iPRONICS lève 20 millions d’euros en série A afin d’améliorer les réseaux optiques pour les centres de données d’Intelligence Artificielle de nouvelle génération

VALENCE, Espagne, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iPronics, jeune entreprise innovante de premier plan dans le domaine des moteurs photoniques définis par logiciel, a annoncé une série A de 20 millions d’euros. Ce financement permettra l’accélération du déploiement du moteur de réseau optique (ONE) d’iPronics dans les centres de données d’IA, le tout favorisant une communication rapide, évolutive et à large bande passante pour une IA économe en énergie. Cet investissement est mené par Triatomic Capital, avec la participation de Fine Structure Ventures et Bosch Ventures, ainsi qu’Amadeus Capital Partners et Criteria Venture Tech.

Christian Dupont, PDG de l’entreprise, a déclaré : « La technologie d’iPronics permettra de mettre en place des processeurs graphiques (GPU) sur des domaines plus vastes avec des interconnexions optiques rapides. Cela permettra d’augmenter la capacité du calcul d’entraînement du système tout en offrant une inférence à faible latence. Cet investissement accélérera le déploiement sur le marché de nos commutateurs de circuits optiques, permettant aux clients de bâtir une infrastructure d’IA de nouvelle génération. »

Une mise en réseau d’une vitesse incroyable grâce aux moteurs de mise en réseau optique d’iPronics

Les centres de données d’IA actuels utilisent des commutateurs électroniques qui doivent être remplacés au fur et à mesure que la bande passante doit augmenter. Cela limite les GPU par serveur et crée une infrastructure fixe qui entrave l’utilisation efficace desdits GPU. La mise en réseau optique est donc la solution.

La technologie ONE d’iPronics offre une structure à commutation optique pour les architectures d’IA, permettant une adaptation topologique impromptue et étendant la programmabilité aux connexions de la couche physique. De plus, elle favorise une reconfiguration 1 000 fois plus rapide que les autres approches basées sur l’optique, un fonctionnement sans perte, un coût par port inférieur ainsi qu’une plus grande fiabilité grâce à sa conception de puce à semi-conducteurs.

Peter Zhou, associé général chez Triatomic Capital, a déclaré : « iPronics dispose d’une technologie et d’une équipe uniques pour faire progresser l’adoption de la photonique dans les centres de données et les clusters d’Intelligence Artificielle. Nous estimons que les réseaux fonctionnant entièrement à grande vitesse sont essentiels à la nouvelle génération de structuration des données. Nous sommes ravis de soutenir les efforts d’iPronics dans l’amélioration des performances des infrastructures d’IA de nouvelle génération. »

Dr. Ingo Ramesohl, directeur général de Bosch Ventures, a commenté : « Nous pensons qu’iPronics est bien placée pour être au premier plan de l’application en pleine expansion des commutateurs de circuits optiques (OCS) sur le marché des centres de données d’IA, qui eux s’appuieront de plus en plus sur les réseaux optiques. »

Dr. Josué J. López, responsable de l’informatique de nouvelle génération chez Fine Structure Ventures et expert en photonique, d’ajouter : « Cet investissement s’inscrit parfaitement dans notre stratégie d’innovation axée sur l’informatique de nouvelle génération. Nous sommes très impressionnés par l’équipe photonique d’iPronics et par la solution OCS qu’ils ont mise au point. FSV remarque une forte complémentarité entre l’expertise d’iPronics et notre valeur auprès des jeunes entreprises innovantes. »

Ce financement marque une étape décisive pour iPronics, validant le potentiel de sa technologie à révolutionner le paysage des centres de données.

À propos d’iPronics

iPronics, entreprise pionnière dans le domaine de la photonique définie par logiciel, bouleverse la gestion des centres de données grâce à son moteur de réseau optique révolutionnaire. De plus, elle propose le premier commutateur optique intégré pour une communication transparente entre les clusters d’IA et une infrastructure de centre de données pérenne. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ipronics.com ou contactez : press@ipronics.com

À propos de Triatomic Capital

Triatomic Capital est une société fournissant du capital-risque de démarrage dont l’objectif est d’aider les entrepreneurs à créer des entreprises et à développer des technologies déterminantes pour notre époque. L’entreprise se spécialise dans les investissements dans un certain nombre de domaines d’IA appliquée, dont l’informatique de nouvelle génération, la biologie de synthèse, les technologies de nouveaux matériaux, les énergies nouvelles et l’économie automatisée. Fondée par une équipe d’entrepreneurs, d’agents et d’investisseurs chevronnés, la direction de Triatomic Capital s’appuie sur des décennies d’expérience auprès de sociétés d’investissement de premier plan et des plus grandes entreprises de technologie du monde pour contribuer au développement et au soutien de la prochaine vague d’entreprises axées sur l’IA. Pour obtenir de plus amples informations sur Triatomic Capital, consultez le site triatomic.ai

À propos de Fine Structure Ventures

Fine Structure Ventures est un fonds de capital-risque conseillé par F-Prime Capital. Nous soutenons les innovateurs scientifiques et techniques et investissons depuis la phase d’amorçage à la série B. De l’aérospatiale à la biologie en passant par la technologie climatique, l’informatique de nouvelle génération et le développement de matériaux avancés, Fine Structure Ventures s’attaque à certains des défis technologiques les plus importants de notre temps.

À propos de Bosch Ventures

Robert Bosch Venture Capital SARL (Bosch Ventures) est la société de capital-risque du groupe Bosch, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies et de services. Bosch Ventures investit dans de jeunes entreprises innovantes du monde entier, à tous les stades de leur développement. Ses activités d’investissement portent sur les entreprises de technologie travaillant dans des domaines d’activité qui présentent un intérêt actuel et futur pour Bosch, notamment l’automatisation et l’électrification, l’efficacité énergétique, les technologies habilitantes et les systèmes de soins de santé. Bosch Ventures investit également dans des services et des modèles d’entreprise pertinents pour les domaines d’activité susmentionnés. En outre, Bosch Ventures favorise les efforts communs d’innovation entre Bosch et les jeunes entreprises par le biais du programme Open Bosch. Des informations complémentaires sont disponibles en ligne à l’adresse suivante : www.bosch.ventures

Une photo annexée au présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/475f5ab5-1b70-45ea-8924-617eb79c118f

