January 30, 2025 IMEE: Bakit biglang tumaas ang presyo ng baboy? "Hindi nagugutom ang Pilipino dahil walang pagkain, nagugutom tayo dahil maraming sakim!", ito ang banat ni Senadora Imee R. Marcos matapos punahin ang patuloy na paglobo ng presyo ng bigas sa merkado. Pumapalo mula ₱375-₱426 kada kilo ang baboy ngayon sa palengke--isang bagay na sanhi ng sakit ng ulo at tiyan ng mga Pilipino. Kinondena ni Marcos ang pagmanipula ng ilang negosyante sa presyo dahil nabibili lamang nila ang mga baboy mula sa mga magsasaka sa farmgate price na ₱200-₱220. Dahil dito, suportado ng senador ang plano ng DA na magpataw ng SRP, ngunit hindi lamang sa retail prices, kundi pati na rin sa farmgate at trader prices. Tinuligsa ni ng senadora ang kasalukuyang krisis sa presyo ng baboy, "Ang SRP ay kadalasang nakaapekto lang sa mga retailer. Hindi hinahayaan ng mga negosyante na bumaba ang kanilang profit margin, kaya ang mga producer at retailer ang laging nag-a-adjust para magtagpo sa SRP. Hindi ito makatarungan! Hindi dapat hawak ng ilang trader ang kapangyarihan sa presyo." Dagdag pa ni Senadora Marcos, dapat buhaying muli ng DA ang Price and Volume Watch upang regular na mamonitor ang lahat ng bahagi ng value chain ng baboy at maiwasan ang paglobo ng presyo. "Sa tamang koordinasyon ng DA, DTI, LGUs, at LPCC, mamomonitor ang presyo ng baboy at matitiyak ang kontrol sa merkado. Suriin din ang mandato ng FTI upang matiyak ang abot-kayang presyo sa merkado at masiguro ang proteksyon ng mga mamimili at maliliit na negosyante," ani ni Marcos.

