürlerinde dünyanın ilk beş merkezi arasına girdi. Bunun yanında hastanenin donör-alıcı eşleştirmesini optimize eden eşleştirilmiş böbrek takası programı 135 takas sayısına ulaşarak yeni bir Guinness Dünya Rekoru kırdı.

KFSHRC'nin Cidde'deki yeni karaciğer nakli merkezi ve bölgenin ilk Karaciğer Yağlanması Kliniği'yle sunduğu uzman sağlık hizmetleri kapsamını genişletirken yüksek sağkalım ve greft oranlarını devam ettirmesi yukarıda değinilen klinik gelişmeleri pekiştirdi.

Küresel konumunu sağlamlaştıran, uzman tıbbi hizmetlerde işbirliği ve inovasyon konusundaki taahhüdünü güçlendiren KFSHRC'nin OTCoE birimi, ilk Minimal İnvaziv Organ Nakli Konsensüs Konferansı'nı (Minimally Invasive Organ Transplant Consensus Conference - MIOT.CC) düzenleyerek inovatif organ nakli teknikleri alanında içgörüler sunmak ve bu alanda küresel standartları belirlemek amacıyla 80 uluslararası uzmanı bir araya getirdi.

KFSHRC'nin en iyi 250 Akademik Tıp Merkezi listesinde iki yıl üst üste Orta Doğu ve Afrika'da birinci, dünya genelindeyse 20. sırada kendine yer bulması ve 2024 Brand Finance sıralamalarına göre Suudi Arabistan ve Orta Doğu'nun en değerli sağlık markası olarak takdir görmesi dikkat çekicidir. KFSHRC bunun yanında Newsweek dergisi tarafından 2025 Dünyanın En İyi Akıllı Hastaneleri listesine dâhil edildi. Daha fazla bilgi almak için www.kfshrc.edu.sa adresini ziyaret edebilir veya mediacoverage@kfshrc.edu.sa adresinden medya ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

Bu duyuruya eşlik eden fotoğraflara şu adreslerden erişebilirsiniz:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/16ddc37c-80c0-444e-aa07-2e19e3c06dc7

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/20ea1595-349d-499f-afbf-e6f65dc32e85

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6b5331d5-2f47-4aa0-b8cf-4326bdba3fcb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b64f4407-77f2-443e-b6ff-deefbfe5e69d

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/88ad0eaf-fdd5-4073-a80f-5c5c25e3a6cc

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.