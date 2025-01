L’Association nationale des retraités fédéraux lance un appel à l’action sur les dossiers concernant les aînés lors des élections en Ontario

OTTAWA, Ontario, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Association nationale des retraités fédéraux a demandé aujourd’hui à tous les partis se présentant aux élections en Ontario de donner la priorité aux enjeux qui importent le plus aux personnes âgées de la province dans leurs programmes et dans leurs engagements durant la campagne.

Ces élections se déroulent à un moment crucial pour la sécurité économique de l’Ontario. Les tarifs douaniers proposés par les États-Unis menacent les emplois, aggravent la crise du coût de la vie et dissuadent les investissements.

« Nous nous trouvons à un tournant capital pour les aînés de nos collectivités, a déclaré Anthony Pizzino, DG de l’Association nationale des retraités fédéraux. « Compte tenu de la hausse du coût de la vie, des pressions qui s’exercent sur le commerce international, et des défis importants en matière de soins de santé, dont les temps d’attente aux urgences, les lacunes dans les soins primaires et de longue durée, sans oublier la crise des soins à domicile, les aînés de l’Ontario ont besoin de solutions concrètes de la part de leurs dirigeants politiques. »

L’Association souligne le besoin urgent de mettre en place une infrastructure solide qui soutient une retraite active, saine et financièrement sûre pour les Ontarien·ne·s vieillissants. Ces élections ont lieu alors que la population âgée de l’Ontario, qui compte actuellement près de 3 millions de personnes, devrait augmenter considérablement à l’approche de l’âge de la retraite de la génération X.

« Les décisions que nous prenons au sujet des enjeux concernant les aînés touchent tous les Ontariens », a ajouté M. Pizzino. « Soutenir les Ontariens âgés à la retraite n’est pas seulement la chose à faire, c’est également essentiel pour la santé globale de notre économie. »

Il est capital que tous les partis divulguent leurs plans précis pour répondre aux préoccupations des personnes âgées dans leurs programmes électoraux et soient prêts à discuter avec les Canadien·ne·s âgés de leurs priorités de manière tangible.

Pour toute demande, les médias sont priés de communiquer avec :

Elisabeth Guthrie, Relations publiques et stratégie média, spark*advocacy

media@federalretirees.ca

226-349-0495

À propos

L’Association nationale des retraités fédéraux est le plus important organisme national de défense des membres actifs et retraités de la fonction publique fédérale, des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) ainsi que des juges nommés par le fédéral et à la retraite, leurs conjoints et leurs survivants. Forte de plus de 170 000 membres, dont plus de 60 000 vétérans et leurs familles, l’Association offre depuis 1963 des services de défense indépendants visant à améliorer la sécurité financière, la santé et le bien-être de ses membres et de tous les Canadiens.

