歐洲黃金奇異果重返亞洲

為了推廣這款深受喜愛的奇異果品種,一場大型宣傳活動剛剛圓滿落幕。 本次活動在全台 10 個銷售據點舉行了超過 140 場促銷活動。 這是由 CSO Italy 推廣並由歐盟共同資助之專案「The European Art of Taste, Fruit&Veg Masterpieces」的一部分。

義大利費拉拉, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 歐盟專案「 European Art of Taste」的果蔬推廣專案中,針對亞洲市場的其中一項產品推廣活動非常成功。 此次活動以黃金奇異果為當之無愧的主角,從 12 月底到 1 月中旬,在台灣的 10 個銷售據點舉行了超過 140 場促銷活動。

這款深受喜愛但仍然較為冷門的奇異果品種,已透過此次難得的機會,讓更多人有所了解。

相較於傳統的綠色奇異果,黃金奇異果不僅甜度更高、擁有獨特的顏色和風味,更具有多種健康益處,對於注重健康的消費者而言,是理想的零食選擇。

除了獨特的風味、迷人的色澤和豐富的營養價值外,隨著黃金奇異果逐漸成熟,果肉會變得更加甘美多汁, 每 100 克僅含 54 大卡,非常適合作為甜點或零食。 奇異果因果肉軟柔而用途廣泛,可用於製作冰沙或冰淇淋, 甚至可用於鹹味的料理,以天然的甜味中和某些菜餚的鹹味。

黃金奇異果不僅是廚房中的好幫手,還對戶外活動大有健康益處:內涵豐富的維生素 C,是一種強效的抗氧化劑,有助於確保免疫系統正常運行,並保護皮膚細胞免受損害和老化。

黃金奇異果的推廣活動,是歐盟資助專案「The European Art of Taste, Fruit&Veg Masterpieces」的重要一環,該專案由 CSO Italy 策劃,參與企業包括:RK Growers、Mazzoni 集團、Apofruit、Origine 集團和 Oranfrizer。

新聞辦公室:

Renato Pagani - Renato.pagani@secnewgate.it - + 39 335 6939561

Giorgia Rizzi - giorgia.rizzi@secnewgate.it

關於「The European Art of Taste」與 CSO Italy 的最新消息

「The European Art of Taste – Fruit & Veg Masterpieces」專案旨在推廣和公告高品質的歐洲蔬果,並由 CSO Italy 和歐盟資助。 下列義大利公司也參與專案:RK Growers、Mazzoni Group、Apofruit、Origine Group e Oranfrizer。

CSO Italy 成立於 1998 年,是將許多義大利最重要的國內蔬果生產和行銷公司聯合起來的唯一實體。 其成員涵蓋蔬果供應鏈的各個領域,包括包裝、物流、加工、機械和分銷。 CSO Italy 的使命是為會員提供實用服務,以提升義大利蔬果產業的效率和競爭力。 這是一個服務於整個義大利蔬果供應鏈的技術平台,藉由成員間的協作來提升自身競爭力。 CSO ITALY 擁有 73 個會員,分布如下:51 家生產商會員、14 家供應鏈會員、3 家補助會員和 5 個支援機構。

由歐盟提供資助。 然而,本文所表達的觀點僅代表作者本人,未必反映歐盟或歐洲研究執行署 (REA) 的觀點。 無論是歐盟還是頒獎機構都不會其負責。

此公告附帶的照片可於:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/758e7382-2381-47a1-9181-10607e7d05a9

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d60fb17b-3704-4079-b7c5-9be816d46029 參閱

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.