エイアイメディア (AI-Media)、ISE 2025で最新の言語ソリューションを初公開

スペイン・バルセロナ発, Jan. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用した字幕および翻訳ソリューションの分野で世界をリードする企業であるエイアイメディアは、音響映像 (AV) 技術および統合ソリューションの世界最大級のイベントである「インテグレーテッドシステムズヨーロッパ (Integrated Systems Europe) (ISE) 2025」に初出展することを発表した。 2025年2月4日から7日にかけてバルセロナで開催される同イベントで、エイアイメディアはアクセシビリティの革新、視聴者のエンゲージメントの向上、そしてヨーロッパ全域での事業拡大を加速させる最先端技術を披露する。

来場者はブース#4G500にて、同社のソリューションが放送業界および音響映像分野のプロフェッショナル向けに、字幕とアクセシビリティの未来をどのように再定義しているかを実体験できる。

ISE 2025で革新を切り拓く

エイアイメディアは、AI駆動型技術を活用し、SDIおよびIPインフラストラクチャにシームレスに統合しながら、高度なAPIおよびGPI機能をサポートすることで、アクセシビリティのワークフローに新たな基準を確立している。 エイアイメディアのブースを訪れる来場者は以下のような体験ができる。

LEXI Live AI駆動型字幕 :比類ない精度、リアルタイムの応答性、そして卓越した費用効率を実現する。

:比類ない精度、リアルタイムの応答性、そして卓越した費用効率を実現する。 多言語字幕および翻訳 :リアルタイム翻訳により言語の壁を克服し、世界中の視聴者がスムーズに繋がることを可能にする。

:リアルタイム翻訳により言語の壁を克服し、世界中の視聴者がスムーズに繋がることを可能にする。 業界をリードするエンコーダー技術 :エイアイメディアの信頼性の高いSDIおよびIPビデオエンコーダーを体験できる。これらは、対面およびストリーミング環境の両方で優れた性能を発揮することで、一流の放送局から信頼を得ている。

:エイアイメディアの信頼性の高いSDIおよびIPビデオエンコーダーを体験できる。これらは、対面およびストリーミング環境の両方で優れた性能を発揮することで、一流の放送局から信頼を得ている。 独占初公開:LEXI Voice:リアルタイム音声翻訳の未来を目撃する。LEXI Voiceはエイアイメディアの画期的な技術であり、今年後半のリリースにより業界を変革することが期待されている。

よりアクセシブルな未来を築く

エイアイメディアのチーフセールスオフィサーであるジェームズ・ウォード (James Ward) は以下のように述べている。「エイアイメディアにおいて、アクセシビリティは単なる規制遵守ではなく、包括的でグローバルに繋がった世界を実現するための基盤です。 革新性と実用性を組み合わせることで、放送業界および音響映像分野のプロフェッショナルが多様な視聴者にリーチし、欧州アクセシビリティ法 (European Accessibility Act、EAA) のような規制要件を満たしながら、コンテンツの体験方法を変革するスケーラブルなソリューションを提供しています。 ISE 2025は、当社の技術が持つ変革的な力を披露する素晴らしい機会となります」。

欧州アクセシビリティ法への対応

欧州アクセシビリティ法は2025年6月28日に施行される予定であり、放送業界および音響映像業界はアクセシビリティ規制への対応という新たな課題に直面している。 エイアイメディアの先進的なソリューションは、これらの要件を容易に満たすよう設計されており、シームレスな統合とスケーラビリティを実現しながら、視聴者のエンゲージメントを向上させる。

ISEがエイアイメディアにとって重要な理由

ISEへの初出展は、AV分野における革新、協力、そしてリーダーシップへのエイアイメディアの取り組みを示している。 ISEは、業界のリーダーとつながりを深め、最新のトレンドを探りながら、ヨーロッパ全域のAVシステムインテグレーターと戦略的パートナーシップを構築するための、他にはない貴重な機会を提供する。

ISE 2025でエイアイメディアを体験するには

ISE 2025は、エイアイメディアの変革的なソリューションを体験する絶好の機会となる。 ブース#4G500を訪れ、ライブデモンストレーションを体験し、エイアイメディアがアクセシビリティおよび言語戦略をどのように変革するのかを直接確認してほしい。 ミーティングのスケジュール設定や詳細情報については、 ai-media.tv を参照されたい。

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語とキャプション・ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。 エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AI搭載の高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、並びに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。 エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。 エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。

エイアイメディア (ASX: AIM) は、2020年9月15日からASX (オーストラリア証券取引所) で取引を開始した。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3a29c6c8-afbd-4ea8-a1aa-bfced9437813

報道関係者向けの問い合わせ先: フィオナ・ハベン (Fiona Habben) グローバルマーケティング責任者 Fiona.habben@ai-media.tv

