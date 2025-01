Para fomentar el uso de IA en la educación el Tecnológico de Monterrey crea red global y comparte el uso de su plataforma TECgpt

El Tecnológico de Monterrey presentó en colaboración con Microsoft, durante el IFE Conference, la iniciativa TECgpt que busca poner a disposición de universidades alrededor del mundo.

La Red Global de Educación en Inteligencia Artificial (AIGEN) busca que se integren universidades que pretendan adoptar y promover la IA en sus instituciones.

Realizará un piloto para adoptar la plataforma con las características de TECgpt en 10 universidades.



MONTERREY, Nuevo Leon, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Para promover la adopción de la IA en la educación en las universidades, el Tecnológico de Monterrey anunció la creación de la Red Global de Educación en Inteligencia Artificial (AIGEN) y puso a disposición de las universidades TECgpt, su ecosistema de inteligencia artificial generativa.

El anuncio se dio en el IFE Conference “Impulsando el futuro de la educación con innovación y tecnologías”, evento que se realiza del 28 al 30 de enero en el Tecnológico de Monterrey.

La AIGEN es una comunidad de práctica que tiene como objetivo catalizar las aplicaciones de IA en las universidades, facilitando la adopción de herramientas y plataformas de IA. “Piensen en AIGEN como una red de universidades que tienen un interés en común: avanzar y adoptar IA, así que no están dictando los estándares, sino que están compartiendo y creando los estándares y haciendo recomendaciones para su adopción”, explicó Michael Fung, director ejecutivo del Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey.

La red, lidereada por el Living Lab & Data Hub del Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, trabajará a través de tres pilares:

Software : para la exploración de herramientas comerciales y de código abierto de IA para la educación;

: para la exploración de herramientas comerciales y de código abierto de IA para la educación; Enseñanza y Aprendizaje: creando directrices para el uso ético y responsable de la IA, ofreciendo capacitación y rediseñando programas de estudio para el futuro del trabajo; e

creando directrices para el uso ético y responsable de la IA, ofreciendo capacitación y rediseñando programas de estudio para el futuro del trabajo; e Investigación: recolectando estadísticas de uso, evaluación el impacto, creación de materiales de aprendizaje, y retroalimentación y evaluación del aprendizaje.



El ejecutivo detalló que AIGEN realizará un piloto para adoptar la plataforma con las características de TECgpt en 10 universidades, involucrando a 30 profesores de cada una y recopilando sus experiencias y resultados durante un periodo de 3 a 4 meses, los cuales serán presentados en el IFE Conference 2026. Entre las universidades que se han sumado al momento se encuentran: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Cuenca, la Universidad Austral y la Universidad Autónoma de Madrid.

El miércoles 29 de enero, dentro del IFE Conference, se llevará a cabo el taller "Formación de IFE OpenGPT y la Red Global de Educación en Inteligencia Artificial (AIGEN)” en el que este grupo piloto de universidades participará para dar inicio a esta iniciativa con la meta de que se sigan incorporando más universidades.

Asimismo, Fung destacó que el objetivo es fomentar la colaboración entre instituciones educativas, creando un ecosistema más inclusivo que abarque una mayor variedad de casos de uso valiosos y fomente la contribución del talento más brillante para el beneficio de todos.

Acerca de TECgpt

Como antecedente, el Tecnológico de Monterrey, lanzó TECgpt en septiembre de 2023, convirtiéndose en la primera universidad en América Latina en tener su propio ecosistema para generar soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Desde su lanzamiento, más de 14,000 usuarios han aprovechado las soluciones desarrolladas dentro de TECgpt, y más de 81,000 lo han hecho a través de la integración de un asistente virtual, TECbot.

“En el momento que nosotros lanzamos todo nuestro programa de IA, Microsoft nos dio acceso a sus versiones preliminares de Azure IA, como la primera universidad de LATAM que tuvo acceso a estos servicios”, explicó Carles Abarca, vicepresidente de Transformación Digital del Tecnológico de Monterrey.

La plataforma, alojada en Azure de Microsoft y potenciada por los servicios y modelos más recientes de OpenAI, ofrece herramientas con dos funciones principales: administrativa y académica. “La aspiración es llevar el valor de TECgpt más allá de las fronteras del Tec de Monterrey a otras universidades en el mundo” concluyó.

