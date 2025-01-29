AI-Media 將首次於 ISE 2025 上推出尖端語言解決方案

巴塞隆拿，西班牙, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球頂尖的 AI 字幕和翻譯解決方案供應商 AI-Media，欣然宣佈將首次出席 2025 年歐洲整合系統展 (ISE 2025)，該展覽是全球領先的 AV 視聽技術與整合解決方案盛會。 展會 2 月 4 日至 7 日於巴塞隆拿舉行，AI-Media 將展示其可徹底改革無障礙性的尖端創新技術、提高受眾的參與程度，並且鞏固公司在歐洲各地的擴展。

與會者可到訪 AI-Media 位於 #4G500 號的攤位，了解該公司的解決方案如何為廣播公司及視聽專業人員對字幕和無障礙的未來作出重新定義。

於 ISE 2025 中開拓創新

AI-Media 以其人工智能驅動的技術，為無障礙工作流程制定了全新標準，以無縫流暢的方式整合到 SDI 及 IP 基礎建設中，同時亦支援先進的 API 及 GPI 功能。 到訪 AI-Media 攤位的參觀人士將可體驗：

LEXI Live AI 字幕 ：實現無可比擬的準確程度、即時回應能力和卓越的成本效益。

：實現無可比擬的準確程度、即時回應能力和卓越的成本效益。 多種語言的字幕和翻譯 ：以即時翻譯克服語言障礙，讓全球受眾得以輕鬆取得聯繫。

：以即時翻譯克服語言障礙，讓全球受眾得以輕鬆取得聯繫。 業界領先的編碼器技術 ：探索 AI-Media 值得信賴的 SDI 及 IP 視像編碼器，這些編碼器在現場及串流播放環境中均具備出色的性能，深受頂尖廣播公司的信賴。

：探索 AI-Media 值得信賴的 SDI 及 IP 視像編碼器，這些編碼器在現場及串流播放環境中均具備出色的性能，深受頂尖廣播公司的信賴。 獨家搶先觀看：LEXI Voice：以 LEXI Voice 見證即時語音翻譯的未來，這項來自 AI-Media 的突破性技術將於今年稍後時間推出，勢必為業界帶來重大變革。

建立更加無障礙的未來

AI-Media 銷售總監 James Ward 表示：「無障礙不僅是要遵守合規，更是包容性和全球互聯互通的基石。 通過將創新與實用性結合，我們提供可擴展的解決方案，讓廣播公司及視聽專業人員可接觸不同的受眾，符合如《歐盟無障礙法案》(European Accessibility Act) 等監管需求，並且徹底改變內容的體驗方式。 ISE 2025 是一個展示我們技術變革力量的絕佳時機。」

了解《歐盟無障礙法案》(European Accessibility Act，簡稱 EAA)

《歐盟無障礙法案》(EAA) 將於 2025 年 6 月 28 日起正式生效，廣播公司及視聽專業人員在確保遵守無障礙規定時將面臨新的挑戰。 AI-Media 先進的解決方案，旨在輕鬆滿足這些要求，提供無縫流暢的整合和可擴展性，同時提高受眾的參與程度。

為何歐洲整合系統展 (ISE) 對 AI-Media 如此重要？

AI-Media 首次出席 ISE，突顯公司在視聽領域對創新、合作和領導力所作出的承諾。 ISE 提供了一次無與倫比的機會跟業界領袖聯繫，探索最近期的趨勢，以及與來自歐洲各地的視聽系統整合者建立策略夥伴關係。

歡迎蒞臨 ISE 2025 與 AI-Media 會面

萬勿錯過於 ISE 2025 體驗 AI-Media 變革性解決方案的機會。 歡迎蒞臨 #4G500 號攤位觀看即場演示，了解 AI-Media 如何能徹底改變您的無障礙和語言策略。 欲預約會面時間或了解更多，請瀏覽 ai-media.tv 。

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立，是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。 作為全球領先者，AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。 2024 年 2 月，AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據，展示相對於傳統人工流程的優越性。 AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術，從而創造簡化流程的解決方案，為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援，確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。

此公告隨附的照片可於以下網址獲取： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a29c6c8-afbd-4ea8-a1aa-bfced9437813

傳媒聯絡人： Fiona Habben 全球行銷總監 Fiona.habben@ai-media.tv

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