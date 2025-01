La Banque du Canada réduit son taux dans un contexte d’équilibre tarifaire : commentaires de CPA Canada

MONTRÉAL, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La dernière réduction du taux directeur par la Banque du Canada souligne son engagement à stimuler la croissance malgré les défis économiques actuels, et ce, même si la menace tarifaire imminente en provenance du sud de la frontière complique les perspectives.

« La décision de la Banque de réduire les taux reflète l’attention qu’elle porte à l’état actuel de l’économie canadienne, en tenant compte des risques externes potentiels », déclare David-Alexandre Brassard, économiste en chef à CPA Canada. L’impact des tarifs douaniers potentiels pourrait à la fois freiner la croissance et augmenter l’inflation. C’est un exercice d’équilibre délicat. »

Bien que les baisses de taux d’intérêt passées aient réussi à stimuler la demande, l’économie canadienne continue de montrer des signes d’offre excédentaire, comme en témoignent la faiblesse du marché du travail et la croissance des salaires plus lente que prévu.

Alors que l’inflation reste dans la fourchette cible de la banque centrale, la décision d’abaisser encore les taux d’intérêt vise à soutenir l’activité économique et à mieux positionner le Canada face aux risques qui se profilent à l’horizon.

Dans son communiqué de mercredi, la Banque du Canada a mentionné que les risques de change posés par l’écart de taux d’intérêt entre le Canada et les États-Unis prendraient de l’importance dans les décisions à venir. Elle a également publié de nouveaux scénarios examinant l’impact potentiel de tarifs douaniers généralisés de la part des États-Unis, notant que de tels tarifs pourraient entraîner un ralentissement significatif de l’économie canadienne, avec une baisse potentielle du PIB de plus de deux points de pourcentage et une hausse de l’inflation d’un point de pourcentage.

