O Tecnológico de Monterrey Cria Uma Rede Global e Compartilha Sua Plataforma TECgpt Para Promover a Adoção da IA na Educação

O Tecnológico de Monterrey, em colaboração com a Microsoft, introduziu a iniciativa TECgpt durante a IFE Conference, com o objetivo de disponibilizá-la às universidades de todo o mundo.

A AI Global Education Network (AIGEN) busca reunir universidades interessadas em adotar e promover a IA dentro de suas instituições.

Um programa piloto em 10 universidades será lançado para implementar a plataforma com os recursos do TECgpt.



MONTERREY, Nuevo Leon, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para impulsionar a adoção da IA no ensino superior, o Tecnológico de Monterrey anunciou a criação da AI Global Education Network (AIGEN) e disponibilizou o TECgpt, seu ecossistema de IA generativa, para as universidades.

O anúncio foi feito na Conferência IFE, "Impulsionando o Futuro da Educação com Inovação e Tecnologia", realizado entre 28 e 30 de janeiro no Tecnológico de Monterrey.

A AIGEN é uma comunidade projetada para dar suporte a aplicativos de IA em universidades, facilitando a adoção de ferramentas e plataformas de IA. “Pense na AIGEN como uma rede de universidades com um interesse comum: avançar e adotar a IA. Eles não estão estabelecendo padrões, e sim compartilhando, criando e recomendando as melhores práticas para adoção”, explicou Michael Fung, Diretor Executivo do Instituto para o Futuro da Educação do Tecnológico de Monterrey.

A rede, liderada pelo Living Lab & Data Hub do Instituto para o Futuro da Educação, operará através de três pilares principais:

Software: Investigação de ferramentas de IA comerciais e de código aberto para a educação.

Investigação de ferramentas de IA comerciais e de código aberto para a educação. Ensino e Aprendizagem: Estabelecimento de diretrizes para o uso ético e responsável da IA, oferta de treinamento e reformulação de currículos para o preparo para o futuro do trabalho.

Estabelecimento de diretrizes para o uso ético e responsável da IA, oferta de treinamento e reformulação de currículos para o preparo para o futuro do trabalho. Pesquisas: Coleta de dados de uso, avaliação de impacto, desenvolvimento de materiais de aprendizagem, e fornecimento de feedback e avaliação



Fung detalhou que a AIGEN conduzirá um programa piloto para implementar uma plataforma com os recursos do TECgpt em 10 universidades. A iniciativa envolverá 30 membros do corpo docente de cada instituição, reunindo suas experiências e resultados ao longo de um período de 3 a 4 meses. Os resultados serão apresentados na IFE Conference 2026.

Entre as universidades que aderiram à iniciativa até agora estão: a Universidade Nacional Autônoma do México, a Universidade de Guadalajara, a Pontifícia Universidade Católica do Chile, a Universidade de Cuenca, a Universidade Austral e a Universidade Autônoma de Madri.

Na quarta-feira, 29 de janeiro, durante a IFE Conference, será realizado o workshop “Treinamento no IFE OpenGPT e a AI Global Education Network (AIGEN)”. Este grupo piloto de universidades irá participar do lançamento oficial da iniciativa, com o objetivo de incentivar mais adesões das universidades.

Além disso, Fung enfatizou que o objetivo é promover a colaboração entre as instituições educacionais, criando um ecossistema mais inclusivo que englobe uma gama mais ampla de casos de uso valiosos, incentivando as contribuições dos melhores e mais brilhantes para o benefício de todos.

Sobre o TECgpt

Em setembro de 2023, o Tecnológico de Monterrey lançou o TECgpt, tornando-se a primeira universidade da América Latina a desenvolver seu próprio ecossistema de soluções orientadas por IA. Desde o seu lançamento, o TECgpt alimentou soluções para mais de 14.000 usuários, enquanto o seu assistente virtual, o TECbot, se envolveu com mais de 81.000 usuários.

"Quando lançamos o nosso programa de IA, a Microsoft nos concedeu acesso antecipado às versões de visualização do Azure AI, tornando-nos a primeira universidade da América Latina a acessar esses serviços", explicou Carles Abarca, Vice-Presidente de Transformação Digital do Tecnológico de Monterrey.

Hospedada no Microsoft Azure e alimentada pelos mais recentes modelos e serviços OpenAI, a plataforma fornece ferramentas com duas funções principais: administrativa e acadêmica. “Nossa aspiração é estender o valor do TECgpt além do Tecnológico de Monterrey para as universidades do mundo todo”, concluiu Abarca.

Sobre o Tecnológico de Monterrey

O Tecnológico de Monterrey ((http://www.tec.mx) é uma universidade privada sem fins lucrativos reconhecida por sua excelência acadêmica, inovação educacional e visão global. Fundada em 1943, ela está presente em 33 cidades de 20 estados mexicanos, com 60.000 mil estudantes de graduação e pós-graduação, além de mais de 27.000 mil alunos do ensino médio. Certificada pela SACSCOC desde 1950, a Tec está classificada em 185º lugar no QS World University Rankings 2025 e 7º lugar na América Latina de acordo com O The Latin America University Rankings 2024. Também é reconhecida pelos seus programas globais de empregabilidade e de empreendedorismo, fazendo parte de redes internacionais como APRU e U21. Para mais detalhes, visite nosso Boilerplate: https://tec.rs/Boilerplate

