Gildan fait don de vêtements d'une valeur de 200 000 $ au concert FireAid au profit des victimes des incendies à Los Angeles

CHARLESTON, Caroline du Sud, 29 janv. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gildan est heureuse de faire un don de 200 000 $ US de vêtements American Apparel® et Gildan® à FireAid, un concert bénéfice au profit des personnes touchées par les incendies en cours à Los Angeles, en Californie. Dans le cadre de l’événement, des chandails et des molletons à capuchon seront disponibles à l'achat et tous les fonds de leur vente iront directement aux efforts de secours à court terme ainsi qu'aux initiatives à long terme visant à prévenir les futurs incendies dans le sud de la Californie.

« Chez Gildan, nous croyons qu'il est important de fabriquer des vêtements de manière responsable et de soutenir les communautés dans les pays où nous exerçons nos activités », a déclaré Chuck Ward, président, Ventes, marketing et distribution chez Gildan. « Nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui ont été touchés par les incendies dans sud de la Californie, et nous sommes heureux de contribuer aux efforts de secours en faisant un don au concert FireAid. »

Prévu pour le 30 janvier, FireAid présente deux alignements de vedettes qui se tiendront à l'Intuit Dome et au Kia Forum à Los Angeles. FireAid sera également diffusé sur plusieurs plateformes, ainsi que dans certains cinémas AMC.

Pour plus d'informations sur la façon d'acheter des billets et de faire un don aux efforts de rétablissement, visitez fireaidla.org.

Pour en savoir plus sur l'engagement de Gildan envers ses communautés, veuillez consulter le site Web de l'entreprise.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’entremise de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®, et sous la marque Champion®, en vertu d’un contrat de licence exclusif pour le maché des vêtements imprimés.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme d’ESG intégré dans sa stratégie d’affaires à long terme. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la Société et sur ses pratiques et ses initiatives en matière d’ESG, visitez le site www.gildancorp.com.

Relations avec les investisseurs :

Jessy Hayem, CFA

V.-P. principale, cheffe des relations avec les

investisseurs et des communications mondiales

(514) 744-8511

jhayem@gildan.com

Relations avec les médias :

Genevieve Gosselin

Directrice, communications mondiales et marketing

d’entreprise

(514) 343-8814

communications@gildan.com



