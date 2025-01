การเสร็จสิ้นโครงการอย่างประสบความสำเร็จของ The European Art of Taste: Fruit & Veg Masterpieces…

ในตลอดช่วงเวลาสามปี นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แบบดั้งเดิม เช่น งานแสดงสินค้า การจัดเวิร์กชอป และโปรโมชัน ณ จุดขาย โครงการยังได้ริเริ่มดำเนินการสื่อสารบนแพลตฟอร์มของจีน เช่น Wechat, Weibo และ Baidu, กิจกรรมการสตรีมสดบน RED และการเป็นพันธมิตรร่วมกับกลุ่มบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์หลัก

แฟร์รารา, ประเทศอิตาลี, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- The European Art of Taste: Fruit & Veg Masterpieces ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนทางการเงินโดยสหภาพยุโรป ดำเนินงานโดย CSO Italy และเข้าร่วมโดยบริษัทต่อไปนี้: RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group และ Oranfrizer ได้เสร็จสิ้นลงอย่างน่าประทับใจ

โปรแกรมดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2025 (โดยเริ่มต้นเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2022, nda) ช่วยให้สามารถสื่อสารให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการในตลาด 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ไทย และไต้หวัน ได้ทราบถึงคุณค่าและคุณลักษณะเฉพาะของผลไม้และผักของยุโรป

แม้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ จะมุ่งเป้าไปที่ผู้ประกอบการโดยปฏิบัติตามช่องทางแบบดั้งเดิม อันได้แก่ การสื่อสารแบบ B2B งานแสดงสินค้า การจัดเวิร์กชอป การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ รวมถึงโปรโมชัน ณ จุดขาย ซึ่งมุ่งเน้นไปที่ผู้บริโภคผ่านช่องทางใหม่ ๆ ที่ดำเนินการสำรวจ

การเป็นพันธมิตรร่วมกับกลุ่มบริษัทสื่อสิ่งพิมพ์หลักจำนวนมากในประเทศญี่ปุ่น ไทย และไต้หวัน ช่วยให้สามารถพัฒนาคอนเทนต์ดิจิทัลที่มีคุณค่าโดยใช้สื่อและรูปแบบต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว ตลอดระยะเวลา 3 ปีของแคมเปญ ได้มีการสร้างงานพิมพ์มากกว่า 15 ล้านชิ้นใน 3 ประเทศ ในขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดกิจกรรมการสื่อสารขึ้นในประเทศจีนบนโซเชียลมีเดียของประเทศ เช่น Wechat, Weibo ซึ่งทำให้มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเกือบ 70,000 คนและมีงานพิมพ์มากกว่า 80 ล้านชิ้น กิจกรรมการสตรีมสดได้มีการจัดขึ้นในลักษณะเดียวกันบนแพลตฟอร์ม RED ของจีน โดยมีการนำเสนอรวม 15 ครั้งร่วมกับตัวแทนการชิมในประเทศจีน ซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า 600,000 คน

นอกจากนี้ ยังมีการเข้าถึงผู้ประกอบการในภาคส่วน ณ งานแสดงสินค้า เช่น Asia Fruit Logistica ซึ่งช่วยให้สามารถพบปะกับผู้ประกอบการค้าระดับมืออาชีพมากกว่า 6,000 ราย หรือโดยผ่านการจัดประชุมแบบ B2B มากกว่า 120 ครั้ง ทั้งยังมีผู้เข้าร่วมอีก 330 รายในการจัดเวิร์คช็อปที่ได้ดำเนินการตลอดระยะเวลาสามปีของโครงการ

โครงการ “The Europen Art of Taste: Fruit & Veg Masterpieces” เป็นผู้สนับสนุนการจัดการสตรีมสด 12 ครั้ง ซึ่งมุ่งเน้นโดยเฉพาะที่ผลิตภัณฑ์ของแคมเปญบนเครือข่ายสังคม RED ของจีน

ข่าวสารเกี่ยวกับ The European Art of Taste และ CSO Italy

โครงการ The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และผักที่มีคุณภาพสูงของยุโรป โดยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CSO Italy และสหภาพยุโรป นอกจากนี้ บริษัทอิตาลีต่อไปนี้ยังมีส่วนร่วมในโครงการด้วย อันได้แก่ RK Growers, Mazzoni Group, Apofruit, Origine Group e Oranfrizer

CSO Italy ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นองค์กรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในอิตาลี ซึ่งเชื่อมโยงบริษัทชั้นนำของอิตาลีหลายแห่งเข้ากับการผลิตและการตลาดของผลไม้และผักภายในประเทศ กลุ่มสมาชิกที่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้นประกอบด้วยบริษัทสำคัญหลายแห่งที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ของห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผัก เช่น การบรรจุ โลจิสติกส์ การแปรรูป ระบบเครื่องจักร และการจัดจำหน่าย ภารกิจของ CSO Italy คือการให้บริการที่มีประโยชน์แก่สมาชิกเพื่อปรับปรุงและทำให้ภาคอุตสาหกรรมผลไม้และผักของอิตาลีมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้มากขึ้น ตารางทางเทคนิคเกี่ยวกับการให้บริการด้านห่วงโซ่อุปทานผลไม้และผักทั้งหมดของอิตาลี เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันผ่านการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ CSO ITALY มีสมาชิก 73 รายจากสาขาต่าง ๆ ต่อไปนี้: สมาชิกผู้ผลิต 51 ราย สมาชิกห่วงโซ่อุปทาน 14 ราย สมาชิกที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงิน 3 ราย และหน่วยงานสนับสนุน 5 ราย

โดยได้รับทุนจากสหภาพยุโรป อย่างไรก็ตาม มุมมองที่แสดงนั้นเป็นของผู้เขียนบทความแต่เพียงฝ่ายเดียว และไม่จำเป็นต้องสะท้อนถึงมุมมองของสหภาพยุโรปหรือหน่วยงานบริหารการวิจัยยุโรป (REA) ทั้งสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่ให้รางวัลไม่สามารถรับผิดชอบต่อประเด็นดังกล่าวได้

สามารถดูภาพถ่ายที่ใช้ประกอบข่าวประกาศนี้ได้ที่ http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d60fb17b-3704-4079-b7c5-9be816d46029

