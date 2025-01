AI-Media เปิดตัวโซลูชันด้านภาษาสุดล้ำสมัยเป็นครั้งแรกในงาน ISE 2025

บาร์เซโลนา สเปน, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันคำบรรยายและการแปลที่ขับเคลื่อนด้วย AI มีความยินดีที่จะประกาศการปรากฏตัวครั้งแรกที่งาน Integrated Systems Europe (ISE) 2025 ซึ่งเป็นงานชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีภาพและเสียง (AV) และโซลูชันแบบบูรณาการ งานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ในเมืองบาร์เซโลนา โดย AI-Media จะนำเสนอนวัตกรรมสุดล้ำสมัยที่กำลังปฏิวัติการเข้าถึง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ชม และเสริมสร้างการขยายตัวในยุโรปอย่างมั่นคง

ผู้เข้าร่วมงานสามารถเยี่ยมชม AI-Media ได้ที่บูธหมายเลข 4G500 เพื่อค้นพบว่าโซลูชันของบริษัทกำลังนิยามอนาคตการสร้างคำบรรยายและการเข้าถึงสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและเสียงได้อย่างไร

บุกเบิกนวัตกรรมในงาน ISE 2025

AI-Media กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ในกระบวนการด้านการเข้าถึงด้วยเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งสามารถผสานรวมกับโครงสร้างพื้นฐาน SDI และ IP ได้อย่างราบรื่น พร้อมทั้งรองรับขีดความสามารถของ API และ GPI ขั้นสูง ผู้เยี่ยมชมบูธของ AI-Media จะได้สัมผัสประสบการณ์ ดังนี้

LEXI Live คำบรรยายที่ขับเคลื่อนด้วย AI : สัมผัสความแม่นยำที่เหนือระดับ การตอบสนองแบบเรียลไทม์ และประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ยอดเยี่ยม

: สัมผัสความแม่นยำที่เหนือระดับ การตอบสนองแบบเรียลไทม์ และประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่ยอดเยี่ยม การสร้างคำบรรยายแบบหลายภาษาและการแปล : ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา ด้วยการแปลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย

: ก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษา ด้วยการแปลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยให้ผู้ชมทั่วโลกเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดาย เทคโนโลยีระบบเข้ารหัสระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม : สำรวจเทคโนโลยีระบบเข้ารหัสวิดีโอ SDI และ IP ที่เชื่อถือได้ของ AI-Media ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้แพร่ภาพระดับชั้นนำว่ามีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งในสถานที่จัดงานจริงและผ่านการสตรีม

: สำรวจเทคโนโลยีระบบเข้ารหัสวิดีโอ SDI และ IP ที่เชื่อถือได้ของ AI-Media ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้แพร่ภาพระดับชั้นนำว่ามีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมทั้งในสถานที่จัดงานจริงและผ่านการสตรีม การเปิดตัวครั้งแรกแบบสุดพิเศษของ LEXI Voice: พบกับอนาคตของการแปลเสียงแบบเรียลไทม์ด้วย LEXI Voice ซึ่งเป็นเทคโนโลยีปฏิวัติวงการของ AI-Media ที่จะเริ่มปฏิรูปอุตสาหกรรมเมื่อเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้

การสร้างอนาคตที่เข้าถึงได้มากขึ้น

"สำหรับ AI-Media การเข้าถึงไม่ใช่แค่การปฏิบัติตามกฎระเบียบ แต่เป็นรากฐานของโลกที่เชื่อมโยงและครอบคลุมสำหรับทุกคน" James Ward หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ AI-Media กล่าว "จากการผสมผสานนวัตกรรมเข้ากับการนำไปปฏิบัติได้จริง เราส่งมอบโซลูชันที่ปรับขยายได้ ซึ่งยกระดับให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและเสียง เข้าถึงผู้ชมที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการด้านกฎระเบียบ เช่น พระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูลของยุโรป และเปลี่ยนแปลงวิธีที่ผู้คนได้สัมผัสประสบการณ์เนื้อหา งาน ISE 2025 เป็นโอกาสที่น่าทึ่งให้เราแสดงให้เห็นถึงพลังการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี"

การจัดการพระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูลของยุโรป (EAA)

ตามที่พระราชบัญญัติการเข้าถึงข้อมูลของยุโรป (EAA) จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2025 ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านภาพและเสียงต้องเผชิญความท้าทายใหม่ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าถึง โซลูชันขั้นสูงของ AI-Media ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้อย่างง่ายดาย พร้อมการผสานรวมที่ไร้รอยต่อและการปรับขยายได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้ชมอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมงาน ISE จึงสำคัญสำหรับ AI-Media

การเปิดตัวของ AI-Media ในงาน ISE เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นต่อนวัตกรรม การร่วมมือกัน และความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมภาพและเสียง งาน ISE มอบโอกาสที่ไม่มีใครเทียบได้ในการเชื่อมต่อกับผู้นำในอุตสาหกรรม สำรวจแนวโน้มล่าสุด และสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับผู้รวมระบบภาพและเสียงทั่วทั้งยุโรป

เข้าร่วมกับ AI-Media ในงาน ISE 2025

อย่าพลาดโอกาสที่จะได้พบกับโซลูชันอันเปลี่ยนแปลงของ AI-Media ในงาน ISE 2025 เยี่ยมชมบูธหมายเลข 4G500 เพื่อชมการสาธิตสดและเรียนรู้ว่า AI-Media สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การเข้าถึงและภาษาของคุณได้อย่างไร หากต้องการจองการประชุมหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม ai-media.tv

เกี่ยวกับ AI-Media

AI-Media ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกไว้คุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น

AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a29c6c8-afbd-4ea8-a1aa-bfced9437813

ติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben หัวหน้าฝ่ายการตลาดระดับโลก Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.