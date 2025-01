CIRRO Fulfillment wurde vom türkischen Handelsministerium als vertrauenswürdiger Fulfillment-Dienstleister in Deutschland anerkannt

EUSKIRCHEN, Deutschland, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CIRRO Fulfillment, das als Goodcang Logistics GmbH firmiert, wurde vom türkischen Handelsministerium zum vertrauenswürdigen Fulfillment-Dienstleister in Deutschland ernannt und gehört damit zu einer exklusiven Gruppe von 42 anerkannten Anbietern. Dieser Meilenstein, der durch die Partnerschaft mit MegaMerchant – einem Mitglied des E-Commerce-Konsortiums des türkischen Handelsministeriums – erreicht wurde, unterstreicht das Engagement von CIRRO Fulfillment für operative Exzellenz und Kundenvertrauen.

Die Anerkennung spiegelt die Einhaltung strenger Kriterien durch CIRRO Fulfillment wider, darunter fortschrittliche Lagerverwaltungssysteme (WMS) und Fulfillment-Management-Systeme (FMS), die nahtlose Integration in globale E-Commerce-Plattformen und Berichtsfunktionen, die den EAN- und GTIN-Standards entsprechen. Eine strenge Prüfung durch Berater des Ministeriums hob die robuste Software und die gleichbleibende Servicequalität des Unternehmens in allen deutschen Fulfillment-Zentren hervor.

Yaman Alpata, CEO von MegaMerchant, dazu: „Unsere Partnerschaft mit CIRRO Fulfillment hat zu einem erheblichen Umsatzwachstum geführt und türkische E-Commerce-Händler weltweit gestärkt. Wir erwarten in Kürze eine ähnliche Anerkennung für Fulfillment-Zentren im Vereinigten Königreich, in den USA und in der Tschechischen Republik.“

Charles Lu, Head of Business bei CIRRO Fulfillment Europe, fügte hinzu: „Wir fühlen uns geehrt, diese Anerkennung zu erhalten, die türkischen E-Commerce-Unternehmen neue Möglichkeiten eröffnet, von staatlichen Anreizen zu profitieren. Wir sind weiterhin bestrebt, nahtlose, zuverlässige und kostengünstige Lösungen zu liefern und gleichzeitig Initiativen voranzutreiben, die Qualität und operative Exzellenz in den Vordergrund stellen.“

Da die türkischen E-Exporte bis 2025 voraussichtlich 8 Milliarden US-Dollar erreichen werden, ist CIRRO Fulfillment in der Lage, eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des globalen Wachstums und Erfolgs türkischer Händler zu spielen.

Über MegaMerchant

MegaMerchant ist eine E-Export-Plattform, die Marken in der Türkei rechtliche, logistische und finanzielle Infrastrukturdienste bereitstellt, um problemlos ins Ausland zu gelangen. Sie ermöglicht Unternehmen, ihre Produkte per E-Export an ihre Kunden im Ausland zu liefern.

Weitere Informationen finden Sie unter www.themegamerchant.com.

Über CIRRO Fulfillment

CIRRO Fulfillment ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich E-Commerce-Fulfillment und bietet fortschrittliche, skalierbare Lösungen für D2C- und Omnichannel-Unternehmen. Das Unternehmen bietet weltweit nahtlose, zuverlässige und kostengünstige Logistik- und Fulfillment-Dienstleistungen an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: yifan.chen@cirroglobal.com

Website: www.cirroglobal.com/fulfillment

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d7187655-7a51-4eea-9124-ad7ec8285514

