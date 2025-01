AI-Media akan Memperkenalkan Penyelesaian Bahasa Terkini di ISE 2025

BARCELONA, Sepanyol, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju global dalam penyelesaian kapsyen dan terjemahan dikuasakan AI, teruja mengumumkan penampilan sulungnya di Integrated Systems Europe (ISE) 2025, acara terkemuka dunia untuk teknologi AV dan penyelesaian bersepadu. Dari 4 hingga 7 Februari di Barcelona, AI-Media akan menunjukkan inovasi termajunya yang merevolusikan kebolehcapaian, mempertingkatkan penglibatan khalayak dan mengukuhkan pengembangannya di seluruh Eropah.

Para hadirin boleh melawat AI-Media di Reruai #4G500 untuk mengetahui cara penyelesaiannya mentakrifkan semula masa depan sari kata dan kebolehcapaian untuk penyiar dan profesional AV.

Merintis Inovasi di ISE 2025

AI-Media sedang menetapkan standard baharu dalam aliran kerja kebolehcapaian dengan teknologi dipacu AInya, yang bersepadu secara lancar ke dalam infrastruktur SDI dan IP sambil menyokong keupayaan API dan GPI termaju. Pengunjung yang melawati gerai AI-Media akan mengalami:

Kapsyen Dikuasakan AI LEXI Live : Mencapai ketepatan yang tiada tandingannya, respons masa nyata dan kecekapan kos yang luar biasa.

: Mencapai ketepatan yang tiada tandingannya, respons masa nyata dan kecekapan kos yang luar biasa. Kapsyen dan Terjemahan Berbilang Bahasa : Atasi halangan bahasa dengan terjemahan masa nyata yang memperkasakan khalayak global untuk berhubung dengan mudah.

: Atasi halangan bahasa dengan terjemahan masa nyata yang memperkasakan khalayak global untuk berhubung dengan mudah. Teknologi Pengekod Peneraju Industri : Terokai pengekod video SDI dan IP yang boleh dipercayai AI-Media, dipercayai oleh penyiar terkemuka untuk prestasi luar biasa dalam kedua-dua persekitaran bersemuka dan penstriman.

: Terokai pengekod video SDI dan IP yang boleh dipercayai AI-Media, dipercayai oleh penyiar terkemuka untuk prestasi luar biasa dalam kedua-dua persekitaran bersemuka dan penstriman. Pandangan Pertama Eksklusif: LEXI Voice: Saksikan masa depan terjemahan suara masa nyata dengan LEXI Voice, teknologi perintis AI-Media yang akan mengubah industri selepas dikeluarkan pada akhir tahun ini.

Membina Masa Depan yang Lebih Mudah Diakses

"Di AI-Media, kebolehcapaian adalah lebih daripada pematuhan—ia merupakan asas kepada dunia yang inklusif dan berhubung secara global," kata James Ward, Ketua Pegawai Jualan di AI-Media. “Dengan menggabungkan inovasi dengan praktikaliti, kami menyampaikan penyelesaian berskala yang memperkasakan penyiar dan profesional AV untuk menjangkau khalayak yang pelbagai, memenuhi permintaan kawal selia seperti European Accessibility Act dan merevolusikan cara kandungan dialami. ISE 2025 merupakan satu peluang yang luar biasa untuk mempamerkan kuasa transformatif teknologi kami.”

Menavigasi European Accessibility Act (EAA)

Dengan European Accessibility Act (EAA) yang akan berkuat kuasa pada 28 Jun 2025, penyiar dan profesional AV menghadapi cabaran baharu dalam memastikan pematuhan kebolehcapaian. Penyelesaian termaju AI-Media direka bentuk untuk memenuhi keperluan ini dengan mudah, menawarkan penyepaduan dan kebolehskalaan yang lancar sambil meningkatkan penglibatan khalayak.

Mengapa ISE Penting untuk AI-Media

Kemunculan sulung AI-Media di ISE menekankan komitmennya terhadap inovasi, kerjasama dan kepimpinan dalam ruang AV. ISE menyediakan peluang yang tiada tandingan untuk berhubung dengan pemimpin industri, meneroka arah aliran terkini dan membina perkongsian strategik dengan penyepadu sistem AV di seluruh Eropah.

Sertai AI-Media di ISE 2025

Jangan lepaskan peluang untuk mengalami penyelesaian transformatif AI-Media di ISE 2025. Kunjungi Reruai #4G500untuk melihat demonstrasi secara langsung dan ketahui cara AI-Media boleh merevolusikan kebolehcapaian dan strategi bahasa anda. Untuk menjadualkan mesyuarat atau mengetahui lebih lanjut, layari ai-media.tv .

Perihal AI-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan syarikat teknologi perintis yang khusus dalam bahasa AI dan penyelesaian aliran kerja kapsyen. Sebagai peneraju global, AI-Media menyediakan teknologi serta penyelesaian kapsyen dan terjemahan yang dikuasakan AI berkualiti tinggi secara langsung dan dirakam kepada pelbagai pelanggan dan pasaran di seluruh dunia. Buat pertama kali pada bulan Februari 2024, AI-Media melancarkan data inovatif yang mempamerkan keunggulan produk kapsyen AInya, LEXI, berbanding aliran kerja manusia tradisional yang lebih mahal. Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI yang canggih untuk mencipta penyelesaian yang memperkemas dan memudahkan proses, AI-Media memperkasakan penyiar terkemuka, perusahaan dan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan kebolehcapaian yang lancar dan keterangkuman kandungan mereka.

AI-Media (ASX: AIM) memulakan dagangan di ASX pada 15 September 2020.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a29c6c8-afbd-4ea8-a1aa-bfced9437813

Hubungan Media: Fiona Habben Ketua Pemasaran Global Fiona.habben@ai-media.tv

